Nejnižší chudoba v ČR, jásalo SPOLU. A pak přišla rána

Jedním z refrénů v prohlášeních politiků SPOLU je, jak je Česko bohatá země a jak se jeho obyvatelům za vlády premiéra Fialy daří dobře. O bohaté zemi hovořil premiér například loni na 28. října. „Jsme součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, jsme bezpečná a bohatá země. Naplňujeme odkaz a přání našich předků, ale není to samozřejmé. Musíme dělat vše pro to, abychom svobodu, demokracii a nezávislost uhájili a předali dalším generacím,“ prohlašoval.
Už letos se pak koalice SPOLU chlubila daty Eurostatu, konkrétně třeba ministr zemědělství Marek Výborný. „Čeští občané jsou nejméně ohroženi chudobou ze všech občanů EU!“ chlubil se a dodal: „Je to výsledek odpovědné práce naší vlády, nepodléhání populismu a soudržnosti společnosti, která si dokáže pomáhat i v těžkých časech. I nadále budeme dělat maximum pro to, aby se tento podíl dále snižoval a aby měl každý občan zajištěnou důstojnou životní úroveň.“ Nepřekvapivě se tímto zjištěním Eurostatu v červnu oháněla také TOP 09.
Čeští občané jsou nejméně ohroženi chudobou ze všech občanů EU!?? Podle dnes zveřejněné statistiky Eurostatu má Česká republika nejnižší podíl obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v celé Evropské unii. ????— Marek Výborný (@MarekVyborny) April 30, 2025
Je to výsledek odpovědné práce naší vlády, nepodléhání… pic.twitter.com/RppFaicUAG
Když Babiš v kampaních neustále tvrdil, že „bude líp”, tak evidentně myslel po nástupu naší vlády! ??— TOP 09 (@TOP09cz) June 23, 2025
? Máme suverénně NEJNIŽŠÍ podíl obyvatel ohrožených chudobou v celé EU! ???????? pic.twitter.com/mL5fN574MC
Jenže příběh o Češích, které chudoba neohrožuje, narušuje koalici SPOLU jejich vlastní koaliční partner, hnutí STAN. Ten prosadil, že od začátku roku 2026 budou školy muset zajistit na toaletách menstruační potřeby. O to se zasazuje zejména poslankyně Šebelová.
„Menstruační chudoba je reálný problém, který je potřeba řešit. To, že školy zajistí dívkám na toaletách menstruační potřeby, pomůže odstranit překážku v chození do školy v době periody. Což se bohužel děje. Jsem ráda, že naše společné aktivity s kolegyněmi napříč politickým spektrem (kulaté stoly, schůzky se studenty i se zástupci neziskového sektoru či s představiteli samospráv, kde je již tato dobrá praxe dobrovolně zavedena) vedly ke zlepšení poskytovaného zázemí pro dívky na školách,“ prohlašuje.
Velké díky Zbyňku Pražákovi,@IrenaHulova,@OchodnickaM,@MarieJilkova, @KlaraKocmanova, @TatanaMala , @vlvalek ,@MikulasBek ,studentům a všem,co nás přesvědčili o tom, že je to vážně důležité. Menstruační chudoba je reálný problém a je dobře,že jej řešíme a nezavíráme oči.— Michaela Šebelová (@SebelovaM) August 23, 2025
Podle Lucie Gregorové z neziskové organizace Sola pomáhá lze orientačně vycházet z dat o ženách v hmotné nouzi a chudobě. „Potom bychom se mohli bavit o přibližně jedenácti procentech žen. Ale myslím, že číslo bude mnohem vyšší,“ odhaduje a dodává, že většinou nejde o případy žen, které by na vložky neměly vůbec, ale nemohou si je dovolit v dostatečném množství. Nezisková organizace Člověk v tísni dokonce hovoří o 38 tisících dívek ve věku 12 až 18 let, které jsou ohroženy menstruační chudobou. A mimo jiné kvůli tomu třeba zameškávají školní docházku.
Pokud jde o školáky, brzy se také chystá sbírkový víkend Diakonie. „Naplňte prázdné školní aktovky 200 000 dětem po celém Česku! Právě tolik dětí je ohroženo chudobou a hrozí, že nebudou mít v září školní pomůcky,“ uvádí charita.
Kromě toho samo Ministerstvo průmyslu a obchodu sestavilo definici energetické chudoby v očekávání dopadů emisních povolenek. Na zmiňovanou definici bude navázána případná kompenzace dopadů na české rodiny, jelikož bude zároveň využita v rámci přípravy a realizace Sociálního klimatického fondu, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. Skrze Sociální klimatický fond se pak budou rozdělovat výnosy z emisních povolenek mezi občany Unie a kompenzovány mají být vyšší náklady zejména právě nízkopříjmovým domácnostem.
Jinými slovy, chudoby se dá najít víc než dost.
K chudobě a výsledkům vládnutí Petra Fialy se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Dotované vložky a příprava nejen na energetickou, ale i dopravní chudobu jsou jen nejstrašidelnějším vysvědčením Fialovy vlády. Petr Fiala je totiž taky premiér, který se veřejně pochlubil tím, že dostal rekordní počet lidí na dávky na bydlení. To je samozřejmě práce pro psychiatry a případně i jisté represivní složky státu, ale i důkaz brutální chudoby: Česko se za Fialovy vlády stalo zemí, kde si stále víc lidí nevydělá ani na bydlení, primární životní potřebu. K tomu navíc můžeme přidat i nejdražší ceny energií v EU na kupní sílu a máme z toho balkánský blahobyt jak od Borata,“ shrnul.
A pokračoval s otázkami: „Rekordní inflaci a propad mezd ani nepočítám, s tím už jsme se za Fialy naučili žít, jak dal Česko dohromady. Jen bych se těch chytráků, co mluví o plných nákupních košících, zeptal: že lidi nakupují jídlo a navíc často hromadně ve slevách, aby ušetřili, to fakt považujete za důkaz blahobytu? Kam jsme se to proboha za Fialy posunuli? Do Venezuely bez ropy a se sněhem?“
ParlamentníListy.cz požádaly o názor i ekonomku Hanu Lipovskou.
HL: To není jen postřeh. To je diagnóza hluboké krize politické komunikace, která dnes zachází se slovem „chudoba“ s lehkostí marketéra, ale bez odpovědnosti ekonoma.
autor: Karel Šebesta