Nechtějí pracovat. Babiš po setkání hlav EU uhodil

„Zdravím vás z O2 Universum. Je to projekt, u kterého jsem stál na počátku, prosazoval jsem ho a jsem rád, že ho dostala Ústřední vojenská nemocnice. Protože naši vojáci jsou zkrátka nejlepší. A tady jede turbo očkování. Technologie 21. století. Očkuje se tady 3,5 tisíce lidí denně. Sobota, neděle dneska. Ale jsou tady volné termíny. Takže prosím vás, rezervujte se. 15. května, sobota, je ještě volných 994 míst, 16. května, neděle, 1 759 míst a 17. května v pondělí 3 449 míst. Zítra ráno je rada pro zdravotní rizika. Jsem přesvědčen, že můj návrh, že zítra o půlnoci otevřeme další věkovou kategorii 45+, bude přijat a budeme zrychlovat,“ popsal Babiš.

„Doposud jsme naočkovali 3 628 177 dávek, z toho čtvrtek, původně, jak jsem hlásil ten rekord, tak tam se ještě dohlašovalo, ve čtvrtek bylo 86 208 za jeden den. Tento týden jsme zrychlili o 17,4 procenta. To znamená, že jsme naočkovali o 64 657 dávek za týden více než za ten předchozí. Bohužel v nižších věkových skupinách nám klesá zájem o očkování. Proto chci požádat všechny, aby se nechali očkovat. Je to jediná cesta, jak začít žít normálně. Bez restrikcí a dalších omezení,“ dodal Babiš.

Pochlubil se také tím, že byl na evropském summitu, kde mluvil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. „Žádal jsem ji, jestli by nemohla ještě zaintervenovat a posunout ty dodávky o jeden měsíc, že bychom dostávali ještě v červnu více vakcín. Protože si myslím, že už tento měsíc se dostaneme do kategorie 16 + 39, to je kategorie 2 970 000 lidí, a samozřejmě pro tuto věkovou kategorii takové centrum, jako je tady, je ideální. Je tady obrovský potenciál z hlediska kapacit, a když bude dostatek vakcíny, tak si myslím, že tady budeme skutečně trhat rekordy. My očkujeme hlavně první dávky. Díky posunu druhé dávky z 21 na 42 dnů. Během tří týdnů nejpozději se dostaneme do fáze, že bude většina dávek na přeočkování,“ zmínil Babiš.

„Důležité je, že delší dobu máme problém z hlediska koordinace a očkování – praktičtí lékaři a očkovací místa. U praktických lékařů čeká na očkování 236 625 lidí, na očkovacích místech je to jen 73 tisíc. Takže já bych chtěl poprosit praktické lékaře, aby apelovali na své pacienty a aby je očkovali buď ve svých ordinacích, nebo aby je poslali do očkovacích center. My potřebujeme napřímit dodávky pro praktické lékaře, protože neměli dostatek vakcín. Teď budou mít dostatek vakcín. Mimochodem, dostali už 540 tisíc vakcín a vyočkovali jenom 435 tisíc. To znamená, že je to jenom 80 procent. Když to porovnám s očkovacími centry, ta dostala 3 580 000 dávek a naočkovala 89 procent. Takže tady je důležitá spolupráce mezi koordinátory. Jde o to, aby ti lidé, kteří čekají delší dobu u praktiků, buď byli rychle naočkovaní – a teď jsme se rozhodli, že Moderna půjde jenom pro praktiky, stejně jako Astra a Janssen – a aby tito koordinátoři zkrátka to řešili, aby lidé nečekali dlouho. Tady se čeká velice krátce. Takže to je nejdůležitější,“ dodal.

A své řekl i k rozvolňování. „My jsme se včera dostali na incidenci sedmidenní průměr 102 na 100 000. Takže zítra bude rozhodovat vláda, jak dál. Prioritu samozřejmě mají školy. Chápu, že všichni ministři chtějí všechno otevírat, ale musíme být obezřetní. Protože vidíte, jaká je situace v Indii, jsou tady různé mutace a musíme zkrátka být obezřetní – dodržovat stále ta 3R. Vypadá to skvěle, ale buďme solidární, dodržujme ty předpisy a nařízení a já myslím, že se postupně skutečně dostaneme do normálu,“ sdělil.

Premiér pak hovořil i ke covid pasům, kde chtěl na pravou míru uvést několik dezinformací. „Cílem covid pasu je usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé EU během pandemie covidu-19. To znamená tři kritéria, která budou mít stejnou váhu – očkování, negativní PCR nebo antigenní test a přítomnost protilátek v těle. Takže uznáváním těchto tří možností vylučujeme diskriminaci neočkovaných. Digitální nebo papírová podoba – celý systém bude fungovat na bázi QR kódu. My to bereme velice vážně, bezpečnost se bere vážně. Nicméně není to o propustce mezi jednotlivými zeměmi, protože každý stát si může nastavit samostatně svoje kritéria. Covid pas by měl v plném rozsahu fungovat od července, pokud bude schválen Evropským parlamentem. Měla by být dosažena shoda napříč členskými státy. Takže toto je důležité. Je to samozřejmě i v kontextu cestovního ruchu. My vás o tom budeme průběžně informovat,“ řekl.

