Nechtějí kontrolu hospodaření? To vyvolává otázky. Žantovský mluví o korytech

17.01.2026 10:45 | Komentář
autor: Jan Novotný

TÝDEN V MÉDIÍCH Boj o veřejnoprávní média, veto polského prezidenta proti digitální cenzuře a právo pochybovat. Petr Žantovský kritizuje postup mezinárodních organizací v debatě o financování ČT a ČRo, oceňuje veto polského prezidenta proti zákonu o digitálních službách a připomíná odkaz Ericha von Dänikena jako autora, který narušoval pohodlné jistoty a kladl nepohodlné otázky.

V Týdnu v médiích se Petr Žantovský jako první vrací k tématu, které v uplynulých dnech rezonovalo domácí i zahraniční mediální scénou. Několik mezinárodních organizací působících v oblasti svobody tisku totiž veřejně upozornilo na možné ohrožení nezávislosti českých veřejnoprávních médií. Otevřený dopis adresovaný české vládě, konkrétně premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi kultury Otu Klempířovi, varuje před úvahami o nahrazení koncesionářských poplatků přímým financováním ze státního rozpočtu a také před záměrem podřídit Českou televizi a Český rozhlas kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle signatářů by tyto kroky mohly oslabit institucionální i redakční nezávislost veřejnoprávních médií.

Za dopisem stojí mezinárodní i domácí novinářské organizace včetně Evropského centra pro svobodu tisku a médií, Mezinárodního tiskového institutu a českého Syndikátu novinářů. Podle mediálního analytika nejde o neutrální varování, ale o účelově formulovaný tlak na českou politickou reprezentaci. „Je to vysloveně lobbistický nátlakový materiál, který tu operuje v podstatě vymyšlenými předpoklady, že když se převede financování z koncesionářských poplatků na státní rozpočet, tak to automaticky znamená otevřené dveře politické ingerenci do obsahové náplně České televize a Českého rozhlasu,“ říká Petr Žantovský k postupu mezinárodních a domácích mediálních organizací.

Autoři dopisu však zcela pomíjejí evropský kontext financování veřejnoprávních médií a skutečnost, že koncesionářské poplatky už ve většině zemí Evropské unie neexistují. „Mezi státy, které koncesionářské poplatky dosud mají, patří například Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko a Slovinsko, přičemž třeba v Itálii nebo v Řecku je tento poplatek výrazně nižší než u nás,“ připomíná Petr Žantovský k systému koncesionářských poplatků v rámci Evropy.

V řadě zemí byl rozpočtový model zaveden jako technické zpřesnění financování, které naopak posílilo jeho stabilitu, protože stát svým rozpočtem garantuje příjem médií. Naproti tomu koncesionářské poplatky Žantovský označuje za dlouhodobě nejistý zdroj, závislý na ochotě veřejnosti je hradit. „Tvrzení, že rozpočtový způsob financování veřejnoprávních médií je nějakou kličkou k tomu, aby politické elity mohly ovlivňovat jejich obsah, je falešné,“ říká Petr Žantovský k debatě o financování veřejnoprávních médií.

Stejně tak se mediální analytik vymezuje i vůči tvrzení, že by podřízení České televize a Českého rozhlasu kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu mohlo vést k ovlivňování jejich vysílání. Takovou interpretaci označuje za zcela pomýlenou: „Tvrzení, že kontrola prostřednictvím NKÚ je způsobem, jak ovlivňovat obsah vysílání nebo život veřejnoprávních médií, je naprostý nesmysl,“ říká Petr Žantovský k roli Nejvyššího kontrolního úřadu. Připomíná, že NKÚ nevstupuje do obsahové stránky fungování institucí, ale zabývá se výhradně kontrolou hospodaření v zákonných mezích. Podle něj jde o standardní finanční audit zaměřený na to, zda jsou veřejné prostředky řádně zaúčtovány, vyúčtovány a využívány v souladu se zákonem. Posuzování účelnosti či forenzní kontrola konkrétních výdajů spadá pak do kompetence jiných kontrolních mechanismů, případně soukromých auditorů.

V závěru své kritiky otevřeného dopisu tvrdí, že samotný odpor části mezinárodních organizací vůči kontrole a změnám financování veřejnoprávních médií podle něj vyvolává další otázky. Pokud se autoři výzvy obávají i standardní finanční kontroly, může to podle něj signalizovat, že v České televizi nebo Českém rozhlase existují praktiky, které by nemusely obstát ani při běžném auditu. Připomíná přitom, že evropská praxe nabízí celou řadu jiných modelů financování veřejnoprávních médií – od rozpočtového systému přes kombinované modely až po financování z komerční činnosti – a trvání výhradně na koncesionářských poplatcích proto považuje za podezřelé.

Podle Petra Žantovského nejde o obranu principů, ale o obranu konkrétních zájmů. „To všechno signalizuje, že tito lobbisté se bojí o svá koryta a o koryta svých blízkých v těch příslušných veřejnoprávních médiích. To ovšem o těch médiích a o těch lidech nevypovídá nic pěkného. Ve chvíli, kdy nám někdo ze zahraničí začne radit, jak máme spravovat své vlastní veřejné instituce, bychom měli zbystřit automaticky – a tohle je přesně ten případ,“ uzavírá Petr Žantovský.

