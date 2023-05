Nehájíte hloupost? Fiala byl u Moravce pobouřen, omluvit se odmítal

reklama

„Vstupovali jsme do vlády ve chvíli, kdy jsme netušili, že budeme svědky dlouhé a brutální války. Na to musíme reagovat,“ sdělil Fiala. „Opatření měly udělat vlády před námi, jinak stát zkrachuje. Jinak budeme žít na dluh našich dětí, našich vnuků. S tripartitou budeme opatření projednávat, jejich dopady, jejich důsledky. Žádný slib jsem neporušil. Chápu, že se opatření nelíbí řadě lidí. Konkrétní skupiny lidí budou lobbovat, ale my musíme mít zájem celku. Plníme sliby, které jsme jim dali,“ poznamenal Fiala. Prostor pro změny v zásadních opatřeních podle něj není.

A když přijde stávková pohotovost?

„Přece si nebudeme vynucovat, že budeme žít tady dluh. Bohužel, čelím... Co jsem ve funkci, snažím se mluvit s odbory, ale podívejte se, jak to vypadá. Pan Středula organizuje stávky ve věcech, ve kterých ještě nepadlo rozhodnutí,“ řekl Fiala a zdůraznil, že dialog určitě vede. „Dialog se ale nedá vést tak, že vláda jedná, snaží se vysvětlovat, a ten váš partner, který říká, že je váš partner, pořádá demonstrace,“ řekl Fiala.

„Nevím, proč by byla generální stávka, když opatření jsou citlivá a udělaná velmi promyšleně. A z těch opatření nebudeme ustupovat, určitě se nenecháme zastrašit. Jsou to opatření, která jsou nepříjemná, ale my víme, co děláme. Děláme politiku, která je odpovědná vůči občanům této země a pro naši budoucnost. Žádnému tlaku nebudeme ustupovat,“ zdůraznil Fiala.

Zvyšování daní

Premiér Fiala v minulosti sliboval, že ke zvyšování daní nedojde. Nechce se nyní za svá slova omluvit? „Zdůraznil bych tu věc, že jsem slíbil, že zastavíme zadlužování. To zastavujeme. Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat celkové daňové zatížení. A to nezvyšujeme,“ podotkl Fiala.

„Zvýšili jsme daň z nemovitosti, ale nezvýšili jsme daň z příjmů kromě malé úpravy, která se týká zhruba jednoho procenta občanů. Snížili jsme ale daňovou zátěž. V těch předvolebních slibech jsme také nevěděli, že bude válka na Ukrajině,“ oponoval Fiala.

„Lidem říkám poctivě, jak to je. Válka na Ukrajině, pomoc s energiemi. Všichni ekonomové říkají: Zvyšte razantně daně. My jsme řekli, ne. Nezvýšili jsme celkové daňové zatížení. Hájím ten balíček jako celek a jsme přesvědčeni, že naplňujeme základní slib, který jsme dali voličům. I kvůli předvolebním slibům nenavyšujeme daně víc,“ opakoval Fiala, že se plní to, co se slíbilo.

Omluvit se nechtěl, i přes opakované otázky Václava Moravce.

„Nevím, proč jste se tak upnul na omluvu veřejnosti. Vysvětluji, k jakému zvýšení došlo, co proti tomu stojí. Chápu, že mě chcete donutit k nějaké omluvě. Nejsem rád, že musíme daně zvyšovat. Mám pocit, že vše vysvětluji srozumitelně, držíme to slovo, které se týká daní z příjmů fyzických osob. Ano, zvyšujeme některé daně, jinak si s tím nemůžeme poradit. Nemám z toho radost, ale je to politická realita,“ řekl Fiala.

„Daň z nemovitosti je nejnižší, je opravdu namístě na ni sáhnout,“ dodal.

Vědecký Playboy?