„Jak už jsem říkal, byl jsem na Evropské radě. Byla to neformální Evropská rada, bylo to hlavně o sociální politice. Česká republika chce, aby lidé měli práci, aby měli dobrou práci, dobře zaplacenou práci. Myslím, že každý podnikatel a živnostník ví, že to nejcennější jsou zaměstnanci. Je ale potřeba dělat rozdíl mezi občany, kteří chtějí pracovat, a těmi, kteří nechtějí pracovat a chtějí být jenom na dávkách. My tady máme dlouhodobý problém, že naše firmy nemají dostatek zaměstnanců, a ty pozice, které nabízejí, nejsou úplně obsazeny našimi lidmi, ale jsou odkázány na zahraniční pracovníky, kteří sem přicházejí na povolení. Takže ten summit byl o této problematice. Mluvili jsme samozřejmě i o pandemii, byla tam videokonference, video call, všichni lídři měli možnost vystoupit a mluvit s indickým premiérem Módím. Já jsem vystoupil, vzpomínal jsem na moji návštěvu u něj. Je to skvělý, charismatický lídr. Indie má velké problémy s covidem, my jsme pomohli, dali jsme 500 kyslíkových aparátů, včera to předal náš velvyslanec. Pro naše firmy je samozřejmě strašně důležitá destinace, je tam obrovský potenciál,“ dodal.

„Co se týče ostatních věcí. Já jsem se zúčastnil čtvrtého sjezdu rady seniorů, kde jsem vystoupil živě. Senioři jsou pro nás priorita, vždycky byli. Už koncem prvního čtvrtletí tohoto roku průměrný důchod překročil hranici 15 tisíc, tak jak jsme slíbili. Zvedl se na 15 351 korun. V příštím rozpočtu samozřejmě budeme myslet na naše důchodce. Předpokládám, že v roce 2022 ten náš návrh bude, abychom překročili průměrný důchod 16 tisíc. Můžete se tady podívat na graf, jak to vypadalo za demobloku, to je dneska koalice SPOLU proti Babišovi, a jak to vypadalo za nás. Já myslím, že je to absolutně jasné. My sliby plníme. Mám radost, že naši důchodci mají lepší životní úroveň. Na tom sjezdu jsem ale apeloval, aby se také ještě více očkovali. Protože v kategorii nad 65 let, vlastně v pátek, tam bylo 412 tisíc seniorů, kteří ještě se nezúčastňují očkování. Takže prosím znovu, očkování je dobrovolné, bezpečné, důležité, je to skutečně absolutní výhoda pro návrat do normálního života,“ zmínil.

„Co se týče ekonomických věcí, tak vláda na návrh ministryně Schillerové prodloužila kompenzační bonus na květen. Finanční správa bude od příštího týdne vyplácet bonusy živnostníkům, podmínky jsou stejné. Důležité je, a znovu opakuji, ČR má čtvrtý nejnižší veřejný dluh v Evropské unii. Nevěřte tomu, že my jsme nějakým zásadním způsobem tady zadlužili zemi a že se neudržíme na těch dobrých pozicích, do kterých jsme se dostali díky našemu předchozímu působení. Ano, ten dluh šel přece lidem. Celková pomoc firmám a domácnostem ke konci dubna byla 421 miliard, na přímé pomoci jsme dali podnikatelům 298 miliard. Do zdravotnictví a sociálních služeb šlo 98 miliard. Dramaticky se zvedly i úspory domácností. Hospodaření obcí a krajů ke konci února hlásí přebytek 9,9 miliardy, obce dokonce 11,9 miliardy. To jsou všechno peníze, které šly z rozpočtu, o kterých rozhodovala vláda a Sněmovna. Takže my jsme na tom dobře a jsem přesvědčen, že v rámci obnovy naší země, návratu do normálu, se znovu vrátíme k tomu, že náš dluh budeme stabilizovat. Já myslím, že v minulosti jsme to dokázali, takže nikdo nemusí mít žádné obavy,“ neopomněl také říci premiér.

„Paní Dostálová prosazovala nový stavební zákon. Bohužel opozice asi nechce u nás rychleji stavět. Nechápu, když jsme jedněmi z nejhorších na světě z hlediska rychlosti stavebního povolení. Snad to bude pokračovat příští týden a konečně se to prosadí. Je to jeden z nejdůležitějších zákonů, který máme. Co se týče rozpohybování ekonomiky, my máme z Bruselu dostat 798 miliard, které jsem vyjednal s kolegy. Já myslím, že v nejbližších týdnech vláda musí schválit plán obnovy, tzv. recovery fund. Já jsem o tom mluvil s předsedkyní Evropské komise a musíme si zkrátka pospíšit,“ směřoval k závěru Babiš, který připomněl i to, že byl Den hasičů.

„Na závěr chci pozdravit mého fanouška, mladého fanouška Adama, který mě o to žádal. Je mu jenom 16 let. To se samozřejmě cení. Všichni říkají, že nás volí jenom důchodci. A tady mladý Adam nás podporuje. Takže Adame, ať se ti daří. 16 let, super, takže vlastně v červnu se můžeš jít nechat očkovat,“ zakončil.

