Nechápu. Djokovič jako oběť úřadů. Tenistka Strýcová v půlce rozhovoru obrátila

Tenisový turnaj Australian Open bude možná bez světové jedničky a obhájce titulu Novaka Djokoviče. Australské úřady odepřely nenaočkované srbské tenisové hvězdě vstup do země. Podle tenistky Barbory Strýcové se to ale dalo očekávat, v pořadu DVTV uvedla, že Djokovič na tomto turnaji hrát vůbec neměl, zbytečně jej svou kauzou akorát poškodil. V průběhu rozhovoru ale obrátila.

Australské úřady odepřely Novaku Djokovičovi vstup do země. Srbský tenista po příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine, protože nepředložil dostatečné důkazy pro udělení výjimky z očkování proti covidu-19. Po odvolání byla světová jednička přemístěna do hotelu, kde počká na rozhodnutí soudu, ten bude zasedat v pondělí. Anketa Jste pro zrušení Benešových dekretů? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7834 lidí

Strýcová je toho názoru, že Novak nemá na turnaji co dělat: „Můj osobní názor je, že si myslím, že nemá. Protože už tři měsíce před Australian Open se řešilo, že všichni očkovaní hrát mohou a neočkovaní tam nesmí cestovat. Já si myslím, že Novak by hrát absolutně neměl,“ řekla nekompromisně.

Na poznámku moderátora, proč by Novak neměl hrát, když původně dostal od dvou zdravotních komisí v zemi výjimku, že do země vycestovat může, uvedla: „Proč by ale měl Novak Djokovič dostávat takové výjimky? Já znám spoustu hráčů, kteří se nechtěli očkovat, ale naočkovali se, protože na Australian Open chtějí hrát, a ty výjimky ani nedostali.

Moc tomu nerozumím, proč tyto dvě komise daly výjimku zrovna Novaku Djokovičovi. Samozřejmě je to legenda, je to neuvěřitelný sportovec, ale tady se mluví o úplně jiných věcech než o sportu, o mnohem důležitějších věcech...“ pokračovala.

„Zaslechla jsem, že když tam cestoval, tak měl prostě špatný vízum, nevím, co je na tom pravdy, já ty informace nemám. Nechci říkat něco, co by nebyla úplná pravda,“ doplnila sportovkyně.

Podle šéfa Australian Open se výjimka udělovala sportovcům na základě lékařských zpráv, které vyhodnocovaly dvě komise expertů. Úřady sdělily, že to dělaly naslepo, nevěděly, o které sportovce jde. Celkem o výjimku zažádalo 28 sportovců a dostalo ji několik z nich.

Nestal se v tom případě Djokovič spíše určitou obětí nesrovnalostí pravidel mezi tenisovým svazem, Australian Open a na druhé straně australskými úřady? „Tak samozřejmě, když je to takhle, tak určitě,“ otočila tenistka Strýcová. „Djokovič teď dostává šílené zprávy na sociálních sítích, jak může jet na turnaj, když není naočkovaný. Ale pokud je to takto, tak to jo.

Pak ale nechápu, kdo ho teď poslal domů a proč nemůže do země, proč nemůže hrát a kdo ho zastavil?“ pozastavovala se. Djokoviče zastavily imigrační úřady na letišiti v Austrálii. „Tak asi mezi sebou ty úřady moc nekomunikují,“ usoudila.

Nato vzpomněla, jak to bylo před rokem, když hrála na Australian Open, i tehdy už kvůli covidu platila jiná pravidla. „Tehdy jsme měli o základních pravidlech předem jasno – jaké formuláře máme vyplnit, co vše s sebou mít. My jsme jen měli smůlu, že jsme letěli tím letadlem, které mělo pár cestujících nakažených, takže jsme byli v té tvrdé čtrnáctidenní karanténě. Samozřejmě nám nikdo neřekl, že pokud by byl v letadle nakažený, tak budeme v izolaci všichni,“ uvedla.

Nyní se nachází Novak Djokovič v detenčním hotelu, jak to celé dopadne soud rozhodne v pondělí. Pro Djokoviče může představovat vypadnutí z tréninkového procesu před takovým prestižním turnajem, byť jen na několik dnů, komplikace: „Být zavřeni v jednom malém pokoji, kde nemáte ani vzduch... Je těžké aby se člověk v takových podmínkách udržoval v nějaké kondici. Pak jde tělo velmi rychle dolů a nastartovat ho je hrozně složité. Chtít pak podávat výkony je nemožné. Všichni, co byli loni v karanténě, žádné výkony pak moc nepodávali,“ uvedla Strýcová.

Pokud by byl Djokovič zavřený v hotelu čtyři nebo pět dní, nemuselo by to být však až tak fatální: „Myslím, že by to mohl zvládnout, čtyři dny nejsou ještě zas tak strašné. Myslím, že není v nějakém hotelu, kde bude mít až tak malý pokoj, ale v nějakém apartmánu třeba, kde může trochu trénovat. Týden a víc by se ale na těle už projevil. Takže doufejme, že to pro Djokoviče dopadne nakonec dobře,“ dodala tenistka Strýcová.

