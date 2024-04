Nejedeš na Ukrajinu, máš smůlu. Ukrajinské ambasády neobslouží muže

Ukrajina trpí jak nedostatkem zbraní, tak nedostatkem vojáků. Podstatná část těch, kteří by dle ukrajinských zákonů v uniformě sloužit měli, se totiž skrývá v zahraničí. Ode dneška se jim ztíží situace. Ministerstvo zahraničí Ukrajiny vydalo příkaz, aby jim byly odepřeny konzulární služby s jedinou výjimkou, totiž pokud si chtějí vyřídit papíry pro návrat na Ukrajinu. O vracení Ukrajinců se přitom diskutuje již nějakou dobu. „Běž bojovat,“ by jim například řekl europoslanec ODS Alexandr Vondra.

Jak jsme již několikrát informovali, Ukrajina se potýká s nedostatkem vojáků. Částečně by to měl zlepšit nový mobilizační zákon, který snižuje věkovou hranici pro odvod na 25 let. To ale nic nemění na tom, že podstatná část těch, které by ukrajinská vláda ráda viděla v uniformách, je v zahraničí. Dle statistiky z roku 2023 bylo mezi ekonomicky aktivními držiteli dočasné ochrany 35 % mužů.

Statistika Ministerstva vnitra z roku 2023

Zdroj: MV

Těm se ode dneška situace ztíží. Jak informuje ukrajinský deník ZN s odkazem na získaný příkaz od ministerstva zahraničí, od 23. dubna nemají ukrajinské ambasády poskytovat služby ukrajinským občanům mužského pohlaví, kteří jsou v odvodovém věku, tedy od 18 do 60 let. Zákaz bude platit do doby, než budou vyjasněna ustanovení zákona o zvýšené mobilizaci. Uvádí se to v dopise podepsaném prvním náměstkem ministra zahraničí Andrijem Sybigou. V něm je i zmíněno, že nařízení je vydáváno, aby se občané „nemohli vyhýbat vyřízení odvodů“. Od 23. dubna se tak budou vydávat pouze dokumenty spojené s návratem na Ukrajinu.

V tomto ohledu není od věci zmínit slova europoslance Alexandra Vondry pro Aktuálně.cz. „Kdyby tady vedle mě stál mladý muž z Ukrajiny, tak bych mu řekl, že by měl být tam a ne tady. Jestli by byl zdravý, tak bych mu řekl: Proč nejsi tam?“ vyjádřil se Vondra a následně svá slova ještě zopakoval, že by dotyčnému Ukrajinci řekl: „Běž bojovat.“

A také ministra vnitra Víta Rakušana, který uvedl, že Ukrajinci, kteří se dopustí zločinu, budou deportováni, protože zákon to umožňuje. „Ukrajinci, kteří sem přišli v souvislosti s válkou, nejsou držiteli azylu, ale dočasné ochrany. Poslední novela zákona zrušila výjimku, která stanovovala odklad realizace trestu vyhoštění pro odsouzené osoby z Ukrajiny,“ uvedla mluvčí resortu Hana Malá dle iDnes. Objevily se ale názory, že tato praxe odporuje mezinárodnímu právu.

Otázka Ukrajinců, kteří se skrývají před brannou povinností, se neřeší jen v Česku. Minulý rok Polsko popřelo, že by posílalo Ukrajince zpátky.

