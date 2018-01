Našla ho ve vlastní posteli! Detaily ohledně vloupání v centru Prahy vyplouvají na povrch. Máme svědectví barmanky

EXKLUZIVNĚ Slečna, které se minulý týden ve čtvrtek v centru Prahy vloupal do bytu neznámý muž, jej prý našla přímo ve své posteli. Redakci ParlamentníchListů.cz se podařilo získat další informace ohledně činu, kvůli kterému do Zlatnické ulice na Starém městě vyjížděla policie. Ta kvůli podezření nevynechala ani prohledání prostoru přilehlé kavárny.

ParlamentníListy.cz jako první informovaly o vloupání do bytu v jednom činžovním domě v centru města. K činu mělo dojít během noci ze čtvrtka na pátek minulý týden. Na místě zasahovala státní policie a kvůli podezření, že by pachatele mohla zastihnout ještě na místě, prohledala i prostory přilehlé kavárny Café Kampus (bývalé Krásné Ztráty).

Podle informací policie pachatel z bytu, do kterého vnikl, odcizil pouze drobnou elektroniku. Nyní se ale redakci ParlamentníchListů.cz podařilo zajistit další informace ohledně loupeže a to přímo od personálu podniku, který policie v souvislosti s činem prohledala.

„Hledali muže, který se vloupal do bytu slečny ve druhém patře domu, ve kterém je naše kavárna,“ sdělil ParlamentnímListům.cz odpovědný vedoucí Café Kampus Robert Klíma. „Slečna ho údajně našla ve své posteli,“ doplnil šokující informaci, kterou se dozvěděl od svého personálu.

Našla ho ve vlastní posteli

To, že dívka po návratu do bytu nalezla pachatele ve své posteli, potvrdila ParlamentnímListům.cz i samotná Policie ČR, která případ šetří. „Ano, takto nám byla situace poškozenými popsána,“ sdělil ParlamentnímListům.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

„Policisté hledali možnou cestu, kterou by se mohl muž dostat do bytu této slečny. Nechali jsme tedy prohledat celou naši kavárnu a ukázali jsme jim, že by to přes nás nešlo,“ upřesnil pro ParlamentníListy.cz Klíma.

Barmanka, která měla v té době v kavárně službu, byla podle Klímy překvapena, protože toto se v Café Kampus ještě nestalo. ParlamentnímListům.cz se podařilo získat její komentář. „Hosté nevypadali znepokojeni. Spíše byli zvědaví, co se děje. Jeden z hostů onoho pobertu dokonce viděl, jak přeběhl po průhledné střeše naší kavárny,“ uvedla své dojmy.

Lezl dovnitř po žebříku?

A jak se poberta do bytu slečny dostal? „Ve skutečnosti si frajer přinesl odněkud třímetrový dřevěný žebřík, který si postavil na onu průhlednou střechu a vylezl po něm až do druhého patra,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. „Policie tento žebřík přehlédla. Našel ho stále na místě kolega druhý den ráno,“ doplnil.

S tímto scénářem ale Policie nesouhlasí. „Tato informace je krajně nepravděpodobná, neboť se skutečností, že pachatel přišel a odešel oknem po žebříku, pracujeme od samého prvopočátku prošetřování. Právě proto probíhalo pátrání po pachateli, krom jiných míst, především ve vnitrobloku domu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz stanovisko policie mluvčí Tomáš Hulan.

autor: Jonáš Kříž