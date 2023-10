Nechutné video z Izraele: Zraněného zastřelí a pak ještě okradou

reklama

Tisíce mladých lidí se zúčastnily přírodní party poblíž kibucu Re'im nedaleko Gazy – ten se stal jedním z prvních cílů palestinských ozbrojenců z hnutí Hamás, kteří v sobotu časně ráno překročili hranice Izraele při největším útoku na tuto zemi za poslední desetiletí.

Video kolující na sociální síti X ukazuje, jak ozbrojenci Hamásu nemilosrdně zabíjejí účastníky hudebního festivalu a mnohé z nich i okradou. Kamera v aute zachytila, jak jeden z palestinských ozbrojenců nejdříve donutí vylézt již zraněného muže z místa, kde se ukrývá, odvádí ho stranou z dosahu kamer, aby ho se vší pravděpodobnosti zastřelil.

Později je z videozáznamu patrné, jak dalšího očividně zraněného účastníka festivalu, který leží u svého auta, jeden z teroristů zastřelí. Na videu se poté objeví skupina teroristů z Hamásu, kteří prohledávají jeho kapsy i auto a odnášejí všechny cenné věci.

Z auta také kromě kufru vytahují ukrývající se ženu, která pak chvíli pobíhá okolo auta s rukama nahoře a po chvíli padá v důsledku střelby k zemi.

?? Footage of the #Hamas invasion of #Israel, where the Nature Party rave festival was happening at the wrong time & place apparently

Several of the people, including a female, that we thought were Hamas held POWs from the #IDF, were actually party goers & are hostages pic.twitter.com/VMDFx9d81V — Lulu Bowen (@IntuitiveLulu) October 9, 2023

Rozsah útoku ukazují i záběry z dronu.

Direkt am 1. Tag der Hamas-Invasion in Israel wurde der Veranstaltungsorts „Nature Party“ angegriffen, allein dort soll es Duzende Tote gegeben haben, darunter ein deutsches Opfer und daher auch in den deutschen Medien bekannt. Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß des Angriffs: pic.twitter.com/NmHGgDYFSl — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) October 9, 2023

Tisíce lidí, kteří se bavili na párty, jež se během okamžiku proměnila v peklo, běžely doslova o svůj život.

Armed terrorists arrived to a “nature party” inside Israel and started shooting in all directions at civilians at the party. We are under massive attack. Heavy rocket on Jerusalem as well. There are also reports of women and children (civilians) being kidnapped to Gaza pic.twitter.com/EN5QF6KUwV — Gal.G, Adv ???? (@GalG____) October 7, 2023

Imagine that you are sending your kids to a nature party,

On a young company....

And then there are cruel people who have no faith or humanity in their hearts.

Just breaking out on a shooting hunt.

Imagine this happening in your country!#godsaveisrael???????????????????? pic.twitter.com/dI63RcQDkK — lilach elgrably (@LElgrably) October 8, 2023

Ozbrojenci Hamásu v sobotu na izraelském hudebním festivalu Nature Party v Negevské poušti zabili 260 lidí a další zajali. Večírek, který se konal poblíž kibucu Re'im nedaleko Gazy, byl jedním z prvních cílů útoku, při němž v sobotu zahynulo nejméně 700 lidí.

Izrael v neděli odpověděl bombardováním Gazy, při němž zahynulo nejméně 400 lidí, uvedla agentura Reuters..

Mohutný teroristický útok na Izrael si dosud vyžádal více než 800 mrtvých a až 150 unesených osob.

