Nějaký bezvýznamný generál... Pavel na Ukrajině. Petr Žantovský sleduje, co vyplulo po jeho návratu

TÝDEN V MÉDIÍCH Brzy po svém nástupu na Hrad se Petr Pavel svými slovy o rychlém přijetí Ukrajiny do Evropské unie viditelným způsobem shazuje v očích lidí, kteří těm věcem alespoň trochu rozumí. „Není možné, aby si nějaký bezvýznamný generál z nějakého středoevropského státu dupnul a podle jeho přání se přijímaly do nadnárodní organizace státy jenom proto, že se mu to hodí do jeho propagandy,“ konstatuje Petr Žantovský v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí uplynulého týdne.

Start dnešního mediálního přehledu obstará komentář Thomase Kulidakise z Práva ve vysílání CNN Prima News, který pod titulkem „Pavlova podpora Ukrajiny do EU? Falešné naděje do zdvořilosti nepatří“ vyšel na webu zpravodajské stanice. „Kulidakise znám velmi dobře z Českého rozhlasu i odjinud, je to člověk soudný a rozvážný, snaží se měřit podle skutečnosti, ne podle přání. V tom komentáři podrobil dle mého velice oprávněné kritice Petra Pavla, protože při své návštěvě na Ukrajině – a nejen tam – mluví o tom, že podporuje a všichni budeme nadšeně podporovat co nejrychlejší vstup Ukrajiny do Evropské unie. A Kulidakis velmi správně upozorňuje na to, že to prostě není možné, že slibuje něco, co je zcela mimo realitu, a že žádný takový rychlý vstup nemůže nastat,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Thomas Kulidakis připomněl, že i my jsme čekali od podání žádosti v roce 1996, o dva roky později začala přístupová jednání a do EU jsme vstoupili v roce 2004. „A to byly podstatně klidnější časy a naše země byla ekonomicky i politicky daleko stabilnější než Ukrajina, navíc samotný vstup má své procedury. Proto není možné, aby si nějaký bezvýznamný generál z nějakého středoevropského státu dupnul a podle jeho přání se přijímaly do nadnárodní organizace nějaké státy jenom proto, že se mu to hodí do jeho propagandy ve chvíli, kdy zrovna trdluje někde se Zelenským nebo s dalšími lidmi někde po Ukrajině. To jsou takové vábničky, taková pozlátka, jako když připlul Pizarro do Jižní Ameriky a rozdával indiánům lesklé cetky. To mi velmi připomnělo tohle Pavlovo naprosto amatérské vystoupení na Ukrajině,“ poznamenává mediální analytik.

Evropskou unii třeba nemá prezident tak nastudovanou

A tak se zamýšlí nad tím, jestli hlava českého státu vůbec ví, o čem mluví. „Evropskou unii třeba nemá tak nastudovanou. Asi něco ví o NATO, když tam chvilku pracoval, i když v čele celkem bezvýznamného orgánu, a rozhodně nebyl ve vedení NATO, jak se někdy prezentuje, zejména z pera takových hodně angažovaných pisálků. Přece kdyby věděl, podle jakých kritérií se přijímá do Evropské unie, tak by na Ukrajině nemohl v žádném případě slibovat to, co sliboval. Já bych tedy připomněl, jak to opravdu je. Tzv. kodaňská kritéria byla přijata v první půlce 90. let právě za účelem přijímání nových členských států do Evropské unie, pak byla doplněna a upřesněna v Madridu. A jsou to politická kritéria, ekonomická kritéria a tzv. Acquis communautaire,“ poukazuje Petr Žantovský.

Před jejich výčtem doporučuje dosazovat odpovědi, zda Ukrajina kritéria, která jsou naprosto jednoznačná a nedvojsmyslná, skutečně splňuje. „Politická kritéria jsou: institucionální stabilita, demokracie a právní stát a za třetí dodržování a ochrana lidských práv a respektování menšin. Tak si vezměte, jestli má na Ukrajině ruská menšina stejná práva jako ukrajinská většina. Nebo jestli v té zemi, které vládne pět oligarchů, panuje cosi jako právní stát, když nejsou spojenecké síly ani schopny své humanitární a zbrojní dodávky dovézt dál než na hranice Ukrajiny a dál je nikdo nepustí, protože tam už čekají překupníci a rozprodávají to místním organizacím s vysokými přirážkami. Takže my tím jen živíme černý trh na Ukrajině. A institucionální stabilita je slovní spojení ze sna v zemi, co je takto rozbořená a rozpolcená, a to teď nemluvím o té válce, ale o celém vývoji po Majdanu,“ vysvětluje mediální odborník.

