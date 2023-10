Naše peníze. Pro Palestince? Ne, všechno šlo do zbraní, zuří etnolog Zelený

Etnolog a spisovatel Mnislav Zelený odsuzuje útok palestinského hnutí Hamás na Izrael a kritizuje Evropskou unii, že do Palestiny dlouhodobě posílala peníze. Ty sice měly jít na podporu strádajících Palestinců, ale podle Zeleného je všem jasné, že místo toho se peníze používaly na vyzbrojování Hamásu. Zelený také prohlásil, že podobný útok se dal očekávat, ale nyní přeje izraelskému lidu co nejvíce sil, aby Hamás nadobro vymazal z povrchu země.

reklama

Mnislav Zelený ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz vyjadřuje podporu Izraeli v bojích s palestinským hnutím Hamás, jehož útok zděsil celý svět. „Jsem tak zděšen, tak znechucen z vražedně krvavých nájezdů Hamásu posledních dnů, které jen dokazují, že se neskloní před žádnou zrůdností jako svého času tzv. Islámský stát,“ tvrdí Zelený.

Kritiku Zelený namířil i na Evropskou unii, která podle něj Hamás de facto vyzbrojovala, což muselo všem být jasné. „Bohužel sama Evropa teroristický Hamás dřív nikdy důsledně neodsoudila, a dokonce tam proudí naše peníze, což normální člověk nechápe. Údajně na podporu palestinského lidu. Jenže ten lid nedostane nic, protože všechno jde do zbraní. To přece musejí vědět všichni,“ má jasno Zelený, kterému vadí i to, že se stále mluví o Hamásu jako o hnutí, což zastírá jeho zločinnost.

Anketa Jak s odstupem času vzpomínáte na Miloše Zemana? Dobrý prezident 91% Špatný prezident 7% Nijak / Nevím 2% hlasovalo: 21542 lidí

Jeho samotného prý obrázky z Izraele velmi mrzí, protože má stejně jako celé Česko k Izraeli a židovskému národu historicky blízko. „Jsem nesmírně a do slz rozechvěn a určitě nejsem sám, protože k Izraeli mají mnozí z nás osobní i pokrevní vztahy a přátelské vztahy. Česká kotlina byla přece po staletí vždy kotlem mísení Čechů, Němců a Židů. A většina z nás ani netuší, jaké má procento židovské krve. Jsem hrdý na to, že jsme Izraeli pomohli v roce 1947–1949, aby nebyli zahnáni do moře, a doufám, že pomůžeme i nyní,“ pokračuje etnolog.

Zelený doufá, že se konečně podaří Hamás roznést na kopytech a že Hizballáh se do konfliktu už více nezapojí. „Hamás je třeba konečně roznést na kopytech, ale šanovat civilní Palestince, i když jsem přesvědčen, že nebyl ani jeden, který by se neradoval nad ukrutnostmi a smrtí židovských civilistů včetně žen a dětí. Hrozba Hizballáhu je, doufejme, krocena prostřednictvím Teheránu možná samotným Putinem jako oplátka za to, že Izrael nebyl příliš kritický vůči jeho invazi do Ukrajiny. Kdo ví, jak to opravdu na tom Blízkém východě je?“ ptá se Zelený.

Sám sebe v tuto chvíli označuje za Žida a Izraelce, čímž napadené zemi vyjadřuje podporu. „Bohužel jsem už starý chromý dědek, moc toho již nesvedu, ale nejraději bych tam jel nějak pomoc. Je to sice směšné, ale nestydím se za to, a tak aspoň křičím do světa, podobně jako svého času jistý americký prezident v Berlíně v jiném kontextu, a i když jsem křesťan: Jsem Izraelec, jsem Žid,“ dodává Mnislav Zelený.

Psali jsme: A co tyhle statisíce mrtvých? „Muskův“ Carlson po Izraeli svým USA „Byli varováni. Teď je oheň zažehnut.“ K Izraeli, který spadl do pasti Celosvětová mobilizace muslimů! Mrazivá výzva Hamásu Vylilo se to nejhorší. Po útoku v Izraeli téma Rusko a Ukrajina

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE