Navalnyj, to je láska k Rusku. Akce v Praze: Ti, co tu hájí Putina...

Na podporu Navalného se v Praze sešly stovky lidí. A nebyli sami, svobodu pro něj požadovali demonstranti v desítkách měst.

„Svobodu Alexeji Navalnému,“ skandovali lidé na náměstí. Přenos z něj přenášela například televize Černá Kukla.

„My jsme si všichni zvykli spojovat veškeré významné události s tím, co dělá Kreml, s nějakými záměry Putina. Je to prizma, kterým jsme si zvykli nahlížet na celé Rusko a má to určitě svoji logiku. Ale když se teď podíváme na události v Rusku, když se podíváme například do Jakutska, kde je minus 50 stupňů a v tomto mraze vyšel dav na podporu Navalného, tak mnohé se mění,“ poznamenala jedna z žen ve svém projevu k demonstrantům.

„Rusko bude svobodné,“ skandoval následně dav. Nechyběly ani transparenty: „Pravda vítězí, ale dá to fušku. Jan Masaryk“ nebo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Na místě bylo také hodně ruských, ale i běloruských vlajek.

„Když mluvíme o Alexejovi, je pro nás důležité slovo láska. Protože vidíme v tom, jak on postupuje, obrovskou lásku. Lásku ke své vlasti a ke svému národu a lidu,“ zaznělo také v projevu jedné z žen. „Jeho rozhodnutí nebylo jednoduché a my všichni si musíme uvědomovat, jak silný je to člověk,“ dodala a vyzvala přítomné k tomu, aby se řídili heslem, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

„Pohlédnout pravdě do očí není jednoduché, ba naopak je to velice těžké a proto mnozí lidé, kteří poprvé v životě tu pravdu uzří, možná se budou bránit, budou nadále zastávat se Putina a na vás je, abyste vůči nim zlí, agresivní, vyhrocení, abyste zůstali nadále klidní, vysvětlovali jim se svojí sebejistotou, jaká pravda je. Češi říkají, že pravda bolí, je to pravda, chce to čas. Ale já jsem přesvědčená, že lidé k pravdě dojdou,“ dodala žena. Navalného Fond proti korupci totiž před pár dny zveřejnil dvouhodinový film o obrovském Putinově tajném paláci, který doslova válcuje YouTube.

Fotky demonstrujících v Moskvě i ve městech na Sibiři na východě země totiž kolovaly sociálními sítěmi. Agentura Reuters oznámila, že ruská policie zadržela několik stovek demonstrantů. K zásahu proti tisícovkám demonstrantů došlo poté, co vláda varovala občany, aby seděli doma a nedemonstrovali. Kvůli možnému šíření covidu-19 na akcích.

Navzdory zákazu se jen v centru Moskvy sešlo na 40 tisíc lidí. Podle odhadů reportérů agentury Reuters. Ruské úřady tvrdí, že demonstrantů v Moskvě bylo asi desetkrát méně, tedy jen asi 4 tisíce. „Proč hned neřeknou 4 miliony?" ohradilo se ministerstvo.

Agentura Reuters také upozornila, že nespokojenost s vládou 68letého Vladimira Putina sice roste, ale podle oficiálních údajů důvěru v jeho politiku vyjadřuje kolem 60 % Rusů. Navalnyj se takto silné důvěře v ruské společnosti netěší.

Navalnyj byl zadržen v Moskvě po příletu z Německa, kde se léčil z otravy jedem typu novičok. Soud ho poslal na 30 dní do vazby.

