Nejen Zahradil. Další hlas z ODS proti topkařům

Zahradil v rozhovoru pro iDnes.cz zhodnotil volby do Evropského parlamentu jako ztrátu pro ODS, která přišla o jednoho europoslance. Podle Zahradila by místo spolupráce s KDU-ČSL a liberální TOP 09 měla ODS raději spolupracovat třeba s Motoristy. Šéf ODS Petr Fiala to odmítá s tím, že úspěch Motoristé jen těžko zopakují v dalších volbách a koalice SPOLU funguje dobře a pro ODS je prospěšná.

„Dvě zcela odlišná hodnocení eurovoleb, byť ve stejném mediálním titulu. Doporučuji srovnat, je to užitečné,“ píše Zahradil ke svému rozhovoru.

Svoji nespokojenost s vládou a spojením ODS v koalici SPOLU vyjádřil i v rozhovoru pro server PrahaIN.cz. „Výsledky voleb jasně ukázaly, že v České republice bublá podprahová nespokojenost s výkonem současné vlády, která je i mojí vládou. Doufám, že ji volební výsledek trochu probere. Ukazuje se, že jako ODS nejsme hlavními benefienty v koalici SPOLU. Když se podívám na výsledky, tak vidím, že jsme o jeden mandát přišli. Máme o jeden méně, místo čtyř máme tři. Zatímco TOP 09 měla dva mandáty a opět má dva mandáty. To je podle mě jasný důkaz toho, kdo z existence koalice SPOLU profituje a kdo platí ty náklady,“ vysvětloval Zahradil.

Ten působil v Evropském parlamentu od vstupu České republiky do Evropské unie nepřetržitě dvacet let, letos už ale nekandidoval. „Byl jsem europoslancem dvacet let. Už před rokem jsem oznámil, že nebudu znovu kandidovat. Připravil jsem se na okamžik, kdy odejdu z Evropského parlamentu s dostatečným předstihem. Teď si dám půl roku pauzu, ale nudit se rozhodně nebudu. Mám domluvené spolupráce s několika zahraničními think-tanky. Jeden chci založit i u nás v Česku. Jeho zaměření se bude týkat vztahů s Asií. Budu se tedy věnovat zahraničním vztahům, ostatně jako jsem to dělal vždycky,“ uvedl Zahradil.

Zatím prý není jisté, zda se bude v ODS nadále angažovat. „Zda ještě promluvím do vývoje v ODS, to ukážou volby v roce 2025. Netuším, zda budu kandidovat do Poslanecké sněmovny. To záleží především na tom, zda v té době ještě bude existovat koalice SPOLU. Jenom těžko si dokážu představit, že bych se ocitl na jedné kandidátce například s paní Pekarovou. To by rozhodně nešlo,“ dodal Zahradil, který po volbách zavítal do štábu Motoristů a Přísahy, kde gratuloval Filipu Turkovi ke zvolení europoslancem.

Zcela jiné hodnocení voleb a fungování koalice SPOLU v rozhovoru pro iDnes.cz přinesl Petr Fiala. Podle něj sice nejde o nějaký velký úspěch, ale ani žádnou prohru. „Je pravda, že z toho výsledku nejsem nějak nadšen, současně z něj ale nejsem ani v nějaké depresi. Ten výsledek je pro koalici SPOLU slušný, ale musíme pracovat na tom, abychom ho v příštích volbách měli lepší,“ prohlásil premiér.

„Myslím, že se ukázalo, že projekt koalice SPOLU je životaschopný. A že je pravda, co jsme říkali před volbami, že to je jediná relevantní politická síla, která se může postavit populistickému hnutí ANO,“ vysvětloval Fiala, proč má pokračování SPOLU nadále smysl.

Vymezil se také proti slovům Filipa Turka, který sám sebe označuje za takový „ODS revival“. Podle Fialy ale u Motoristů žádné překryvy s ODS k nalezení nejsou. „Ani analýzy, které máme k dispozici, neukazují třeba odklon našich voličů směrem k Motoristům. A hlavně nezapomínejme, že to nejsou Motoristé. Je to Přísaha Roberta Šlachty s celou jeho minulostí, která byla pouze překryta fenoménem Filipa Turka, který dokázal oslovit určitou část voličů,“ tvrdí Fiala.

Vyjádřil se také k návštěvě Jana Zahradila ve volebním štábu Přísahy a Motoristů a jeho slovům o možné spolupráci ODS a Motoristů. „Já to takto nevidím. A ani nerozumím tomu, proč šel Jan Zahradil k naší politické konkurenci ve chvíli, kdy bych spíš čekal, že bude ve štábu SPOLU. Tomu opravdu nerozumím. Ale znovu opakuji, to nejsou Motoristé. Vyhrála Přísaha Roberta Šlachty se svým nestranným kandidátem Filipem Turkem. Tak to je a tak je to i potřeba interpretovat,“ zopakoval premiér.

Jenže hlasy o škodlivosti koalice SPOLU pro značku ODS se ozývají stále častěji, například od senátora a dlouholetého člena ODS Lumíra Aschenbrennera. „‚Pokud by EU zrušila Green Deal, tak se z ní stane skanzen a možná se vrátíme i k parním strojům.‘ Alespoň podle europoslance Ondřeje Koláře, na fotce vpravo vedle dalšího europoslance Luďka Niedermayera (oba TOP 09). Opravdu bylo nutné takto argumentující osoby vyvézt na zádech SPOLU do Evropského parlamentu?“ ptá se Aschenbrenner, zda konzervativní ODS musí spolupracovat s těmito lidmi.