Nebát se atomovek a Ruska. Hilšer chce zásah. Nestrkejme do toho nos, oponoval Skála

Senátor Marek Hilšer (MHS) se ve studiu CNN Prima News pohádal s možným kandidátem na prezidenta Josefem Skálou (KSČM) kvůli válce na Ukrajině a přístupu české vlády k tomuto konfliktu. „Pokud to bude pokračovat takto, tak nám hrozí jaderný konflikt. Já jsem proto zásadním zastáncem toho, abychom neprováděli politiku, která to eskaluje,“ řekl Skála, načež ho Hilšer osočil, že by nejspíše u nás ruské tanky vítal stejně jako v roce 1968.

Hilšer se Skálou ostře debatovali ve studiu CNN Prima News o rétorice české vlády k válce na Ukrajině a možnosti, aby se na českém území usadily zbraně a jednotky NATO. Podle Skály je tento názor jen takové vzedmutí vášní, ale lidé se střízlivějším úsudkem to nepochybně nechtějí. „Já by to to určitě nechtěl,“ prohlásil Skála.

„Padesát procent obyvatel je pro to, aby zde byly nějaké jednotky, což vypovídá o tom, že jsme se probudili z nějakého snu o Putinovi a o tom, co je dnešní Rusko a myslím si, že řada lidí si začíná přát, aby ČR posilovala bezpečnost," reagoval Hilšer.

„S cizími jednotkami ale budeme méně v bezpečí, budeme cílem nějakým odvetných úderů. Tohle by byl opravdu omyl,“ stál si za svým Skála.

Podle Hilšera je to ale naopak a pokud u nás jednotky NATO nebudou, budeme pro Putina možným dalším cílem po Ukrajině a pobaltských státech. „Putin už v prosinci deklaroval, že chce, aby se poměry vrátily před rok 1997, kdy jsme ještě nebyli v NATO a on by rád šel až do střední Evropy. Nevěřili jsme, že by se mohla odehrát válka na Ukrajině a vidíte, že tam je,“ varoval senátor.

Podle Skály ale současný konflikt na Ukrajině není černobílý. „To, co se tam odehrává je velká tragédie, to chci zdůraznit, z toho nemůže nikdo mít radost. Ale ta věc je mnohem strukturovanější, než si tady dokážeme během několika vět povědět a vyrojily se tam věci, které jsou zlověstné, jako ukrajinské biologické laboratoře, kde se vyvíjely mimořádně nebezpečné biologické látky na hranicích s Ruskem, z toho mi běhá mráz po zádech,“ vysvětloval Skála, že ani Ukrajina není bez viny a dodal, že ve skutečnosti jde o válku Ruska a Spojených států, které ji vedou v zastoupení přes Ukrajinu.

Česká republika podle Hilšera dělá při pomoci Ukrajině hodně, je velmi vidět v tom odboji proti Rusku, ale ještě by se měla zvažovat bezletová zóna. „Tak, jako to odhlasoval litevský a estonský parlament. Ty pobaltské státy se cítí ohrožené, protože když vidíme, jak letadla bombardují Mariupol, ničí tam divadla a civilní objekty, to jsou opravu zrůdné činy a my musíme přemýšlet o tom, jak těm lidem pomoci,“ řekl Hilšer.

„Já přímo netrvám na bezletové zóně, je tady varianta i humanitárního leteckého mostu, jaký byl například proveden v roce 1948 v Berlíně. Byla by to humanitárně vojenská akce, kdy by tam letadla vozila léky, humanitární náklad a byla by samozřejmě chráněna dalšími vojenskými letadly. Ale není to vojenský akt, jen by se bránily případnému útoku,“ navrhoval Hilšer.

Podle Skály by naše vláda měla především přestat vykřikovat, že jsme ve válce, protože tím prý ohrožuje vlastní občany. „Já jsem pro humanitární pomoc, ale naše vláda by především měla přestat vykřikovat, že jsme ve válce, to je mimořádně nebezpečné. Západní Evropa nás za to nechválí, naše prestiž akcemi premiéra a vlády klesá. My riskujeme ekonomicky a bezpečnostně, musíme přemýšlet o zájmu vlastních občanů,“ prohlásil Skála.

„Nestrkejme nos do konfliktu, které vedou dvě supervelmoci, jedna v zastoupení a jedna přímo. Nevykřikujme, že jsme ve válce, nevykřikujme, že se odstřihneme od ruského plynu, což by naše občany dost zabolelo. My si můžeme myslet cokoliv, ale takto veřejně útočit na jadernou mocnost je nebezpečné pro Českou republiku,“ varoval Skála.

Poté začala ve studiu slovní přestřelka mezi oběma hosty, kdy Hilšer Skálovi vytknul, že Putina glorifikuje. „Pan Skála již dříve mluvil o tom, že Putin není nebezpečný a je to skvělý vládce,“ spustil Hilšer.

„To jsem neříkal, že je skvělý vládce, to mi nevkládejte do pusy tyhle výroky,“ reagoval naštvaně Skála.

„To jste říkal vždycky, zastával jste se ho. Takže se nevymlouvejte, teď když bombarduje divadla, tak se najednou nechcete do jeho hodnocení pouštět. Vy byste asi byl nejraději, kdyby ty ruské tanky přijely sem, protože jste je v roce 1968 vítal,“ udeřil Hilšer, podle nějž jsme ve válce a je nutné odhlasovat bezletovou zónu a přemýšlet o rozmístění zbraní a jednotek NATO na našem území.

„Takže je v našem zájmu, aby dolet raket na Moskvu trval tři minuty?“ zeptal se Skála přímo Hilšera.

„Samozřejmě, že je. Demokratický západní svět se musí té ruské totalitě bránit,“ opáčil senátor, což Skálu viditelně rozezlilo.

„Takže vy neuznáváte poselství karibské krize, kdy se ty mocnosti jasně dohodly, že toto se už nesmí stát? Tyhle vaše slova si musíme zaznamenat, to snad nemyslíte vážně. Takže tohle by mělo přispět k bezpečnosti České republiky. Je vám jasné, že pak přijde odvetný úder?“ vykřikoval Skála.

„Ale vy jste odvetný úder, nestrašte tady lidi. Ruská armáda tady není ani schopná dojet ke Kyjevu. A vy byste měl chodit kanálama,“ vrátil úder Hilšer.

Podle Skály nám hrozí v případě další eskalace ze strany Západu jaderný konflikt. „Já jsem proto zásadním zastáncem toho, abychom neprováděli politiku, která to eskaluje,“ dodal Skála.

„Jaderný konflikt hrozí dokud bude v Rusku vládnou Putin, protože on bude vždycky vyhrožovat a my mu musíme jasně ukázat, že se nenecháme vyhrožovat,“ stál si za svým Hilšer.

