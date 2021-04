Nechtějí Evropu, nechtějí Západ. A mají funkce, jak je to možné? Bakalův novinář zděšen v ČT

Šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka se ve včerejším pořadu Události, komentáře ČT24 vyjádřil k aktuálním česko-ruským vztahům. Současná situace může být zlomem. „Je to šance nastavit ty vztahy na nějakém zdravějším základě,“ uvedl. Jeho slova v pořadu doplňoval také historik Andrej Zubov. „Myslím, že naše orientace směrem do Evropy, směrem k západním hodnotám, by měla být nezpochybnitelná a měla by mít tyto hranice,“ řekl šéfredaktor.

V pořadu Události, komentáře se nejprve k událostem mezi Prahou a Moskvou vyjádřil právě historik Andrej Zubov. „Rusko je veliké a samozřejmě různí lidé to vnímají různě, ale co se týče například mě, pak já to vidím jako jisté vyjasnění pravdy. Bohužel Češi se vždy velmi přátelsky chovali k Rusku a jak víme, taky byli připraveni mnohé promíjet ruské moci. A přitom zaměňovali Rusko a ten režim, který se v Rusku uplatňuje. Ale je zcela evidentní, že ten režim, který nyní je v Rusku, ukázal svoji tvář jako režim, který usiluje k podrytí základů základní demokratické společnosti. A to je zcela evidentní v tuto chvíli, a proto já a lidé, kteří jsou mi blízcí svými pohledy na svět, s velkým pochopením, a dokonce, řekl bych, uspokojením pohlížíme na to, že český stát, české Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo adekvátně odpovědět na tyto výzvy, které Česku připravila současná ruská moc. Proto se domnívám, že se dějí správné kroky. Rusko musí pochopit, že může být pouze přítelem, ať v Česku nebo v jakékoliv jiné zemi, a v žádném případě nemůže hrát hry, které poškozují tu či jinou zemi pod krytím diplomatické imunity, tím hůře jaksi se maskujíce za historické přátelství našich dvou národů," poznamenal Zubov.

A jak to, co se teď odehrává mezi Prahou a Moskvou, zapadá do obrazu, který buduje Kreml v Rusku, uvedl také šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka. „Já myslím, že je důležité a pan profesor Zubov je toho důkazem, aby česká veřejnost nadále odlišovala kremelský režim a Rusy jako národnost. Myslím si, že existuje kromě pana profesora řada dalších, desítky, stovky tisíc lidí ruské národnosti, kteří žijí tady v Česku. Koneckonců byla nedávno statistika, že za poslední roky se dramaticky zvýšil počet Rusů, kteří odjíždějí do zahraničí, kde žijí, žijí taky tady. Kreml má syndrom obležené pevnosti, bohužel minimálně od toho roku 2014 je jeho jazyk obrovsky agresivní a myslím, že padly zábrany, které ještě do té doby se snažil držet. Já jenom připomenu, že po válce na Ukrajině je jednička Kremlu Vladimir Putin de facto jedním z hlavních podezřelých ze sestřelení letadla nad východní Ukrajinou a ze smrti 300 lidí, kteří jsou, ať už nizozemské nebo jiné západní národnosti. A to všechno tlačí ten Kreml do obrovské agresivity a izolace, padají zábrany a, a to je narativ, kterému bohužel podléhá velká řada ruské veřejnosti, ale neměli bychom zapomínat, že existují Rusové, kteří tuto linii nesdílí,“ uvedl Pazderka.

Zubov se následně vyjádřil i ke slovům ruského prezidenta Vladimira Putina, který ve středu hovořil o Šer Chánovi jako o Spojených státech, malých psících, kteří se mu snaží zavděčit. „Už jen na tom, že nejmenoval žádnou konkrétní zemi, ale je na tom Česko jako třeba Alexej Navalnyj, ten, jehož jméno se nevyslovuje?“ zeptal se Zubova moderátor Michal Kubal.

„Co se týče situace Alexeje Navalného, tak to je tragická situace, která nám ukázala, že obrovský počet lidí v Rusku, domnívám se, že ve skutečnosti skutečně miliony lidí v Rusku, jsou nespokojení se současným režimem. Mnohým se skutečně rozevřely oči a pochopili podstatu současného režimu v Kremlu v souvislosti s příběhem Alexeje Navalného, kterého otrávili. Když viděli jeho velmi odvážný návrat do Ruska na konci února, jeho projevy, které přednesl v soudní síni a které se vysílaly a šířily po celém Rusku, ty udělaly obrovský dojem. Vždyť Navalnyj celou dobu opakuje jednu jedinou věc, jsem za evropskou cestu pro Rusko. A všechny strany opoziční vůči putinovskému režimu, všechny jsou pro evropskou volbu pro Rusko a ne za tu volbu, kterou navrhuje Putin, pojďme si podrobit Evropu, ale za něco jiného, za důstojné partnerství s evropskými zeměmi a v tomto smyslu ti lidé, ta mládež, která včera vyšla do ulic Moskvy – já jsem tam také byl, já samozřejmě nejsem zástupcem mládeže, ale i já a moje manželka jsme se také zúčastnili včera večer demonstrací. Byli to lidé především vzdělaní, inteligentní. Slyšel jsem projevy studentů, mladých učitelů, kteří o přestávkách mezi tím, kdy zaznívala hesla, hovořili o konkrétních problémech v politice, ekonomice, v ekologii, to jsou lidé, kteří sledují trendy v Evropě, kulturu. V tomto smyslu kremelská klika a lid je něco úplně jiného a Navalnyj skutečně dokázal sjednotit, a dokonce ani ne kolem svého politického programu, ale kolem své osobnosti,“ zmínil.

