Neblokujte vstup Rumunska do Schengenu, nese se z okolí Orbána k Rakušanům

„Důrazně žádám naše rakouské přátele, aby na podzim neblokovali vstup Rumunska do Schengenu. Je v národním zájmu Maďarska, aby bylo Rumunsko začleněno do Schengenu co nejdříve. Jde totiž o třetí nejdůležitější trh pro maďarský export a oblíbenou destinaci maďarských investičních skupin. Navíc zde žije početná maďarská komunita,“ uvedl Szijjártó podle informací serveru budapesttimes.hu.

Mluvčí premiéra Viktora Orbána Zoltán Kovács pak na síti X (dříve Twitter) doplnil, že Szijjártó chce mít kvůli svým zahraničním komunitám dobré vztahy se všemi svými sousedy. „Ministr Szijjártó zdůraznil, že je důležité udržovat dobré vztahy se sousedními zeměmi, jako je Rumunsko, protože to prospívá maďarským komunitám žijícím za hranicemi, zejména v Sedmihradsku. Zdůraznil, že maďarská zahraniční politika se zaměřuje na zlepšení situace těchto komunit a udržování pevných vazeb se sousedními státy. Kromě toho hovořil o infrastrukturních projektech a vyjádřil obavy z blokování vstupu Rumunska do Schengenu,“ informoval Kovács o cestě maďarského ministra zahraničí do Rumunska.

