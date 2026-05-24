Nejpekelnější noc Kyjeva. Rusko ho zasypalo raketami, drony i Orešnikem

Noc na neděli 24. května se stala jednou z nejstrašnějších v Kyjevě od začátku rusko-ukrajinské války. Útočné síly podnikly masivní kombinovaný útok drony a raketami, při kterém byly poprvé ve velkém měřítku použity i balistické střely včetně systému Orešnik.
May 24, 2026
Podle ukrajinských představitelů Rusko vyslalo desítky balistických, řízených a hypersonických raket spolu se stovkami útočných dronů. Výbuchy otřásaly městem několik hodin, sirény protivzdušné obrany zněly nepřetržitě. Poškozeny byly obytné domy, školy, tržnice, nákupní centra i další civilní objekty v téměř všech okresech Kyjeva.
Russia attacked Ukraine with 90 missiles (a record) and 600 drones last night, according to the official information. The air defense destroyed 55 missiles, including 11 ballistic missiles. Possibly, 19 missiles missed the targets. 16 missiles and 51 drones hit 54 targets. pic.twitter.com/GuIgIEwiFx— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2026
Výbuchy se městem ozvaly krátce po jedné hodině ranní poté, co ukrajinské letectvo na svém telegramovém kanálu varovalo, že Rusko by mohlo odpálit balistickou raketu Orešnik.
A massive fire somewhere near Kyiv following the Russian airstrike tonight. Video source: TSN pic.twitter.com/hEVw6emzPr— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2026
Starosta Vitalij Kličko informoval, že třicet zraněných včetně dvou dětí je hospitalizováno v městských nemocnicích. „V tuto chvíli jsou známa dvě úmrtí. Záchranáři stále odklízejí trosky na části lokality. Zdravotnická zařízení v Kyjevě fungují normálně a plně poskytují pomoc obyvatelům hlavního města,“ uvedl Kličko.
Tajné služby varovaly před rozsáhlou ruskou ofenzivou
Požáry vypukly najednou na několika místech, včetně okolí vládních budov a průmyslových areálů. „Toto může být nejhorší noc v Kyjevě od začátku invaze. Desítky balistických raket, řízených raket, hypersonických raket a dronů neustále útočí na hlavní město. Výbuchy jsou tak hlasité, že se otřásá země. Jen se modlím, aby všichni dožili východu slunce živí a v bezpečí,“ publikovalo město Kyjev na síti X.
This may be the most infernal night in Kyiv since the start of the full-scale war. Dozens of ballistic missiles, crusie missiles, hypersonic missiles and drones attacking the capital non-stop. Explosions are so loud, that the ground is shaking. Just praying that everyone sees the… pic.twitter.com/xdtN1rEKul— Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) May 24, 2026
Útok přišel krátce poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj na základě ukrajinských a západních zpravodajských informací varoval před přípravou rozsáhlé ruské ofenzivy s možným nasazením raket Orešnik. „Naše zpravodajské služby hlásily přijetí údajů, včetně těch od amerických a evropských partnerů, o tom, že Rusko připravuje úder raketou Orešnik. Tyto informace ověřujeme. Všímáme si známek přípravy kombinovaného útoku na ukrajinské území, včetně Kyjeva, s použitím různých typů zbraní. Tyto zbraně středního doletu by mohly být v takovém útoku použity. Je důležité jednat odpovědně při výstrahách před vzdušným útokem, počínaje tímto večerem. Ruské šílenství skutečně nezná žádné hranice, takže prosím chraňte své životy – využívejte úkryty,“ upozornil Zelenskyj jen pár hodin před zahájením masivních útoků.
Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.
We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,…
Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila významnou část cílů, avšak balistické střely se ukázaly jako obzvlášť náročné na zachycení.
Útoky vedené na civilisty
Analytik Simplicius na platformě Substack popsal noc jako „nejpekelnější v Kyjevě od začátku války“ a upozornil na použití Orešniků, Zirconů, Iskanderů i Kalibrů. Podle něj šlo o jeden z největších balistických útoků na ukrajinské hlavní město v celém konfliktu.
„Mnoho architektonických památek v Podole a v Muzeu Černobylu bylo poškozeno šílenými útoky ruských vandalů. Maniak Putin spálil trh, zavraždil spící nevinné civilisty a zničil muzeum. Nazývá to ‚denacifikací‘, ačkoli v realitě jde o repliku toho, co udělali nacisté,“ napsal na síti X novinář Denis Kazanskyj.
Numerous architectural monuments in Podil and the Chernobyl Museum were damaged by the insane attacks of Russian vandals.
The maniac Putin burned down a market, murdered sleeping innocent civilians, and destroyed a museum.
He calls it "denazification," although in reality it's… pic.twitter.com/3YnpslD9JB
Uvedl, že útoky byly zaměřeny na civilisty, zničily byty, nákupní centrum a tržiště.
Kyiv after the Russian terrorist attack. The attacks targeted civilians, destroying apartments, a shopping mall, and a market.
Prezident Zelenskyj útok odsoudil a znovu vyzval západní partnery k posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Situace v hlavním městě zůstává napjatá i během dnešního dopoledne, záchranáři pokračují v likvidaci následků.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