A jak slova o Šer Chánovi a psících vnímal Pazderka? „Určitě, může to být nějaký vzkaz, ale já myslím, že nás čeká velmi, velmi tvrdá a musí být velmi poctivá debata o tom, co dál ve vztazích s Ruskem, a to se vůbec netýká počtu diplomatů na ruské ambasádě, ale skutečně naší vnitřní debaty, jak je možné, že dlouhodobě necháváme vysoké ústavní činitele podrývat autoritu našich tajných služeb, jak je možné, že předsedou výboru pro obranu je člověk, který podléhá dezinformacím, který sdílí nejrůznější dezinformační weby,“ sdělil Pazderka. Je to podle něj sice výsledek voleb, ale zároveň existují nějaké národní zájmy, na kterých se prostě musíme shodnout. „Myslím, že naše orientace směrem do Evropy, směrem k západním hodnotám, by měla být nezpochybnitelná a měla by mít tyto hranice. A to je, myslím, debata, kterou by Česko mělo velmi vážně v těch následujících dnech, týdnech vést vedle té debaty o ruské ambasádě,“ podotkl. Následně zmínil i to, zda čeká nějaký další úder ze strany Moskvy.

„Rusko se bude mstít tam, kde dostane prostor. Ale já bych hrozně rád, aby česká diplomacie hrála tu sebevědomou klidnou pragmatickou roli. Máme jedinečnou možnost naladit ty vztahy nějak normálně recipročně. Zároveň říci směrem k východu důležité věci, důležité mantinely, to je věc, na kterou nemusíme vůbec čekat na ruskou stranu. To je debata, kterou bychom měli teď vzít vážně aktivně tady doma, abychom potom věděli, jak postupovat dál,“ řekl.

A na co se máme připravit v Praze podle Zubova? „Tak za prvé je třeba říct, díkybohu: Rusko dnes není totalitní země, ve které existuje pouze Kreml. Samozřejmě Kreml bude určovat politiku, ale v Rusku jsou i jiné politické strany, politické síly, jedna z nich je Strana národní svobody, zkráceně Parnas, já k ní také patřím a my všichni zcela jednoznačně vystupujeme v plné solidaritě s Čechy, pokládáme za velmi znepokojivý a zavrženíhodný teroristický útok z roku 2014, zcela důvěřujeme závěrům českých vyšetřovatelů, kteří mají za to, že se jednalo o teroristický útok připravený ruskými zpravodajskými službami a rozumíme jejich motivacím, ale usilujeme o jednotu s Evropou a Česko proto je pro nás jeden z velmi důležitých příkladů v této věci, protože Češi, respektive Česko pravděpodobně nejúspěšněji v celém postkomunistickém prostoru prošlo procesem dekomunizace. Dokázali jste vytvořit svobodnou demokratickou ekonomiku, uskutečnili jste lustraci a máme se čemu od vás učit. Náš současný režim naopak nemá rád takové země jako Česko nebo Estonsko, které právě patří mezi ty nejúspěšnější, co se týče překonání komunistické totalitní minulosti. Tyto země říkají ruským lidem, že vy, Rusové, jste šli špatnou cestou, protože jste neudělali systémovou dekomunizaci a odhodlali jste se budovat svobodnou společnost, a to se samozřejmě nepovedlo. Podívejte se na nás, u nás se to podařilo, takže vy svým příkladem děláte velmi mnohé. A Putin by si samozřejmě velmi přál, aby takové, taková země, jako je Česko, se stala jeho satelitem, ale samozřejmě to není v zájmu českého národa, být přítelem Ruska ano, ale být přítelem Putina a jeho kremelské kliky rozhodně ne, a to je velmi důležité. Takže Rusko není monolit, ne všichni podporují Putina. Viděli jste masové demonstrace v mnoha ruských městech, bojujeme za svobodu, za kterou vy jste bojovali v roce 1968, i později v roce 1989, 1990 a doufáme a že právě s použitím vašeho příkladu budeme úspěšní ve svém boji,“ dodal Zubov.

Závěrem se Pazderka vyjádřil k tomu, že současná situace skutečně může být zlomem v česko-ruských vztazích. „Je to šance nastavit ty vztahy na nějakém zdravějším základě. Myslím si, že to není opět jenom otázka pro ty vnější vztahy, ale pro naši vnitřní debatu a hlavně doufám, že tuhle šanci nepropásneme,“ uzavřel.

