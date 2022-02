Nechte sportovce být s politikou. Michal Dusík se neudržel po dotazech ze studia ČT

reklama

Reportér ČR Michal Dusík se ve veřejnoprávním vysílání přihlásil o slovo. A hned na úvod prozradil, že čeští sportovci v zásadě plní, co se od nich očekávalo. Medaili získala Ester Ledecká i Martina Sáblíková. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že na olympiádu nepojede Eva Samková, očekávání poklesla.

Diváci se od něj také dozvěděli, že sportovci i v Číně žijí v klasické olympijské vesnici, i když jsou ovlivněni pravidly covidu.

„To si myslím, že asi sportovcům vadí nejvíc, že oni vlastně z té covidové vesnice nemohou nikam jít. To je realita té covidové doby. I v Tokiu, kde prakticky nebylo možné opustit olympijskou vesnici,“ upozornil Dusík. „To je to, co proti jiným olympijským hrám je problém. I když je vesnice dobře postavena a dobře zásobena, ale on přece jen člověk si potřebuje vyčistit hlavu, jít na procházku. To v této situaci vůbec není možné,“ pokračoval sportovní redaktor.

Důrazně se sportovců zastal, když přišla řeč na politiku. Zdůraznil, že čeští sportovci přijeli do Číny podat co nejlepší sportovní výkon a ne hodnotit tamní režim.

„Nijak zvlášť zásadní téma to není. Mnohem spíš vnímají to, jaká se na ně snesla kritika od některých lidí, především na sociálních sítích, že měli ukázat, že nepojedou do komunistické Číny, že prostě nebudou na těchto hrách startovat, ale já si myslím, že jsou to sportovci, kteří by měli suplovat politiky, že by měli nějak suplovat to rozhodnutí, které padlo. Sportovci jsou tady na sportovním svátku, oni jsou tady, aby předváděli sportovní výkony. Pro ně to je ve většině případů vrchol kariéry. Myslím si, že není úplně správné obviňovat sportovce, že podporují čínský režim. To v žádném případě není pravda. To si myslím, že si má zodpovědět někdo jiný. Myslím, že tohle sportovce trochu mrzí,“ zaznělo ještě od Dusíka.

Novináři si prý mohou respirátory sundávat jen na pokoji a prakticky nemohou nikam odejít. Dostanou se jen na ta nejnutnější místa.

V podobném duchu se vyjádřila i lyžařka Šárka Strachová. I ona zdůrazňovala, že hledí na výkony českých sportovců, kvůli kterým je ochotná si i nastavit budík a vstát ve dvě hodiny v noci, ale politický rozměr olympiády ponechává stranou.

„To není něco, na co oni by měli sami vliv, nebo co by je mělo nějak zasahovat. Olympiáda byla určena, že bude v Pekingu. Teď už to nemá smysl řešit. Doufám, že se tím sportovci nedostávají pod nějaký tlak, nemá to na ně nějaké negativní vlivy,“ zaznělo od Strachové.„Tohle není věc sportovců, tohle je věc funkcionářů v olympijských výborech.“

