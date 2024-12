Nechce vnímat, nebo se mu to nehodí? Ministr Výborný a drahé máslo

Jako hlavní důvod vysokých cen másla zmiňuje nedostatek mléčného tuku. „Právě to je příčina, proč je máslo drahé. Nejenže klesají počty dojnic v celé Evropě, což znamená nižší dojivost, méně mléčného tuku, ale zároveň se v České republice letos vyrobilo o deset tisíc tun tučných sýrů více, asi o tisíc tun másla více a asi o sedm set tun pomazánkového másla více,“ uvedla Dana Večeřová v rozhovoru pro XTV, že na trhu kvůli tomu chyběly čtyři tisíce tun tuku, které bylo nutné dokoupit.

„A dokupovalo se tak, že na začátku ledna se za kilo smetany platilo 60 korun, ale v září už to bylo 100 korun, protože opravdu v celé Evropě byl nedostatek tuku. Pokud se vám zvyšují náklady, musí jít i ta konečná cena nahoru. Je to způsobeno vnějšími faktory. V Německu stojí máslo kolem 3,7 eura (v přepočtu zhruba 93 korun), na Slovensku čtyři eura (100 korun)...,“ podotkla s tím, že podobně se ceny másla pohybují i ve Francii či Belgii.

„Takže není to určitě jen otázka pouze České republiky, bohužel u nás se z toho stalo mediální téma. A nikdo nechtěl poslouchat důvody, které k tomu vedly,“ poznamenala Večeřová.

Na otázku, zda skutečně nikdo nevyužívá předvánoční dobu, kdy poptávka a spotřeba másla výrazně rostou, jak tvrdí například lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný, uvedla: „Nemohu mluvit za řetězce, protože ty si samozřejmě určují konečnou cenu a mohou si tam dát vyšší přirážku, ale co se týče potravinářů, tak určitě ne,“ uvedla prezidentka Potravinářské komory ČR s tím, že cena, za kterou dodávají řetězcům máslo, byla v září kolem 50 až 60 korun.

Když dnes koupíme máslo za 70 až 80 korun, je to podle Černé především kvůli DPH. „Jestliže dodavatel dá za 50 korun kostku másla do obchodu, tak už jenom DPH dvanáct procent z toho činí šest korun. Samozřejmě že obchod si tam musí dát obchodní přirážku, protože on také vynakládá na energie, zaměstnance, musí nějakým způsobem prodávat se ziskem. Pokud se cena másla takto rozloží, je vidět, že na tom nikdo nevydělává, ale pouze se všichni snaží, aby se to prodalo,“ zopakovala Večeřová, že na vině jsou především vnější okolnosti.

Psali jsme: Penny Market prý „očipoval“ máslo

Budete péct? Pozor, nejde jen o ceny: Cukr z Ukrajiny a Bulharska. Ale něco tu nehraje

Ministr Výborný podle Večeřové ví, že zpracovatelé ani potravináři, ani obchodníci situaci před Vánoci nezneužívají. „Pan ministr mluvil s několika mlékaři, kteří se mu to snažili vysvětlit stejným způsobem, jako to nyní vysvětluji já. Nevím, jestli to nechce vnímat nebo jestli se mu to nehodí. „Mrzí mě, že z toho někoho obviňuje, protože ta situace je komplexní a v ceně se odráží, co se děje na trhu,“ poukázala Dana Večeřová.

Polská vláda chce ceny másla snížit tím, že uvolní strategické zásoby, jde asi o tisíc tun z vlastních zásob. I Česko má své strategické zásoby. Podle Večeřové to však není řešení, protože jde o máslo zmražené, které má horší kvalitu: „To máslo je totiž zmražené, to znamená, že má samozřejmě jinou kvalitu než máslo čerstvé. Bohužel to nemusí být podle evropské legislativy označeno, takže ani nepoznáte, že kupujete máslo zmražené. My také takové zásoby máme ve státních hmotných rezervách, ale rozhodně to není řešení, ani o tom nikdo neuvažuje, že by se to uvolnilo,“ dodala s tím, že máslo ve strategických zásobách máme především k využití v době krize, kdyby došlo k tomu, že by na trhu vůbec nebylo, ne proto, že je máslo drahé.

Ceny másla nyní bude prověřovat i antimonopolní úřad, výsledek by měl být znám na jaře. Večeřová s jistotou odhaduje, že nezjistí nic, než na co sama poukazuje: „Vzhledem k tomu, jak jsme my prováděli analýzy, jsme přesvědčení o tom, že antimonopolní úřad zjistí to co minulý rok, když prověřoval to samé, tedy nezjistí nic, protože se nic zjistit ani nemůže. Opravdu za to nikdo nemůže a ta situace na trhu vedla k tomu, že se ceny másla zvedly,“ zdůraznila.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová věří, že se situace brzy uklidní třeba i tím, že v lednu už bude menší spotřeba másla a ceny klesnou.

Psali jsme: Na co si senioři stěžují? Másla si můžou koupit víc. Mladá ODS natočila video Přepočítali se. Barevná revoluce v Rumunsku? Vyoral a zrušené volby Jezte housky bez másla! Polsko našlo svou Markétu Pekarovou Adamovou Potraviny v příštím roce? „Zdražování velmi svižným tempem“. Připravte si peněženky