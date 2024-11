Ne, takový podvod nespáchám. Vědce nutí k přepsání knihy o Ukrajině. Jde o Nord Stream

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 17882 lidí

Se svými zkušenostmi a vzděláním se rozhodl napsat knihu, která nese název „Od Majdanu k rusko-ukrajinské válce“. A narazil. Britské vydavatelství Routledge odmítlo knihu vydat.

„Vyjadřují ‚znepokojení‘ s mou analýzou Západu blokujícího mírovou dohodu. … s mou analýzou účasti Ukrajiny a USA na zničení (plynovodu) Nord Stream a s mou analýzou všech další střetů a problémů. Uvádějí, že musím zahrnout ‚alternativní“ zdroje a perspektivy,“ svěřil se ukrajinsko-kanadský politolog.

Katchanovski konstatoval, že američtí, britští a ukrajinští experti měli pro jeho knihu slova uznání. Ale britské vydavatelství odmítlo knihu vydat i navzdory podepsané smlouvě. Knihu prý dopsal v únoru 2024 a zaznamenal, že příznivci ukrajinských pravicových sil vydání jeho díla ze všech sil komplikují.

„Routledge uvádí, že moje kniha nemůže být vydána, pokud neupravím celý rukopis. … Konkrétně uvádějí, že u zničení plynovodu Nord Stream ‚je třeba reflektovat významné rozdíly v názorech‘. To v podstatě znamená konspirační teorii o ruském útoku na vlastní potrubí pod falešnou vlajkou,“ konstatoval Katchanovski.

Psali jsme: Svědectví, jak se v Kyjevě dělal Majdan: Sto obětí, pak bude Západ reagovat

Tam něco nehraje. Ukrajinec se vrátil na začátek, na Majdan

Politolog zdůraznil, že je nejcitovanějším ukrajinsko-kanadským vědcem, který se zabývá probíhající válkou a jeho akademické publikace zahrnují 5 knih, 21 článků v recenzovaných časopisech a 13 kapitol. Podobné odmítnutí prý zažil poprvé.

A s touto svou zkušeností prý tuto svou novou knihu psal po projití tisíců primárních a sekundárních zdrojů. Celkem prý citoval asi z 1500.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 3% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22343 lidí

Orwellian: Routledge refuses to publish my open access book "From the Maidan to the Russia-Ukraine War" which is under contract. They express “concern” with my analysis of the West blocking the peace deal, @elonmusk involvement in promoting my GoFundMe https://t.co/tOto31EGOb… pic.twitter.com/kOMsln7xhH