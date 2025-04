Nejen Korejci, Rusům na frontě pomáhá i Čína, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinští vojáci se podle informací ukrajinské armády v boji na východě země střetli s šesti čínskými vojáky a dva z nich se podařilo zajmout. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nyní očekává vyjádření ze strany Číny a také reakci Spojených států.

„Naše armáda zajala dva čínské občany, kteří bojovali v řadách ruské armády. Stalo se tak na ukrajinském území – v Doněcké oblasti. Byly u nich nalezeny identifikační doklady, bankovní karty a osobní údaje,“ uvedl Zelenskyj na síti X.

„Zdá se mi, že máme co posoudit s Američany, zvláště po dnešní novince. Zajali jsme čínské vojáky na území Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj, který doufá, že Američané změní své rozhodnutí neúčastnit se dubnového zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny ve formátu Ramstein.

Zajatí Číňané podle Zelenského bojovali v řadách ruské armády. Čínských vojáků je prý v ruské armádě mnohem více. „V současné době všechna fakta prověřujeme, pracuje na tom rozvědka, Bezpečnostní služba Ukrajiny a příslušné jednotky ozbrojených sil. Pověřil jsem ministra zahraničních věcí Ukrajiny, aby se neprodleně spojil s Pekingem a vyjasnil, jak na to Čína hodlá reagovat,“ uvedl Zelenskyj.

Zelenskyj zopakoval, že jde o další důkaz, že ruský prezident Vladimir Putin neplánuje uzavřít příměří a snaží se hledat způsoby, jak dále válčit. Zelenskyj vyzval Evropskou unii, Spojené státy i další země světa k tvrdé reakci a k vyvíjení tlaku na Rusko, aby začalo vyjednávat o míru.

„To, že Rusko spolu s dalšími zeměmi přímo či nepřímo zapojilo Čínu do této války v Evropě, je jasným signálem, že Putin hodlá udělat cokoli, jen ne válku ukončit. Hledá způsoby, jak v boji pokračovat. To rozhodně vyžaduje reakci. Reakci ze strany Spojených států, Evropy a všech lidí na celém světě, kteří si přejí mír,“ dodal Zelenskyj, jenž zveřejnil i video zajatého vojáka.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL