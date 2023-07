Natočeno. Pavel Novotný se pohádal s občanem, který to vydal

Svými slovy „Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák“ starosta Pavel Novotný z ODS rozhodně upoutal pozornost. A to natolik, že ho s nimi někteří občané konfrontují na ulici. Jeden takový si na Novotného došlápl, když jel okolo na kole. Od Novotného se mu dostalo typických nadávek ve stylu „ty seš m*dka“ a slov o „zku*veném životě“. Dotyčný, ale kontroval, že mu „Babiš dal důchod jak sviňa“, takže je v pohodě. Pak Novotný odjel a vyjádřil se na twitteru, že nesnáší „bílou špínu“.

Starosta se zeptal, jestli dotyčnému vadí, co je to válka, což potvrdil. „Ale ty urážíš lidi normálně,“ namítal, na což Novotný reagoval, že dotyčný je hlupák, který jeho výplod vůbec nepochopil. Na to nespokojený občan odvětil, že to naopak pochopil, ale přerušil tím Novotného, který začal: „Ani mě, ty m*dko, nenecháš domluvit.“ V podobném duchu se konverzace nesla i nadále. „Já jsem m*dka? Ty jseš m*dka,“ vrátil mu invektivu pán a dodal: „Po mně stříleli Ukrajinci, ty nevíš, co je to válka.“

„Ty nevíš, co je to válka. Vy Češi nevíte, co je to válka,“ vzkázal starosta a pán se ho zeptal, zda byl na vojně a sám si odpovědl, že nebyl. Novotný tuto linii raději nerozvíjel, jen začal prohlašovat: „Co ty víš o vojně?“ A začal s tím, že dotyčný má „zkurvený život, chlastá a neštěkne po něm ani pes“. „Ty jsi teda slušnej,“ bavil se dotyčný.

„A co ten váš Fiala, ten furt tě drží nad vodou nebo jak to je?“ ptal se na postavení Novotného v ODS. „Za tvůj posranej život nemůže Fiala, ty m*dko,“ dozvěděl se. „Ty máš všechny m*dky, ty jsi inteligence,“ komentoval muž Novotného výrazivo, zatímco starosta ho informoval, že pro něho je premiér „profesor Fiala“. „Pan profesor, jo?“ bavil se muž a ještě Novotného vyzýval, aby řekl něco „inteligentního“, když si celou věc natáčí.

„Tady se nebojovalo 200 let. Tady se nebojovalo ani ve druhý světový válce. Tady se nebojovalo dvě stě let, takže m*dky, jako jseš ty, tfuj,“ plivl Novotný po pánovi a dál pokračoval o tom, jak má dotyčný určitě „zku*vený život“ a že za to, jak dopadl, současná vláda nemůže. Muž mu vzkázal, že se má nechat vyšetřit. „Jak jsem dopad? Já jsem úplně v pohodě, mně dal Babiš důchod jako sviňa. Já se mám velice dobře,“ informoval Novotného. „Ale nemáš ochranu Fialy a Rakušana, m*dko,“ řekl ještě Novotný, než odjel na kole po chodníku pryč. „Jeď, vole, vem si multikáru a jeď,“ smál se mu ještě dotyčný.

Video si pak dotyčný dal na TikTok, kde vystupuje pod přezdívkou Kalarose22.

Odtud ho Novotný vzal na twitter, kde si ještě přisadil: „Obtěžoval mě nedaleko bydliště nějaký důchodce-kverulant, tak jsme si popovídali. Asi jsem směrem k němu plivl, koluje to, tedy rovnou zveřejňuji. Nemrzí mě to. Nějaká bílá špína, nesnáším plebs. Mimochodem, k závěru, přijel jsem ze Stodůlek a odjel do nich. V Řeporyjích s rodinou dávno nežijeme.“

Obtěžoval me nedaleko bydliště nějaký důchodce-kverulant, tak jsme si popovídali. Asi jsem směrem k němu plivl, koluje to, tedy rovnou zveřejňuji. Nemrzí mě to. Nějaká bílá špína, nesnáším plebs. Mimochodem, k závěru, přijel jsem ze Stodůlek a odjel do nich. V Řeporyjích s… pic.twitter.com/mOFWyXhc2M — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) July 23, 2023