Řeč pak byla o výrazném navýšení DPH pro noviny, nikoliv pro časopisy. Podle ministra financí Stanjury je to proto, že je nutná podpora vědeckých časopisů. Z toho důvodu vznikla následně karikatura, kde je před časopisem Rytmus života cedulka „Vědecké časopisy“. Jak to Fiala vysvětlí, když vědecký Deník N či odborné Lidové noviny budou spadat do vyšší sazby?

„Můžeme vytahovat jednotlivé položky DPH, ale důležitý je ten celek. I k těm daním, i k těm dopadům, ten celek dopadne na občany méně, než byla současná situace. K té logice: Logika v tom žádná nebyla, 21 %, 15 %, 10 %, dvě snížené sazby, a teď vláda různě přesouvala položky. My jsme na to šli následující úvahou. Vše patří do základní sazba DPH, a to je 21 %. Pak máme jednu sníženou sazbu, do ní dejme to, co má nějaký sociální, kvalitativní význam, který opravňuje dané snížení. A jsou časopisy, které jsou vědecké, jsou časopisy, které jsou kulturní, literární pro malou skupinu lidí, pak jsou časopisy jako Playboy, Rytmus života...“ vyprávěl Fiala.

Moravec se ho však ptal, zda nehájí hloupost.

„Nehájím hloupost,“ odvětil Fiala. A oponoval Moravcovi i v tom, že by přestala některá tištěná média vycházet. „Moc nevěřím tomu, že by někdo zastavil vydávání tištěných novin. Veřejnoprávní média jsou dostupná všem volně, nevznikne katastrofa,“ dodal, že lidé se k informacím dostanou.

Řeč přišla i na to, že do vyšší daňové sazby nově bude spadat vedle kalorických slazených nápojů i kojenecká voda, neperlivá voda, léky a další.

„Potraviny se zase snižují, zdravotnické pomůcky se snižují. Lidé budou mít levnější bydlení,“ oponoval Fiala, podle něhož lidé zaplatí celkově méně. „Myslíme na nízkopříjmové skupiny,“ zdůrazňoval Fiala.

Volební model

V pořadu byl zveřejněn volební model společnosti Kantar CZ, ve kterém se ukázalo, že aktuálně by strany vládní koalice nedaly dohromady většinu v Poslanecké sněmovně. První místo patří ANO s 31 %, koalice Spolu by získala 25 %. Třetí místo v modelu náleží Pirátům 11,5 %, čtvrtá by byla SPD 9,5 %, pátí STAN a šestá ČSSD s 5,5 %.

V případě, že by strany kandidovaly samostatně, zvítězilo by ANO s 31,5 %, ODS by měla 17 %, což je od posledního modelu propad o 3 %. Dále by se umístili Piráti, SPD, STAN, ČSSD. Strany TOP 09 a KDU-ČSL by se do Sněmovny dostaly rovněž, mají dle průzkumu po 5 %.

„K napětí v koalici Spolu ani v ODS nedojde. Všichni stojíme za úsporným balíčkem,“ odmítl Fiala, že by došlo k rozkolu v koalici Spolu. Nemá ani obavy, že by docházelo k „odpadlíkům“ ve Sněmovně. „Účet se dělá v politice ve volbách. Nakonec jsme v rozhodujících volbách vždy vyhráli,“ řekl Fiala.

Otázka školství

A proč vláda nepomáhá rodičům, kteří jsou zoufalí z toho, že se jejich děti přes dobré výsledky přijímacích zkoušek nedostaly na vysněné střední školy?

„Je to zásadní téma pro vládu. Tady je odpovědnost nejen vlády, ale i krajů. Ta situace vyžaduje rychlé řešení, ale rychlé řešení ji nevyřeší. Musí být dlouhodobé řešení. Ministerstvo zdravotnictví vydá novou vyhlášku k velikosti, k počtu tříd a k počtu dětí. Pak je příklad některých krajů, kde na průmyslových školách zřizují jednu třídu lycea. Dlouhodobě jsme se domluvili s ministrem školství, že rychle najdeme finanční prostředky na dobudování infrastruktury,“ sdělil Fiala. „Krizová situace nemusela nastat, kdyby předcházející vlády reagovaly prozíravě,“ podotkl Fiala.

