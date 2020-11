Nátlak a podvod u voleb? Vnuk by chtěl „oblbnout“ babičku. To ne! varuje poslanec. Podívejte na USA...

„Je důležité, že ten člověk přijde, zaregistruje se, vezme ty lístky, postaví se za plentu a odvolí,“ řekl pro Český rozhlas místopředseda volebního výboru a poslanec za ANO Aleš Juchelka k otázce, zdali by se u nás neměla zavést též obdoba korespondenčního hlasování, které nyní můžeme vidět „v akci“ ve Spojených státech. Za největší riziko považuje, že by volby přišly o svůj atribut tajného hlasování. Varoval i před „volebními šmejdy“.

Zmínil například riziko, že z voleb se vytratí podstata tajnosti v rámci takzvaného family votingu. „Máme babičku, ke které přijde vnuk a bude se ji snažit přesvědčovat, aby ve své korespondenční volbě zaškrtla něco, co třeba v tu chvíli nechce. Ale nemá v tu chvíli možnost se bránit, pozastavit se nad tím,“ nastínil, co by za volební plentou bylo těžko uskutečnitelné.



„Pro mě je důležité, že ten člověk přijde, zaregistruje se, vezme ty lístky, postaví se za plentu a odvolí. To je absolutně nejčistší varianta přímé a tajné volby, která je nejdemokratičtější, jaká může být, poněvadž ten lístek tam hodí ten člověk, neputuje nikde přes poštu,“ uvedl. Fotogalerie: - Volby drive-in

Že byly poslední volby ve Spojených státech nejbezpečnější v historii, což prohlásila federální komise, nepovažuje za natolik důležité pro nastavení korespondenčních voleb, i s tím, co to přinese za negativní vlivy. „Pro mě je důležité, jak ta korespondenční volba dokáže zamíchat atmosférou ve společnosti,“ připojil.



Ani zvýšení volební účasti ho pak nepřesvědčilo o přílišném pozitivu. „Vezměme si to u nás. Ze zahraničí volilo přes korespondenční volbu deset tisíc lidí tuším v parlamentních volbách, a osmnáct tisíc v prezidentských. Ale v České republice máme tři miliony nevoličů v rámci voličstva. Máme zhruba osm a půl milionu voličů, a z nich nehlasují tři miliony. Já si nechci představovat, že když zavedeme korespondenční volbu a najednou se nám zvýší volební účast třeba o x desítek procent, že mám automaticky věřit, že ti, kteří nikdy neprojevili svůj názor, tak nyní najednou učinili rozhodnutí a nikdo jim s tím nepomohl,“ varuje.



Situaci připodobnil k podomním „šmejdům“, kteří naléhají na postarší občany, aby si zakoupili jejich zboží. Při korespondenčních volbách by se, dle něho, mohla rozmoci vlna takzvaných „volebních šmejdů“, kteří by místo výrobků naléhali na volbu určitého politického subjektu. Fotogalerie: - Volby v ulicích

Volby online by raději nebral, a rozhodnutí, zdali je zavést, by prý měla učinit až následující generace, která umí s technologiemi lépe zacházet.



„Tajnost a to, že pro to musím něco udělat, alespoň jednou za čtyři roky, se zvednout, dát to do obálky, je nejčistší,“ uzavřel. Volební urna k voličům, kteří volit nemohou bez problému volit osobně, se u nás dostane i nyní, a není tedy dle Juchelky potřeba korespondenční hlasování zavádět.



