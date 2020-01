Následovníci Grety Thunbergové jsou na správné cestě, zaznělo u Moravce

Pánové se shodli, že klimatickou změnu je třeba řešit komplexně.

„Současná krize okolo změny klimatu je tak závažná věc, že to přesahuje kompetence jakéhokoli ministerstva, takže tady by stálo možná za to – vytvořit nějakou novou instituci,“ pravil Moldan. Podle Zahradníčka by možná stačilo, kdyby spolu resorty více spolupracovaly, byť lze diskutovat i o ustavení nějaké nadřazené instituce.

Moldan vidí největší problémy v resortu průmyslu, a Zahradníček mu v tomto dal za pravdu. Právě český průmysl a energetika produkují největší množství oxidu uhličitého. Úvahy o tom, že odstoupíme od uhlí, jistě mají smysl, ale podle Zahradníčka tento krok nelze udělat ze dne na den. Zvlášť ne, když jsou toky energie z obnovitelných zdrojů velmi nestabilní. „Stačí např. jen obyčejná inverze a notně nám množství elektřiny produkované fotovoltaickými panely významně poklesne,“ podotkl.

„Pokles té výroby je obrovský a nárůst ceny energie, která v tu chvíli na trhu chybí, je obrovský. Obnovitelné zdroje podporujeme, ale potřebujeme k tomu i ten stabilní zdroj,“ varoval Zhradníček.

Na klimatickou změnu bychom se prý měli dívat pozitivně.

„Tady je změna klimatu vnímána jako hrozba, ale my bychom ji měli vnímat jako obrovskou příležitost. Příležitost, kterou by Evropská unie měla uchopit za pačesy a rozvíjet nové technologie,“ doporučil Zahradníček s tím, že bychom se mohli inspirovat např. v Číně. „Oni to pochopili a myslím si, že jim nejde o záchranu planety, ale oni v tom vidí ten ekonomický přínos,“ poznamenal host.

V tuto chvíli podle něj už nic moc neuděláme s rychlostí oteplování do roku 2050. Teď se prý hraje o to, co se stane po roce 2050. A mezitím se musíme adaptovat na oteplení, k němuž dojde do onoho zmíněného roku.

„My se musíme ze dne na den rozhodnout, co s tím uděláme, a realizovat to,“ ozval se Moldan. Studenti, kteří o pátcích demonstrují za zlepšení klimatu, podle Moldana činí správnou věc.

„Já jsem naprosto přesvědčen, že ti následovníci Thunbergové jsou na správné cestě, a mluvit tady o klimatickém náboženství, to je jako z jiné sféry,“ rýpl si Moldan do prezidenta Zemana, který debaty o globálním oteplování označil za nové náboženství ve svém posledním vánočním poselství.

Zahradníček doplnil, že jsme v Česku zaspali, že výstavba nových jaderných bloků se měla řešit minimálně před deseti lety, protože pokud odstavíme uhelné elektrárny, dokud nepostavíme nové bloky, tak energie nám bude chybět.

Bude nám chybět i voda, a to především kvůli zimám bez sněhu.

