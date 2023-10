Nedáme vám to, sekl Ukrajince Scholz. Biden má strach

To, co si mohou dovolit Britové nebo Francouzi, Němcům dovoleno není. Takto německý kancléř Olaf Scholz vysvětloval, proč na Ukrajinu nenechá poslat rakety s plochou drahou letu Taurus, což pravděpodobně nepotěšilo ukrajinského prezidenta Zelenského. Ten v čase politických otřesů v americkém Kongresu prohlásil, že Ukrajinci udělají vše pro to, aby si podporu USA a EU zachovali. Jenže obavy o zachování přísunu pomoci Ukrajině vyjádřil i prezident Joe Biden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sleduje politické zemětřesení v USA, kde část republikánské strany politicky popravila vlastního předsedu dolní komory Kongresu. Tato část republikánů Kevina McCarthyho odvolala, protože nesouhlasí s posíláním další pomoci Ukrajině. Zelenskyj proto nejen jim poslal jasný vzkaz.

Ukrajina „udělá vše“, aby si udržela podporu Spojených států a Evropy v boji proti ruské invazi v plném rozsahu, prohlásil prezident Ruskem napadené země. „Spojené státy jsou jedním z lídrů v pomoci a podpoře Ukrajiny, v ochraně demokracie. Cítím, že ve Spojených státech podpora je,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který ve středu poskytl italské televizi Sky TG24. Dal také jasně najevo, že je pevně přesvědčen, že Spojené státy Ukrajince nezklamou. „Spojené státy nás ve velmi těžké době nezklamaly. I když se ozývaly různé hlasy. Víte, že mezi představiteli Republikánské strany byly různé hlasy. Ale většinou jak demokraté, tak republikáni Ukrajinu podporovali,“ řekl prezident. Anglicky mluvící čtenáře o tom informoala americká zpravodajská stanice CNN.

Konstatoval, že jakékoli přestávky v poskytování pomoci nebo zeslabení jejího proudu bude jen a pouze vodou na mlýn Ruska, které dostane čas nabrat smrtící dech.

Z Německa ve stejné době přišla zpráva, že v dohledné době nepošle na Ukrajinu rakety s plochou drahou letu Taurus. Deníku Bild to potvrdily německé a ukrajinské vládní kruhy. Ačkoli někteří němečtí politici naznačovali, že by rakety Taurus mohly zamířit na Ukrajinu, když už Britové poskytli Ukrajině rakety dlouhého doletu Storm Shadow, ale kancléř Olaf Scholz dal jasně najevo, že je proti. V tuto chvíli prý platí, že to, co si může dovolit Francie i Velká Británie, si nemůže dovolit Německo. Obě země „mohou dělat něco, co nám není dovoleno“, uvedl doslova Scholz. Podle serveru Bildu narážel pravděpodobně na to, že Britové zřejmě mají na Ukrajině část personálu, který Ukrajince učí pracovat s raketami Storm Shadow, zatímco Němci si vyslání vlastních expertů na Ukrajinu dovolit nemohou. Vedle toho se prý koalice sociálních demokratů, liberálů z FDP a Zelených obává také toho, že by Ukrajinci mohli rakety Taurus použít proti Kerčskému mostu, který spojuje ukrajinský poloostrov Krym s pevninským Ruskem.

Ale do budoucna Scholz odeslání raket Taurus do Kyjeva nevyloučil.

Britové se podle Bildu pokoušeli Scholze přemluvit, aby rakety poslal už teď, ale bez úspěchu.

Opoziční CDU za to na Scholzovi nenechává nit suchou.

„Zrušením dodávky Taurus Scholz potvrzuje totální selhání Německa jako samozvaného vedoucího národa pro evropskou bezpečnost a uráží naše partnery, jako jsou Velká Británie a Francie, kteří již dodávají řízené střely,“ řekl zahraniční a obranný expert Roderich Kiesewetter (60) pro BILD. „Rakety Taurus jsou pro Ukrajinu příležitostí odříznout ruské zásobovací linky na Krym a osvobodit Krym, aby válku ukončila rychleji. Putinův osud závisí na Krymu, Scholz to ví. (Scholz) Vědomě obětuje životy mnoha nevinných Ukrajinců a staví se proti svým koaličním partnerům, FDP a Zeleným, zřejmě proto, že nechce, aby Rusko prohrálo. To je hořké a škodlivé pro evropskou a německou bezpečnost,“ řekl politik CDU.

Prezident Joe Biden prohlásil, že má jisté obavy o financování ukrajinské pomoci, ale jedním dechem dodal, že věří, že v Kongresu se najde politická většina na schválení pomoci Ukrajině. „Vím, že v obou stranách je většina členů sněmovny a senátu, kteří prohlásili, že podporují financování Ukrajiny.“

Na kongresmany apeloval, aby politické hrátky nezablokovaly pomoc Ukrajině. Podle Bidena je tu prostor pro nalezení finančních prostředků na pomoc Ukrajině, jen nespecifikoval, které má na mysli.

Mezitím dál pokračuje ukrajinská protiofenziva. Washingtonský Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na ukrajinský generální štáb napsal, že Ukrajinci dosáhli dalšího postupu jak v okolí Bachmutu na východě země, tak v západní části Záporožské oblasti. A zdá se, že v protiofenzivě hodlají pokračovat ještě řadu týdnů. I v zimě.

„Podzimní a zimní počasí zpomalí, ale nezastaví ukrajinské protiofenzivní operace. Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby 3. října prohlásil, že dobré počasí potrvá dalších šest až osm týdnů, než počasí ovlivní ukrajinské i ruské operace. … Ukrajinští představitelé vyjádřili svůj záměr pokračovat v protiofenzivních operacích do konce roku 2023 a využívat chladné počasí,“ napsal institut.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