Bez pšenice nemá co vyvážet, jízdní kola to asi nebudou

Dobře to s Ukrajinou nevypadá ani při pohledu na její schopnost plnit ekonomická kritéria. „Za prvé je podmínkou fungující tržní hospodářství, o čemž bych si troufl docela úspěšně pochybovat. A za druhé schopnost vydržet tlak konkurence na vnitřním trhu Evropské unie. To je docela zásadní, protože Ukrajina, kdyby neměla závadnou pšenici, tak nemá co vyvážet. Jízdní kola Ukrajina pamatujeme z dětství, ale pochybuji, že jsou vývozu schopná a jsou schopna uplatnit se na evropském trhu. Opravdu tedy nevím, jakým jiným artiklem by se Ukrajina mohla uplatnit na evropském trhu, natož aby na něm obstála se ctí a s nějakým ekonomickým benefitem. To jsou skutečně sny,“ hodnotí úvahy o brzkém přijetí Ukrajiny do EU Petr Žantovský.

Podmínka acquis communautaire, což je schopnost dostát závazkům včetně podílu na hospodářské a měnové unii, je i závazek České republiky, který jsme přijali bez jasného načasování vstupu do eurozóny. „A zejména to znamená převzetí legislativy EU, čehož jsme nejen u nás denním svědkem. Tak bych docela chtěl vidět, jak dnešní Ukrajina v tom stavu, v jakém dnes je, naplňuje všechny tři soubory kritérií, a podle jakého zjištění či analýzy slibuje Pavel Ukrajincům, že budou obratem přijati do Evropské unie. Mám za to, že to jsou jenom taková slova, která vůbec nic neznamenají. A je škoda, že prezident tak brzy po svém nástupu se tímto velmi významným a viditelným způsobem shazuje v očích lidí, kteří těm věcem alespoň trochu rozumí,“ míní mediální analytik.

Mnoho lidí z Krymu a z Donbasu nestojí o Ukrajinu

Také druhé téma se týká války na Ukrajině, a to konkrétně rozhovoru s novinářkou Petrou Procházkovou, který pod titulkem „Neříkejme o Ukrajině jen klišé. Řada lidí osvobodit od Rusů nechce“ vyšel na Aktuálně.cz. „Je to velice zajímavý rozhovor. Samozřejmě se Petra Procházková nestala nějakou přívrženkyní Kremlu, to ani nemůže a ani to po ní nikdo nechce, ani by to u ní nedávalo žádný smysl vzhledem k tomu, že má za sebou tu novinářskou kariéru, co má. A ta byla vždy víceméně opozitní vůči Kremlu, ať už tam seděl kdokoli, zejména tedy Putin. Přesto Petra předvedla v rámci těch svých omezených možností pokus o objektivní pohled na věc, což jsem dlouho, nejen u ní, nezažil a velmi si toho vážím. Proto to pociťuji jako důvod o tom mluvit,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zaujalo ho především novinářčino sdělení, že je čas na témata o příčinách konfliktu. „Tím naznačuje, že ten konflikt nezačal na konci února minulého roku, ale někdy počátkem roku 2014, že uvnitř Ukrajiny existuje spousta nastřádaných problémů, ať už je to vztah k ruské menšině, nebo vztah k okrajovým oblastem, ať jsou to obecně ukrajinské problémy vnitřní, politické, ekonomické, bezpečnostní a tak dále. Prostě naznačuje, že není dobré teď mávat jenom jedním heslem a jedním transparentem, které jsme si připravili po 24. únoru loňského roku, a nemyslet na nic jiného, nevnímat nic jiného, vnímat situaci jenom touto jednoduchou a jednolitou optikou. Také říká, a to je rovněž docela cenné, zejména od ní a zejména na stránkách Aktuálně, že bychom si měli připustit, že mnoho lidí z Krymu a z Donbasu nechce být součástí Ukrajiny,“ chválí mediální odborník.

Říct to někdo z alternativy, tak je označen za dezoláta

Přiznává, že zaznamenal poprvé minimálně po tom téměř roce a čtvrt v mainstreamovém médiu tento názor. „Poprvé nevidím jen propagandu typu všichni milují Ukrajinu, je to jenom ruská okupace, Rusko nutí Rusy na Donbasu, aby přebíhali do Ruska, a tak dál. To jsou všechno propagandistické řeči. Ale Procházková položila otázky, a já si toho velmi považuji, které když klade někdo z alternativy, tak se to dá odmávnout, protože všichni řeknou: ‚Ejhle, dezolát‘. Ale Procházkovou zatím za dezoláta nikdo neprohlásil. Je klidně možné, že se to stane. Jan Jirák si také zadělal svým rozhovorem na téma neobjektivita českých novinářů v prezidentské kampani a nadržování Pavlovi. Myslím si, že bude mít teď mezi svými docela problém, a možná to postihne časem i Procházkovou. Ale já jí fandím v tom, aby se držela těch základních principů profesionální žurnalistiky, protože to je jediné, co má za povinnost,“ připomíná Petr Žantovský.

