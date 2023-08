Nedávejte jim fotku! Vojáci a Janda varují, abyste ze sebe nedělali panenku

reklama

Sociální sítě v posledních dnech zaplavují fotky uživatelů, kteří zatoužili vidět, jak by vypadala jejich dokonalá verze v podobě Barbie či Kena. Podstupují však riziko, o kterém ani mnohdy netuší, jsou shromažďovány jejich osobní informace a kam až přesně putují jejich fotografie, které konkrétně do aplikace BaiRBIE nahrají, nikdo neví.

Oficiální Twitter účet Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky v souvislosti s touto aplikací vydalo upozornění, v nich lidem rozmlouvá, aby své fotografie do této aplikace nahrávali.

„Chcete profilovku, kde vypadáte jako Barbie nebo Ken?! Žádný problém! Pošlete vaši fotku, email, informace o vašich rysech, a odsouhlaste podmínky, dle kterých nad informacemi ztrácíte veškerou kontrolu! Databáze milionů dalších lidí bude mít na trhu velkou cenu. A to se vyplatí!“ uvádí.

Chcete profilovku, kde vypadáte jako Barbie nebo Ken?! Žádný problém! Pošlete vaši fotku, email, informace o vašich rysech, a odsouhlaste podmínky, dle kterých nad informacemi ztrácíte veškerou kontrolu!

Databáze milionů dalších lidí bude mít na trhu velkou cenu. A to se vyplatí! pic.twitter.com/zRk8pzbNPV — Velitelství Informačních a Kybernetických sil (@VeKySIO) August 4, 2023

Aplikace před kterou Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky varuje, najdete v podobě jednoduché webové stránky, která využívá umělou inteligenci, která doslova ukradne vaše informace.

Problém je v tom, že když do aplikace zadáváte své fotografie, krmíte tím umělou inteligenci. Nevíme přesně, kterou umělou inteligenci, ale s největší pravděpodobností to není jen jedna. Tyto typy nástrojů se množí s jediným cílem - získat co nejvíce fotografií, protože pak mohou odpovědné osoby prodat databáze tomu, kdo nabídne nejvíc, upozorňuje také portál Gearrice.

Varování Velitelství informačních a Kybernetických sil ocenil Jakub Janda z neziskové organizace think-tank Evropské hodnoty: „Jsem rád, že naše armáda podobná rizika nahlas vysvětluje. Kdo jiný než moje domovské Velitelství informačních a Kybernetických sil,“ zní jeho tweet.

Když vstoupíte na web, jako první se vás ptá, zda se stanete Bairbie (svět autorských práv) nebo Kenem. Poté si musíte vybrat barvu vlasů, barvu pleti a rasu. Budete muset také nahrát fotografii. A před dokončením musíte zadat svou e-mailovou adresu. Na webových stránkách se dozvíte, že žádost o váš e-mail je „za účelem zaslání výsledků", do vaší schránky ale nepřijde vůbec nic. To, co chtějí, je mít vaši fotografii spojenou s e-mailem a zároveň mít adresy, které později prodají v jiné databázi. Až budete mít vše, kliknete na velké růžové tlačítko na konci a umělá inteligence se pustí do práce, aby vás proměnila v Barbie nebo Kena.

Psali jsme: Piráti: Policie tajně používá software na rozpoznávání obličejů. Žádáme vysvětlení Plzeň bude městem umělé inteligence, zapojí se do akce Dny AI „Zloději versus hlupáci.“ „Ponesou důsledky.“ Jozef Banáš o dnešku, migraci či Ukrajině Falešná inteligence. Nakonec lidstvo možná zachrání autentická blbost, věští Ivan Hoffman

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama