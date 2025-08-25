Kavij (KSČM): Německo pokračuje v rozmístění amerických raket

Dalším místem rozmístění amerických raket středního doletu na území Německa je Grafenwöhr.

Město s necelými sedmi tisíci obyvatel, ležící 60 km od hranic s ČR,  kde zdejší vojenský výcvikový prostor využívají v současné době jak americká armáda, tak německé ozbrojené síly. Je zbytečné připomínat, že rozmístění uvedených raket představuje bezpečnostní riziko pro občany ČR.

Němečtí komunisté (DKP) společně s dalšími stranami a hnutími, podporujícími úsilí o zachování celosvětového míru, pořádají v sobotu 20. září 2025 na tomto místě demonstraci proti umístění amerických raket středního doletu. Stejně jako v minulosti při podobných protiválečných akcích i tentokrát  komunisté z Plzeňského kraje se plánované demonstrace proti novým americkým raketám středního doletu v německém Grafenwöhru zúčastní.

Mír je celosvětovou záležitostí, základní prioritou a podmínkou pokojného rozvoje lidské společnosti.  

Mgr. Miroslav Kavij