Třetí téma se týká článku s titulkem „Bouře okolo knižního bestselleru“, který vyšel Seznam Zprávách. „Jde o nedávno vydanou knížku Aleny Mornštajnové ‚Les v domě‘. Ta pojednává o zneužívání mladých lidí z hlediska neuspořádaných rodinných vztahů, Já jsem tu knihu nečetl, tak ji nemůžu hodnotit z hlediska kvalitativního, ale to není také podstatné. Podstatné je, že Mornštajnová je jedna z nejúspěšnějších, ne-li dnes úplně nejúspěšnější autorka na českém trhu, a tudíž její příjmy vyvolávají značnou závist. Taky ihned po vydání Lesu v domě se vynořila osoba, která si říká Toy Box, občanským jménem Klára Tellnerová, a oznamuje nám, že před nějakými čtyřmi lety zveřejnila svůj vlastní příběh, že byla v dětství či v mládí zneužívána, a že Mornštajnová tento příběh ukradla a vložila ho do té své knihy,“ přibližuje okolnosti kauzy mediální analytik.

Příběhy ze života bývají základem literárního díla často

Toy Box tedy vyzývá nakladatele a autorku k autentickému vyjádření, že se „někde stala chyba“, a k návrhu řešení, jak to napravit. „Z toho zcela evidentně trčí, že jde o peníze. Mornštajnová dostává za své knihy dost peněz. Nevím, kolik si Toy Box vydělává jako výtvarnice. Zřejmě jí ale stojí za to se takto veřejně opírat do známé spisovatelky a tahat z ní nebo z nakladatele nějaké peníze, což odmítají. To je jedna věc. Asi bychom se nad tím měli zamyslet, jestli příběh ze života, z reality, může, či nemůže sloužit bez dalšího jako námět pro literární dílo. Mám zato, že v historii písemnictví máme obrovské spousty knih, jejichž základem je nějaký autentický příběh, zážitek nebo něco vyčtené ať už v médiích nebo kdekoli jinde. A na tom se tvoří literární nadstavba, která povyšuje lineární příběh na literární dílo,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nevidí na tom vůbec nic špatného a v životě neslyšel o nikom, kdo by chtěl nějaké benefity nebo podíly na tom, že kdysi vyprávěl do médií svůj osobní příběh a pak se ho někdo zmocnil a vytvořil z něj literaturu. „Proč, když je Toy Box tstrašně nad věcí, z toho neudělala knihu sama a není tak úspěšná jako Mornštajnová? To je otevřená otázka. A pak mě na tom článku ještě nadzvedlo vyjádření editora kulturní rubriky Jonáše Zbořila, který tam doslova uvádí, že ‚v naší době budou kladeny čím dál větší morální nároky na autora a jeho dílo‘. Naráží tím na svoji tezi, že tedy Mornštajnová nevykazuje dostatek morálnosti, pokud tedy použila tento autentický příběh, takže to není morální,a že to tím pádem vede k menší přesvědčivosti nebo důvěryhodnosti toho díla,“ podivuje se nad tímto závěrem mediální odborník.

Snad drb jako hodnotící kritérium nevstoupí do života

Jonáš Zbořil doslova říká: „Mornštajnová musí počítat s tím, že kniha přestane být přesvědčivá. Anebo vznikne drb, že je nepřesvědčivá“. „Tak to jsem tedy spadl na záda. Vznikne drb, a to je kategorie, to je argument, drb je hodnotící kritérium. Když někdo řekne o něčem nějaký drb, tak se toho držme, protože to je zásadní sdělení a podle toho suďme všechny ostatní aktéry toho příběhu. Tak to pan Zbořil skutečně přešlápl všechny možné hranice soudnosti a zdravého rozumu. Doufám, že toto nepřekročí hranice literárního hašteření a nevstoupí to jako princip do veškerého našeho života. Protože pak v okamžiku, kdy máte za zády nějaký drsný zákon o tom, že když o někom něco řeknete a někomu se to nelíbí, můžete být postižen. Tak jestli se to nebude zase stavět jenom na drbu, protože drb je tedy kritériální fenomén. Tak tolik k té kultuře,“ uzavírá Petr Žantovský.

