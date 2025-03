Nebude to levné. Putin bude chtít víc. Dopady hádky Zelenského s Trumpem

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14323 lidí server Neovlivní.cz poznamenal, že to nebude levná záležitost. Podle Mlejnka by to nebyla levná záležitost už proto, že s jídlem Rusku poroste chuť a že Putin by si mohl říct, že otestuje soudržnost naštvaného Donalda Trumpa a naštvaných Evropanů nějakou speciální operaci v Pobaltí. Už jen to, že k takové situaci může dojít, pro Česko znamená, že musí být připraveno.

A do třetice všeho zlého. Místo USA mohou pomocnou ruku Ukrajincům nabídnout Číňané, a to v konečném důsledku také vyjde dost draho. „Ukrajina může hledat jiné partnery včetně Číny, která v posledních letech projevuje zájem o ukrajinské surovinové zdroje. Pokud se Čína zapojí do těžebních projektů, Evropa bude mít ještě omezenější přístup k těmto strategickým surovinám, což by mohlo ohrozit její průmyslovou soběstačnost a zvýšit závislost na asijských trzích. Pro Česko, které je součástí evropského automobilového a technologického průmyslu, by to mohlo znamenat zdražení výroby a potenciální ohrožení dodavatelských řetězců,“ napsal Mlejnek.

Analytik Tomáš Klvaňa vyložil, proč se Zelenskyj zachoval tak, jak se zachoval a vykráčel z Bílého domu se vztyčenou hlavou. „To, co předvedl Zelenskyj v Bílém domě, je kvintesenciální Ukrajina. Vždycky tam byl chaos, disciplína jim nic neříká. Má to mnoho nevýhod. A je to také hlavní důvod toho, proč se nevzdali Rusku, mnohonásobné přesile, proč bojují a proč se zatím ubránili,“ napsal Klvaňa.

To, co předvedl Zelenskyj v Bílém domě, je kvintesenciální Ukrajina. Vždycky tam byl chaos, disciplína jim nic neříká. Má to mnoho nevýhod. A je to také hlavní důvod toho, proč se nevzdali Rusku, mnohonásobné přesile, proč bojují a proč se zatím ubránili. — Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) February 28, 2025

Bezpečnostní expert Jakub Janda naznačil, jak to teď ve vztazích EU a USA bude dál. „Přecházíme od spojenců ke statutu smluvního obchodního partnera,“ shrnul pozici USA a EU.

We are moving from allies to contractual business partner status. — Jakub Janda ??? (@_JakubJanda) March 1, 2025

Psali jsme: Holec po výstupu v Bílém domě: Spratek v teplákách z východu. Choval se jako v Praze Zelenskyj vyjádřil lítost. Chce zachránit vztah s Trumpem „Bodnutí do zad. My Zelenského nezradíme.“ Z Evropy zní slova podpory Ukrajině Trump: Zelenskyj válku skončí, nebo uvidí, co se stane