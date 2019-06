Nedokážu si představit, že demonstrace změní demokratickou vládu, říká českoamerický politolog

Pokus o vyslovení nedůvěry vládě považuje Kraus za legitimní nástroj opozice v parlamentní demokracii. Ve Velké Británii se tento nástroj využívá podstatně častěji než v Česku. Když hodnotíme úspěšnost těchto pokusů, měli bychom se prý dívat i na to, jak těsné byl výsledek hlasování. „Je to také jakási forma varování té stávající vládě, že něco není úplně v pořádku.“

Pokud jde o demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, podle Krause ukáže až čas, jestli dělá předseda vlády Andrej Babiš dobře, když s demonstranty odmítá komunikovat. Ve Washingtonu se prý demonstruje poměrně často, ale nestává se tam, že by mezi demonstranty přišel politik, proti kterému se protestuje.

„Nepochybně to velká demonstrace je,“ pravil na konto Milionu chvilek Kraus. Jenže jedním dechem dodal, že si nedovede představit, že si někdo na základě demonstrací vynutí změnu demokraticky zvolené vlády. „Nedokážu si představit, že si někdo na základě demonstrací vynutí změnu demokraticky zvolené vlády. Ale možná si vynutí dialog,“ prohlásil Kraus.

Ve druhé polovině rozhovoru Kraus poznamenal, že v České republice tak úplně nefunguje právní stát.

„Je tu problém s právním státem. Stále to nefunguje. Trvalo sedm let, než byl odsouzen David Rath, a to měl u sebe ty důkazy, těch sedm milionů. Je vidět, že tato demokracie ještě tak úplně nevyspěla. Ale ona liberální demokracie, z čehož už se dneska stalo skoro pejorativní sousloví, se vždycky potýká s problémy. Demokracie je permanentní výzva a její hlídací psi, jako média nebo justice, jsou velmi důležitými složkami té permanentní výzvy,“ upozornil politolog.

Dalším problémem je rozdělení společnosti. To prý zdaleka není jen český problém. Host veřejnoprávního rozhlasu považuje za přirozené, že spolu lidé nesouhlasí, ale prý by spolu měli umět mluvit. „Musíte začít u sebe. Vidíte, co se děje na internetu, kde lidi píšou kanálový věci. To není žádná diskuse, to jsou výlevy prostě,“ upozornil Kraus.

autor: mp