Kavij (KSČM): Německo pokračuje v rozmístění amerických raket

Město s necelými sedmi tisíci obyvatel, ležící 60 km od hranic s ČR, kde zdejší vojenský výcvikový prostor využívají v současné době jak americká armáda, tak německé ozbrojené síly. Je zbytečné připomínat, že rozmístění uvedených raket představuje bezpečnostní riziko pro občany ČR.
Němečtí komunisté (DKP) společně s dalšími stranami a hnutími, podporujícími úsilí o zachování celosvětového míru, pořádají v sobotu 20. září 2025 na tomto místě demonstraci proti umístění amerických raket středního doletu. Stejně jako v minulosti při podobných protiválečných akcích i tentokrát komunisté z Plzeňského kraje se plánované demonstrace proti novým americkým raketám středního doletu v německém Grafenwöhru zúčastní.
Mír je celosvětovou záležitostí, základní prioritou a podmínkou pokojného rozvoje lidské společnosti.
Mgr. Miroslav Kavij
