Nejdřív povolili, pak vyhodili. Ruská novinářka musela z Hradu. A co BIS? Už to jede

Ruská opoziční novinářka Farida Kurbangaleeva nemohla navzdory akrreditaci sledovat tiskovou konferenci na Pražském hradě po jednání českého prezidenta Petra Pavla s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Novinářka žije několik let v České republice, v minulosti mimo jiné spolupracovala s Rádiem Svobodná Evropa. Před ruskou okupací Krymu pracovala jako moderátorka televizního kanálu Rossija 1. K jejímu vykázání došlo na základě rozhodnutí ochranné služby. Pražský hrad jej nechtěl blíže komentovat.

1/2 Ruská opoziční novinářka Farida Kurbangaleeva byla včera vyvedena z tiskového střediska Pražského hradu. Společně s ostatními novináři čekala na příjezd ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a byla řádně akreditována. pic.twitter.com/kcfZLMKfBV — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) July 7, 2023

„Jo, když demokrata Zelenskýho hostí na Hradě někdejší šéf buňky KSČ a totalitní rozvědčík, je z toho holt oslava demokracie," okomentoval to na twitteru komentátor Petr Holec.

Jo, když demokrata Zelenskýho hostí na Hradě někdejší šéf buňky KSČ a totalitní rozvědčík, je z toho holt oslava demokracie?? https://t.co/um0Kr0q4p8 — PetrHolec (@PetrHolec) July 7, 2023

O vysvětlení pak na sociální síti volal i moderátor Čestmír Strakatý. „Not great. Zasloužilo by si to vysvětlení. Snad přijde,“ píše.

Not great. Zaslouzilo by si to vysvetleni. Snad prijde. https://t.co/AYP5SnDUaJ — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) July 7, 2023

Vyvedení ruské novinářky si všiml i moderátor ČT24 Andreas Papadopulos. „Tohoto jsem byl včera svědkem. Hrad udělil (ruské opoziční) novinářce akreditaci a pak ji před všemi ochranka vyvedla ven,“ uvedl.

Tohoto jsem byl včera svědkem. Hrad udělil (ruské opoziční) novinářce akreditaci a pak ji před všemi ochranka vyvedla ven. https://t.co/RQulsgjGF4 — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) July 7, 2023

„Byla tam i s Petrou Procházkovou. Její kamarádka. Pro mě záruka. Nějaký důvod to mělo. Jen nechápu, proč nejdříve Hrad vydá akreditaci, aby ji pak vyvedl. Evidentně jedno nebo druhé chyba,“ dodal, ale vzápětí tento příspěvek smazal.

Byla tam i s Petrou Procházkovou. Její kamarádka. Pro mě záruka. Nějaký důvod to mělo. Jen nechápu, proč nejdříve Hrad vydá akreditaci, aby ji pak vyvedl. Evidentně jedno nebo druhé chyba. https://t.co/2dQWR4lBCi — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) July 7, 2023

Jeden z diskutérů s ním pak zabředl do debaty: „Evidentně? To si nedovedete představit ani jeden scénář, ve kterém by byla obě rozhodnutí správná? Např. na poslední chvíli jedna ze složek dostává nějaké varování, nestihlo by se ověřit, ale vzhledem k ‚high stakes‘ se rozhodne pro ‚better safe than sorry‘ řešení?“ ptá se.

A Papadopulos odpovídá: „Tak buď Hrad nechal projít až dovnitř osobu představující bezpečnostní riziko, nebo vyvedli osobu, která bezpečnostním rizikem není. Takže ano, někde se stala chyba a bylo by dobré ji vysvětlit,“ uvedl.

Tak buď Hrad nechal projít až dovnitř osobu představující bezpečnostní riziko, nebo vyvedli osobu, která bezpečnostním rizikem není. Takže ano, někde se stala chyba a bylo by dobré ji vysvětlit. — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) July 7, 2023

„Milí kolegové, a) ruská jména píšeme v Česku česky (ne Gorbachew, ale Gorbačov), ne anglicky. Kolegyně je Kurbanglejevová. Ale podstata je jistě jinde: b) dík, že jste na to upozornili! Pokud byla tato kolegyně vykázána, není to ospravedlnitelné! Ani bezpečnostně, ani morálně. J.,“ poznamenal ke statusu Newsroom ČT24 moderátor Jakub Železný.

Na jeho slova pak zareagoval mluvčí BIS Ladislav Štícha. „Jakube, prosím, nekomentuj takto kategoricky události, ke kterým nemáš a logicky nemůžeš mít dost informací.“

Jakube, prosím, nekomentuj takto kategoricky události, ke který nemáš a logicky nemůžeš mít dost informací. — Ladislav Šticha (@LadaSticha) July 7, 2023

Štichova slova pak Železný okomentoval rovněž: „A dík do Stodůlek za reakci, to byl cíl, byl naplněn. Jako vysvětlení to mně stačí, zajisté. A Ty, Láďo, jistě víš, že vím, že k tomu nemám a, ano, nemohu (nesmím) mít dost informací. Přesto i Ty uznáš, že bezpečnostní prověrka je vždy(!) předem. Proto to tady vyvolává otázky. J.“ reagoval moderátor.

A dík do Stodůlek za reakci, to byl cíl, byl naplněn. Jako vysvětlení to mně stačí, zajisté. A Ty, Láďo, jistě víš, že vím, že k tomu nemám a, ano, nemohu (nesmím) mít dost informací. Přesto i Ty uznáš, že bezpečnostní prověrka je vždy(!) předem. Proto to tady vyvolává otázky. J. pic.twitter.com/dPoV6jhMqU — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) July 7, 2023

„BIS ví,“ komentuje celou věc jeden z uživatelů.

„BIS nejsou žádní čučkaři, ví, co dělají,“ dodává další.

BIS nejsou žádní čučkaři, ví, co dělají ?? — Dr.Zed (@DrZHraje) July 7, 2023

Pochvala pro BIS zaznívá i od dalšího uživatele: „BIS funguje, super,“ uvedl.

BIS funguje, super. — Vojtech Kulhavy ???????? (@VojtechKulhavy) July 7, 2023

„Asi věděli proč! Co BIS??“ konstatuje další.

„LOL těch komentářů pod tím, že všechny Rusy je potřeba mlátit po hlavě a že BIS pro to jistě měla důvod, který nepotřebujeme znát, a je to tak správně,“ kontroval pak komentátor Martin Weiss.

„Já se jen směju, když si představím ty reakce, když by tu měl prezident Zeman nějakou návštěvu a ochranka by nechala z tiskovky vyvést novinářku ze Svobodné Evropy,“ dodal.

Já se jen směju, když si představím ty reakce, když by tu měl prezident Zeman nějakou návštěvu a ochranka by nechala z tiskovky vyvést novinářku ze Svobodné Evropy. — Martin Weiss (@no_amount) July 7, 2023

K návštěvě Volodymyra Zelenského se na svém facebooku vyjádřil rovněž šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl: „Zelenskyj zabodoval: opoziční ruská novinářka down, redaktor České televize down. Slušná bilance.“

