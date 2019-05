Naštvaný Babiš: Já a StB? Teď vám řeknu, jak to bylo. Proč to nikdo nenapíše?

Andrej Babiš už má plné zuby připomínek, že jako člen komunistické strany před rokem 1989 spolupracoval se Státní bezpečností. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz se pokusil jednou provždy vysvětlit, jak to bylo doopravdy.

„Nebyl jsem estébák! Teď už konečně Ústavní soud na Slovensku přijal naši žádost a začnou se touhle vykonstruovanou kauzou zabývat. Měli jsme v rodině tři emigračky a můj táta v letech 1967-68 nemohl ani pracovat. Celý život neměl kariérní postup. Vyhrál jsem ten soud třikrát a znovu ho vyhraju, a všichni tady pořád opakují, že jsem byl estébák. Nebyl jsem žádný estébák!“ rozzuřil se Babiš, když přišla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řeč na toto téma.

„Máme 30 let po revoluci, tak proč laskavě média neudělají nějaký seriál? Ať připomenou občanům co se u nás od revoluce za 30 let stalo. Ať připomenou, proč tady tak dlouho trvalo otevření svazků StB, 14 let. A jaké svazky a proč je zničili, bylo jich 25 tisíc. Nebo jak se obchodovalo s lustráky. To nikdo neřekne. Estébáci, kteří přiznali, že vedli svazky jen proto, aby vykazovali nějakou činnost, proč to nikdo nepíše?! To se asi nehodí,“ dštil oheň a síru šéf hnutí ANO.

Babiš zdůraznil, že do politiky vstoupil v roce 2012 a od té doby prý na kontě nemá ani jeden skandál, zato si podle svého názoru může připsat celou řadu úspěchů. Úspěchů, kterých tzv. tradiční strany nebyly schopny dosáhnout. Babiš to tak vidí. A přesně kvůli tomu prý leží tradičním politikům v žaludku a snaží se na něj házet špínu. Vytahují věci z minulosti. Věci, které podle Babiše žádnou špínou ve skutečnosti nejsou.

„Co? Jaké věci z minulosti? Ty kecy o řepce? Nebo co? Já jsem podnikal a vybudoval jsem firmu z nuly, která zaměstnávala 35 tisíc lidí a sídlí v České republice. Mně nemají co vyčítat. Udělejte seriál, co se tady stalo za 30 let. To nikdo nepíše. Ta obrovská korupce. Za chvíli bude výročí a 30 let je strašně dlouhá doba a mělo by se připomenout, co tady předvedly tradiční politické strany. Nepovedené privatizace,“ doporučil Babiš.

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se však Babiš věnoval nejen své minulosti, ale také světové politice. Podívejte se sami.

