Nejpekelnější noc Kyjeva. Rusko ho zasypalo raketami, drony i Orešnikem

24.05.2026 9:23 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Masivní kombinovaný útok drony a raketami, včetně balistického systému Orešnik, zasáhl v noci na neděli téměř všechny obvody Kyjeva. Podle starosty Vitalije Klička si ostřelování civilních cílů vyžádalo dvě oběti a na třicet hospitalizovaných. Úder přišel jen pár hodin poté, co před novou ruskou ofenzivou varovaly ukrajinské i západní tajné služby.

Nejpekelnější noc Kyjeva. Rusko ho zasypalo raketami, drony i Orešnikem
Foto: Kyrylo Loukerenko, X
Popisek: Lidé se schovávali v metru

Noc na neděli 24. května se stala jednou z nejstrašnějších v Kyjevě od začátku rusko-ukrajinské války. Útočné síly podnikly masivní kombinovaný útok drony a raketami, při kterém byly poprvé ve velkém měřítku použity i balistické střely včetně systému Orešnik.

 

 

Podle ukrajinských představitelů Rusko vyslalo desítky balistických, řízených a hypersonických raket spolu se stovkami útočných dronů. Výbuchy otřásaly městem několik hodin, sirény protivzdušné obrany zněly nepřetržitě. Poškozeny byly obytné domy, školy, tržnice, nákupní centra i další civilní objekty v téměř všech okresech Kyjeva.

 

 

Výbuchy se městem ozvaly krátce po jedné hodině ranní poté, co ukrajinské letectvo na svém telegramovém kanálu varovalo, že Rusko by mohlo odpálit balistickou raketu Orešnik.

 

 

Starosta Vitalij Kličko informoval, že třicet zraněných včetně dvou dětí je hospitalizováno v městských nemocnicích. „V tuto chvíli jsou známa dvě úmrtí. Záchranáři stále odklízejí trosky na části lokality. Zdravotnická zařízení v Kyjevě fungují normálně a plně poskytují pomoc obyvatelům hlavního města,“ uvedl Kličko.

Tajné služby varovaly před rozsáhlou ruskou ofenzivou

Požáry vypukly najednou na několika místech, včetně okolí vládních budov a průmyslových areálů. „Toto může být nejhorší noc v Kyjevě od začátku invaze. Desítky balistických raket, řízených raket, hypersonických raket a dronů neustále útočí na hlavní město. Výbuchy jsou tak hlasité, že se otřásá země. Jen se modlím, aby všichni dožili východu slunce živí a v bezpečí,“ publikovalo město Kyjev na síti X.

 

 

Útok přišel krátce poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj na základě ukrajinských a západních zpravodajských informací varoval před přípravou rozsáhlé ruské ofenzivy s možným nasazením raket Orešnik. „Naše zpravodajské služby hlásily přijetí údajů, včetně těch od amerických a evropských partnerů, o tom, že Rusko připravuje úder raketou Orešnik. Tyto informace ověřujeme. Všímáme si známek přípravy kombinovaného útoku na ukrajinské území, včetně Kyjeva, s použitím různých typů zbraní. Tyto zbraně středního doletu by mohly být v takovém útoku použity. Je důležité jednat odpovědně při výstrahách před vzdušným útokem, počínaje tímto večerem. Ruské šílenství skutečně nezná žádné hranice, takže prosím chraňte své životy – využívejte úkryty,“ upozornil Zelenskyj jen pár hodin před zahájením masivních útoků.

 

 

Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila významnou část cílů, avšak balistické střely se ukázaly jako obzvlášť náročné na zachycení.

Útoky vedené na civilisty

Analytik Simplicius na platformě Substack popsal noc jako „nejpekelnější v Kyjevě od začátku války“ a upozornil na použití Orešniků, Zirconů, Iskanderů i Kalibrů. Podle něj šlo o jeden z největších balistických útoků na ukrajinské hlavní město v celém konfliktu.

 

 

„Mnoho architektonických památek v Podole a v Muzeu Černobylu bylo poškozeno šílenými útoky ruských vandalů. Maniak Putin spálil trh, zavraždil spící nevinné civilisty a zničil muzeum. Nazývá to ‚denacifikací‘, ačkoli v realitě jde o repliku toho, co udělali nacisté,“ napsal na síti X novinář Denis Kazanskyj.

 

 

Uvedl, že útoky byly zaměřeny na civilisty, zničily byty, nákupní centrum a tržiště.

 

 

Prezident Zelenskyj útok odsoudil a znovu vyzval západní partnery k posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Situace v hlavním městě zůstává napjatá i během dnešního dopoledne, záchranáři pokračují v likvidaci následků.

Psali jsme:

Zelenskyj tlačí na Brusel: Bojujeme za Evropu, dejte nám plné členství
Lukašenko do USA? Proto začali pošťuchovat Zelenského, tvrdí Minsk
Fico překvapil: Co s Ukrajinou po válce?
Slavný ukrajinský generál: NATO ztratilo schopnost zaručit bezpečnost

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/russian-attack-may-24-2026/

https://simplicius76.substack.com/p/oreshnik-shocks-ukrainian-capital

https://t.co/3YnpslD9JB

https://t.co/69I4pr3FiV

https://t.co/7YHPFTVypL

https://t.co/GuIgIEwiFx

https://t.co/hEVw6emzPr

https://t.co/UUwufuHso6

https://t.co/xdtN1rEKul

https://t.me/s/KyivCityOfficial

https://twitter.com/den_kazansky/status/2058409082793422960?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/den_kazansky/status/2058423710562824261?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/K_Loukerenko/status/2058380090455527772?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/K_Loukerenko/status/2058445493705871807?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Kyiv/status/2058341253121548516?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/viktorikolibri/status/2058384832502038591?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/viktorikolibri/status/2058384842853634214?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2058212839869890718?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-capital-kyiv-hit-by-massive-missile-drone-attack-2026-05-23/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

rakety , Rusko , tajné služby , Ukrajina , varování , zahraničí , Kyjev , Kličko , Zelenskyj , Orešnik , ruský útok

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dokáže ukrajinská infrastruktura v hlavním městě čelit takto intenzivním kombinovaným útokům i v následujících dnech?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. byl položen dotaz

Živnostníci

Pane Pirku, já si Vás nesmírně vážím. Podle mě jste kapacita, Ale vy si fakt myslíte, že to mají živnostníci snadné? Živnostník přeci není jen řemeslník a ani ty to nemají jednoduché. Najít si vhodné zaměstnání také není tak snadné, respektive špatně placené se dá najít asi vždy, ale pokud máte rodi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Chcete se smířit? Nelezte druhému domů.“ Umělci udeřili na landsmanšaft

20:10 „Chcete se smířit? Nelezte druhému domů.“ Umělci udeřili na landsmanšaft

„Snaha dodatečně smiřovat, co je smířeno, se neodbytně vlamuje do otevřených dveří. Celá tato akce j…