Polské veto proti digitální cenzuře

K dalšímu tématu, které v posledních dnech zaměstnalo evropský mediální prostor, se Petr Žantovský vrací v souvislosti s vývojem v Polsku, jenž jej tentokrát příjemně překvapil. Pozornost upoutal krok polského prezidenta Karola Nawrockého, který vetoval zákon o digitálních službách (DSA), jímž se do polského právního řádu implementuje unijní legislativa. Své veto zdůvodnil obavami z faktické cenzury a z možného omezení svobody projevu. Podle Nawrockého přijatá legislativa svým pojetím připomíná Orwellovo „Ministerstvo pravdy“, protože by umožňovala kontrolu jazyka, informací a v důsledku i myšlení občanů. Zvlášť problematické podle něj je, že cenzurní zásahy jsou obhajovány ochranou dětí, což prezident označil za zneužití legitimního argumentu k prosazení neobhajitelných omezení.

Petr Žantovský se v této souvislosti zastává přirovnání k „Ministerstvu pravdy“, které podle něj velmi přesně vystihuje skutečnou podstatu DSA. Rovněž upozorňuje, že zásadním problémem není samotná snaha o regulaci digitálního prostoru, ale fakt, že kontrola online obsahu se má přesouvat z nezávislých soudů na vládní úředníky. „Ve chvíli, kdy ta moc ovládá jazyk, informace a myšlení, rozhoduje zároveň o tom, co je pravda a co je dezinformace, kdo může mluvit a kdo ne. Svoboda pak krok za krokem mizí pod zdánlivě vznešenými hesly o bezpečnosti nebo ochraně nejzranitelnějších,“ dodává Petr Žantovský k argumentům o takzvaném Ministerstvu pravdy.

Zároveň upozorňuje, že debata o DSA se podle něj nevyhnutelně vrátí i na českou politickou scénu a že by na ni měla být připravena nejen veřejnost, ale i politická reprezentace. Připomíná, že pokus o prosazení této legislativy už v Česku proběhl, avšak nebyl dokončen kvůli konci volebního období Poslanecké sněmovny. Podle něj tehdejší vláda přesto ještě na sklonku mandátu usilovala o to, aby byla DSA do českého právního řádu prosazena zrychleným způsobem, bez širší veřejné debaty. Žantovský zároveň varuje, že při novém projednávání lze očekávat opakování známých argumentů o nutnosti harmonizace českého práva s legislativou Evropské unie a o tom, že Česká republika nesmí zůstat „pozadu“. „To všechno patrně znovu zazní, možná i v mnohem brutálnější podobě. Jen abychom na to byli připraveni a abychom si ve chvíli, kdy se nad tím bude zamýšlet náš pan prezident generál Petr Pavel, připomněli příklad politika, který vzal rozum do hrsti,“ uzavírá Petr Žantovský s odkazem na postup polské hlavy státu, která se nebála podobné tlaky odmítnout.

Dänikenův přínos: Právo klást otázky

V závěru se Petr Žantovský dotýká i události zcela jiného druhu, než jsou legislativní spory a politická rozhodnutí. Ve věku 90 let zemřel švýcarský novinář a spisovatel Erich Anton Paul von Däniken, autor, jehož dílo zásadně ovlivnilo způsob, jakým část veřejnosti přemýšlela o původu civilizace a možných návštěvách z jiných světů.

Žantovský připomíná, že Däniken se ve svém díle dlouhodobě hlásil k přesvědčení, že Zemi v dávné minulosti navštívily mimozemské civilizace, které podle něj mohly ovlivnit vývoj lidstva – ať už technologicky, kulturně, nebo dokonce zásahy do lidského genomu. V tomto ohledu jej označuje za výrazného optimistu, pokud jde o možnost mimozemských zásahů do vývoje civilizace. Právě nedostatek nezpochybnitelných důkazů vedl k tomu, že byl Däniken v odborných kruzích často vnímán konfliktně a kriticky. Mediální analytik zmiňuje, že v roce 2007 mu Český klub skeptiků Sisyfos udělil ocenění Zlatý bludný balvan za podle nich matení veřejnosti v oblastech historie, archeologie, medicíny, kosmonautiky a dalších oborů.

Dänikenovo dílo podle Petra Žantovského vyvolávalo silné emoce zejména u těch, kteří se považují za nositele jediné správné interpretace reality a odmítají vše, co nelze jednoznačně a okamžitě vysvětlit. „Ti, kdo mají pocit, že vědí všechno, pochopitelně opovrhují čímkoli, co nelze úplně přesně odmávnout a odpálit jako bezcenné a nesmyslné, což bylo přesně Dänikenovo celoživotní dílo. Počínaje už první knihou, která se stala hitem a je známá i u nás, a to je kniha Vzpomínky na budoucnost, podle nichž byl v roce 1970 natočen film, který se dokonce i za komunismu promítal v československých kinech,“ říká Petr Žantovský k odkazu švýcarského spisovatele.

Skutečný přínos tohoto autora podle něj nespočívá v doslovné pravdivosti jednotlivých tezí, ale v něčem podstatně hlubším – ve schopnosti narušit samozřejmosti a vnést do veřejného myšlení pochybnost. „Já bych tady vyzdvihl Dänikenův obrovský přínos v tom, že vnesl jistou pochybnost do myšlení lidí. Pochybnost o tom, zda naše dosažené pravdy jsou hotové, definitivní a jestli nepropadáme někdy vlastním bludům,“ považuje Petr Žantovský schopnost klást nepohodlné otázky za nejcennější část jeho odkazu.

V závěru pak obrací pozornost k současným médiím, která se na Dänikenovo dílo často dívají černobíle a skrz prsty. Podle něj je to zjednodušující pohled. „Můžeme s ním nesouhlasit, můžeme proti jeho tezím argumentovat, ale nemůžeme přehlédnout, že jeho dílo otevřelo mnoho otázek. A možná bychom se místo odmítání měli spíš pokusit hledat odpovědi,“ uzavírá.

