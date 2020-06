Ne, od toho je pornoherec. Havel a Klaus? Zahradil ostře do ODS

Plánovaná cesta šéfa Senátu Miloše Vystrčila z ODS nastolila otázku: Má se ODS hlásit k odkazu Václava Havla a k "hodnotám listopadu 1989". Podle Martina Fendrycha z Aktuálně.cz jednoznačně ano. Ale europoslanec Jan Zahradil připomenul, že Václav Klaus založil ODS jako protipól nepolitické politiky. Ale dostal vynadáno, že se do Havla pořád trefuje a že Klaus se "zbláznil do Východu".

Miloš Vystrčil svou cestou na Tchaj-wan, tedy hlavně její obhajobou, odstartoval debatu o pojetí české politiky. Konkrétně o tzv. Havlově odkazu. Za „návrat k hodnotám listopadu 1989“ pochválil Miloše Vystrčila komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych. „Bylo by fajn, kdyby předseda Senátu Miloš Vystrčil kandidoval na Hrad, kde kdysi prezidentoval Václav Havel,“ napsal. Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 8668 lidí

„Jeho úterní tiskovka v Senátu a jeho vystoupení v neděli v ČT24 zněly jak z jiného světa, z jiné, 30 let staré doby. Už jsme v Česku zapomněli, že by vysoko postavený politik dokázal mluvit jako svébytná, nezávislá bytost. Ilustruje to, do jaké temnoty jsme se propadli,“ opěvoval gesto předsedy Senátu. Podle něj Vystrčil „rehabilituje Senát“, který prý má hlubší, nepovrchní smysl, chrání nás před populismem a sklony k autoritářství.

Fendrych dokonce položil otázku, jak se asi na jeho vystoupení dívá eurosposlanec Jan Zahradil. Ten se ke sporu o hodnoty listopadu 1989 vyjádřil, když poznamenal: „Já si pamatuji, že ODS zakládal V. Klaus jako antitezi ‚nepolitické politiky‘ V. Havla. Ale třeba už mě klame paměť.“

A celkem záhy se ozvaly výtky. „A kam naší zemi Václav Klaus dovedl všichni víme. To, co se tady děje teď, je také jeho zásluha. Ale to věčné kopání do Havla, který pro tuhle zemi vykonal tolik, co žádný jiný Čech od Masaryka. To je jen důkaz toho, že to dělal sakra dobře,“ mínil Daniel Urban. Na to dostal otázku, co konkrétního Havel skutečně dokázal.

„Byl symbolem a naší zemi ohromě propagoval. Stačí se podívat kdo a kam ho zval a kdo za ním jezdil na Hrad. Praha byla doslova na několik let střed světa. Dá se říci, že i dost ovlivnil rozhodování mocných o tom vzít ČR a další východní země do západních struktur. A byl skvělý prezident, který dokázal vyrážet klíny, které mezi obyvatelstvo vráží politici. Stačí se podívat jak je u nás dnes rozdělená společnost na nesmiřitelné tábory. Někdy mi to připadá, že jsme skoro na pokraji občanské války, jak se některé skupiny obyvatel navzájem nesnáší,“ tvrdil Havlův zastánce.

„S tou první větou ovšem souhlasím. Zbytek je dodatečná mytologie. Středem světa jsme nikdy nebyli a žádné klíny nevyrážel,“ nesouhlasil europoslanec.

Vedoucí kandidátky ODS pro jihomoravský kraj Jiří Natnl na Zahradilova slova namítl: „Jenže jsme o 30 let dál a VH dnes už spíš jen symbolizuje tradice české parlamentní demokracie západního střihu. Kterou budoval VK st. a mohl též být jejím symbolem, kdyby se ke stáru nebyl zbláznil do Východu.“ S formulací, že se Václav Klaus starší „zbláznil do Východu“ měl ovšem Jan Zahradil problém. „Myslím, že mýtus o Klausově tzv. zbláznění do Východu bychom v ODS podporovat neměli. Od toho je tady vydavatelství Economia plus jistý bývalý pornoherec,“ prohlásil s možnou narážkou na ředitele lobbystického spolku Evropské hodnoty.

Že Zahradil kope do Havla si myslel i Ondřej Šimíček. „Denní kopnutí do prezidenta Havla, úkol splněn a mrzení pseudopravičáků nad skvělým Vystrčilem pokračuje...co má sakra společného nepolitická politika s lidskými právy?“ ptal se. „Máte nějakou definici toho ‚pseudopravičáka‘? Jinak Václav Havel byl nepochybně levicový liberál, což není nadávka, ale charakteristika,“ odpovídal Zahradil.

Šimíček souhlasil, že Havel byl levicový liberál. „Ale i levicový liberál může, stejně jako rozbité hodiny, 2x denně ukazovat správný čas,“ namítal.

„Pseudopravice - no nebylo to mířeno na Vás, byť jsem to použil v reakci na Váš příspěvek. To jsou takoví ti VKml, a Trikolóry či obskurní mudrlanti na Neviditelném psu, kteří mají plnou hubu pravice, a pak ruku v ruce s estébákem prosazují levicové zákony, a lezou do zadku Kremlu, jen aby se vymezili vůči ODS a neexistujícímu demobloku,“ přidal definici.

„Vždy jsem byl Klausovec a člen ODS, to ovšem neznamená, že se nebudu hlásit k étosu roku 1989, který jsem jako děcko intenzivně prožíval s rodiči - otec zakládal u nás ve městě OF i později ODS, a že nebudu k panu prezidentovi a jeho levicovému liberalismu v jisté míře shovívavý. Tehdy měl smysl, dnes je to rakovina západní společnosti. Takže snad jsem se Vás nedotkl, ale za slova pana předsedy Vystrčila jsem moc rád. Lidská práva v původním slova smyslu, jsou konzervativní téma,“ trval si na svém Šimíček.

A objevil se i žert na účet Miloše Vystrčila v podobě úpravy známé písně. „Všichni jsou už v Tajwanu, buenos dìas, já taky jdu...“

Robert Vávra mínil, že předseda Senátu gestem „zvedá prapor vlajek Tibetu“, s čímž má problém. Zahradil k tomu dodat, že by nebylo diplomatické na Tchaj-wanu Tibet zmiňovat, neboť i tam je považován za nedílnou součást Číny.

