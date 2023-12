Něco jako když umřel Václav Havel... Docent Šmucler o zvláštním předvánočním smutku

„Důležité teď je, aby Česká republika myslela na oběti a aby nemluvila o tom, kdo to udělal, to jen startuje další lidi,“ uvedl v pořadu Podtrženo, sečteno na XTV prezident České stomatologické komory Roman Šmucler k nejtragičtější střelbě v naší historii, kdy na Filozofické fakultě UK v Praze ve čtvrtek bylo usmrceno 14 lidí a další desítky zraněny.

„Těšil jsem se sem původně zvesela, ale nemůžeme zvesela, spíše musíme myslet na lidi, kterým se stala včera hrozná věc,“ zmínil v pátečním rozhovoru Šmucler na začátek rozhovoru s tím, že od střelby na filozofické fakultě v Praze uplynulo 24 hodin. „Jediné, co člověk může, je lidem vyjádřit soustrast. Teď není čas na nic jiného, než aby to lidi nějak prožili a odžili,“ doplnil.

„Samozřejmě vnímám, že v médiích, na sociálních sítích spousta lidí ví, co by se mělo dělat, co se má dělat do budoucna, spousta lidí si dělá PR, ale myslím, že na tohle není čas,“ pokračoval v pořadu Podtrženo, sečteno Šmucler s tím, že udělal to, že šel do kostela, za lidi se pomodlil.

Že vláda na dnešní den vyhlásila státní smutek, je dobře. „Každý, ať si ro prožije nějakým svým způsobem. Pro Českou republiku to je, jako když někdo někomu zemře v rodině. To prostě musíme odžít. Nejde to přeskočit. A jestli vláda vyhlásila státní smutek, tak si myslím, že je to správné,“ zopakoval Roman Šmucler.

„První oběť je muzikoložka, specialistka na 15. století. Čili člověk, který žil úplně mimo tuto dobu. Je to takové obzvláště celé šílené,“ uvedl.

Poděkování namísto kritiky podle jeho slov zaslouží bezpečnostní složky, které na místě zasahovaly. „Jestli někdo měl běžet rychleji, měl se chovat jinak, to asi v té situaci... dnes už je každý chytrý, ale když se tam střílí, tak každý, kdo vběhl do budovy, je pro mě hrdina,“ konstatoval Šmucler.

Zmínil, jaké otázky tato tragická událost může do budoucna otevřít: „Podstatné je, abychom tohle nějakým způsobem zpracovali, že to je exces. Je to exces, který je asi spíš z oblasti psychiatrie, to znamená, že bychom se měli nějak nad těmito věcmi zamyslet. Není to otázka nějaké války s terorismem, není to otázka ničeho jiného, než že bychom se tu měli lépe snášet, že bychom tu neměli hrotit každý nesmysl, kvůli tomu, jestli bude ve vládě Tonda nebo Franta, zase tak velký rozdíl to nebude, Česko má strukturální problémy. A kvůli tomu, aby se lidi nenáviděli, tak pak lidi, kteří jsou zvláštní, z lékařského pohledu nemocní, tak ta situace to vybičuje,“ řekl.

„Hlavně důležité je, aby Česká republika myslela na oběti, a naopak aby nemluvila o tom, kdo to udělal, to jen startuje další lidi. Je to známá věc od středověku, kdy se myslelo, že když někoho oběsí na náměstí, že je to odstrašující, tak to naopak mnoho lidi přivedlo na kriminální dráhu, takový to má efekt,“ upozornil Šmucler.

Dnešní státní smutek mu připomíná státní smutek, který byl vyhlášen také v předvánočním čase za Václava Havla. „Mysleme na lidi, kteří jsou dobří, snažme se mít rádi. Tento státní smutek je vlastně trochu podobný státnímu smutku, který jsme měli, když umřel Václav Havel. Byla to velmi podobná situace, kdy země z nějakého mezníku a z přemýšlení přešla do Vánoc. Tak doufám, že teď také přejdeme do něčeho pozitivního, že lidé budou víc rádi, že jsou spolu. A že budou řešit věci, které je stresují, např. jestli inflace bude, či nebude nižší,“ podotkl Šmucler.