Omluva Andreje Babiše

„Prosím vás, nenechte se zmanipulovat Václavem Moravcem. V neděli v jeho pořadu fakt nebudu. Máme skvělou akci v Brně, kde od 14 hodin na Zelném trhu pořádáme rodinný den, a určitě tam dorazte. Bude to rozhodně větší zábava. Pan Moravec moc dobře ví, že od roku 2020 do jeho aktivistického a antibabišovského pořadu nechodím a nepřijdu ani nikdy v budoucnu. Jasně jsem mu to napsal v dopise už 18. 2. 2020, znovu 13. 3. 2023 a opakovaně jsem to sdělil i veřejně. Tím, že mě avizuje jako jednoho z hostů, si zase jen dělá alibi, aby si mohl přátelsky pokecat s premiérem Fialou a společně na mě mohli útočit. Jinak by určitě pozval stínového premiéra Karla Havlíčka, o což jsem ho i v dopise požádal. To by se ale asi nehodilo,“ napsal ke své neúčasti v pořadu expremiér Andrej Babiš (ANO).

Již předtím napsal jeden vzkaz i na twitter. „To je dobře, že vám, Václave Moravče, můžu posloužit jako alibi. Ale nemusíte to tajit, všichni vědí, že si s panem premiérem chcete jen přátelsky pokecat na čtyři oči,“ psal Babiš na twitteru.

To je dobře, že vám, @vaclavmoravec, můžu posloužit jako alibi. Ale nemusíte to tajit, všichni vědí, že si s panem premiérem chcete jen přátelsky pokecat na čtyři oči ?? https://t.co/Bz3hj6fPm5 pic.twitter.com/w3oAqepdN4 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 12, 2023

Václav Moravec na sociálních sítích následně sdílel dopis, který Babišovi napsal, a v němž mu již v minulosti vysvětloval, proč není možné, aby místo něj přišel Karel Havlíček. „Naším primárním cílem jakožto pořadu televize veřejné služby je nabízet divákům pestré složení hostů. Je a bude tedy naší povinností zvát Vás k účasti v debatách s partnery v odpovídajících funkcích. Jak s naším pozváním v budoucnosti naložíte, to záleží na Vašem osobním rozhodnutí,“ napsal mimo jiné Moravec a uvedl, že Havlíček byl v poslední době hostem jeho pořadu několikrát.

Spory Babiše s Českou televizí jsou dlouhodobé. „V roce 2020 jsem poslal redakci Otázek Václava Moravce velmi korektní dopis, v němž jsem poděkoval za pozvání do pořadu v neděli 18. 10., oznámil, že ho nepřijímám a že jsem se definitivně rozhodl, že ho už nepřijmu nikdy. Důvodem byly soustavné útoky pana doktora Moravce. Ten dopis jsem tehdy nezveřejnil. Byl pro jeho kolegu, pana redaktora Kvapila, který mě pozval. Spoléhal jsem na slušnost a korektnost redakce a jakési normální a předvídatelné chování, jedním slovem styl. Bohužel pan moderátor to buď nepochopil, nebo pochopit nechce,“ připomněl v loňském roce Babiš.

Psali jsme: Václave Moravče, snad už to pochopíte. Babiš zveřejnil dávný dopis

Psali jsme: „Stanjuro, na Moravu nejezdi.“ A co domů, do Opavy? Fiala před straníky chválil vládu: Průmysl v zimě nezkrachoval, lidé nemrzli, i díky naší politice Advokátní disciplinárka Rajchla řešit nebude. Stížnosti neuspěly Léky zlevní? Tak ne, zdraží. Sami v tom máte bordel, vzkazuje internet vládě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.