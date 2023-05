Naštvali všechny. Ale uhnout nemůžou. Topolánek byl v ČT hodně upřímný

Odborářský nebo vládní recept na ozdravení státních financí? Expremiér Mirek Topolánek má výhrady k obojímu. Vláda podle jeho slov měla svá opatření opírat o odborné názory a projednat je nejdříve s odbory, než to v rámci vládní koalice uzavřela, uvedl v pořadu Interview ČT24. Prozradil, že si proto začal dělat svá opatření, kvůli plánovaným vyšším odvodům už skončil jako živnostník. Vláda podle něj trestá ty, kteří nás mohou z této situace dostat. „Je to docela střelba do vlastní nohy, nepovažuji to za šťastné,“ doplnil Topolánek s tím, že teď už vláda nemá moc kam uhnout, generální stávka je ale „mimo mísu“.

Topolánek vzpomněl, jak se v podobné situaci kdysi jako premiér zachoval, zdůraznil především, že on naslouchal odborným názorům: „Premiér Mirek Topolánek prováděl velice podobnou reformu, tzv. Topolánkův batoh, a opřel se samozřejmě o odborníky, kteří nebyli při publikaci tohoto balíčku tak, jak byli překvapeni členové NERV při publikaci této vlády, kdy slyšeli opatření poprvé,“ zdůraznil v pořadu Interview ČT24.

S odbory by tedy každopádně dávno předtím vyjednával. „Premiér Mirek Topolánek by zřejmě vyjednával s těmi odbory před tím, stejně jako s ekonomickými, průmyslovými partnery, protože je nutné něco udělat, to tuší všichni, nikdo nechce to opatření u sebe, ‚nechci to na svém dvorku‘ známý princip,“ pokračuje Topolánek.

Kvůli vládě si například zrušil OSVČ, u kterých se zvýší odvody. „Mně se to občansky také dotýká, tak dělám svá vlastní opatření, zrušil jsem minulý OSVČ, už nejsem živnostník. Každý na to musí nějak reagovat,“ uvedl.

Výhrady má jak k opatřením představeným vládou premiéra Petra Fialy, tak i těm, jež představili odboráři. „A to, že odboráři mají jiný plán, mně úplně nepřipadají vhodná ta opatření ‚až někdy‘, nebo že jeho dopady budou až ve střednědobém horizontu, toho se vláda dopustila také. Většina těch opatření musí přijít letos! První výhrada moje je, že na příjmové stránce sice přicházejí letos, ale na výdajové z většiny až příští rok. To pokládám za velkou chybu,“ zdůraznil Topolánek.

„Každý může mít svůj soubor opatření. Vláda má 108 hlasů ve Sněmovně a téměř je povinna sebevražedně prosadit nějaký podobný balíček, že má s odbory vyjednávat, je jedna věc, já bych odbory určitě informoval o tom, kudy mé kroky směřují, to vůbec nemluvím o tom, že by ten balíček vypadal jinak, ale harašení generální stávkou je mimo mísu,“ kroutil hlavou nad tím, že odbory hrozí vládě generální stávkou.

Nyní podle jeho slov ale stejně nemá vláda už na vybranou a nedá přednost balíčku, který představily odbory a o kterém se nedá ani říct, že je lepší: „V této chvíli vláda už nemá kam uhnout a nesmí uhnout. Dokonce bych řekl, a ty signály už tu jsou, že některá opatření bude muset urychlit a udělat letos i na té výdajové straně,“ podotkl Topolánek.

„Vláda možná udělala tu chybu, že chtěla tak trochu postihnout tak trochu všechny, aby se na tom tak trochu všichni podíleli, a také tak trochu všechny naštvala. Každý si najde něco, co mu tam vadí. V momentě, kdy do toho vláda začne sahat, tak... Nemůže už moc uhnout, je to pytel blech,“ komentoval dál konsolidační balíček. „To, že přijde někdo s jinými parametry, že by to udělal jinak, nemyslím si, že je to gros toho problému,“ zamračil se.

„Problém podle mě je, že je třeba vysvětlovat lidem, a na tom se odbory také měly podílet, že už jsme zchudli asi o 20 procent, že nám ubývají úspory a při stejném platu klesá reálná hodnota našich mezd a že když ta vláda něco neudělá, tak budou klesat dál. Je vlastně otázka, jestli to má být šoková terapie, nebo postupné kroky. Já bych sahal po šokové terapii, ale taky bych tam asi nebyl dlouho v této situaci,“ doplnil s tím, že více moc vymýšlet už nejde.

Odbory vládu kritizují slovy Josefa Středuly, že na jedné straně se odpouští majetkově silnějším podnikatelům, zátěž se přesouvá na stranu zaměstnanců, s tím ale Topolánek nesouhlasí. „Myslím si, že to je úplně naopak. Já bych samozřejmě sáhl po zrušení superhrubé mzdy, speciálně zaměstnanci a nižší a nižší střední třída docela na této změně daňově vydělala,“ míní Topolánek.

Daně by určitě vrátil částečně zpátky. „Alespoň z padesáti procent bych daně zpátky vrátil, tím bych měl z poloviny hotovo. Myslím, že celý ten balíček je i díky KDU-ČSL a STAN namířen pro ty, co mají. A potrestat ty, kteří nás mohou z této situace dostat, je docela střelba do vlastní nohy, utíkají nám chytří lidé a firmy do zahraničí, není úplně šťastné, když budu postihovat tuto část společnosti, u daní bych byl opravdu nesmírně opatrný.

A teprve poté, kdy bych udělal brutální opatření na výdajové straně, bych zbytek hledal na té příjmové. Opatření na výdajové straně mi připadají daleko a moc slabé, tam vidím úspory, těch 100 miliard, ať v dotacích nebo v redukci státní správy,“ uvedl bývalý předseda vlády. O pravicové vládě podle Topolánka nemůže být absolutně řeč: „Ta vláda nikdy nebyla koncipovaná jako pravicová, takže nikdo nemůže říkat, že je to pravicová reforma,“ zdůraznil.

