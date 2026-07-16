„V Respektu se objevuje lež.“ SOSP řeší Rakušanovo dědictví

„Šíření manipulativních sdělení, ochoty spolupracovat s kvazimédii, konspiračního uvažování, obhajoby dezinformačních médií či přímo šíření dezinformací, sdílení a dávání prostoru kvazimediálním webům“.
Takto odpovídala v éře Víta Rakušana mluvčí Ministerstva vnitra Hana Malá na dotazy týkající se výtek vůči Společnosti pro obranu svobody projevu. Projekt, jehož nejvýraznější tváří je herní vývojář Daniel Vávra, tehdy upozorňoval na rizika Akčního plánu pro čelení dezinformacím, který v roce 2022 nechala připravit Fialova vláda.
Strategie navrhuje možné způsoby blokování dezinformací, sankcionování jejich vydavatelů a stíhání jejich autorů a šiřitelů, ale i finanční podporu některých médií. Podle návrhu měla vláda podporovat 50 miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají dezinformacemi, a 100 milionů korun ročně odvádět ze státního rozpočtu ke spřáteleným médiím, které státu v boji s dezinformacemi pomohou. Návrh strategie počítal také se vznikem pozice národního koordinátora proti dezinformacím.
Návrh na konci roku 2022 unikl do médií a vyvolal poprask, po kterém kabinet odvolal zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímu. Mluvčí Českých elfů Bohumil Kartous jej za to zkritizoval, šlo podle něj o promarněnou příležitost.
Od dalších organizací, které se věnovaly boji proti dezinformacím a za Fialovy vlády díky tomu byly preferovány, to schytávala Společnost pro obranu svobody projevu. Ta se tématu svobody slova věnovala už dříve, Fialův kabinet kritizovala například za to, že v únoru 2022 nechal vypnout osm webů.
Jedním z těch, kteří se Společnosti věnovali nejčastěji, byl web Manipulátoři, provozovaný Janem Cemperem.
Ten o SOSP sepsal několik textů, kde ji nazývá například jako Společnost pro obranu svobody (nejen kremelské) propagandy. Legendární se stala zejména Cemperova věta: „Chceme upozornit na to, komu se především hodí neomezená svoboda slova.“
„Všichni z nás odsuzují vojenskou intervenci na území suverénního státu, nicméně toto komplexní téma, na které mají miliony lidí v naší společnosti různorodé názory, je spojeno s desítkami legitimních otázek. Jsme tu, abychom bránili právo každého se svobodně ptát, pochybovat a vyjadřovat v rámci zákona svoje názory. V současné době je atmosféra ve společnosti natolik vyhrocená, že veřejná debata o některých tématech je zcela vyloučená, aniž by člověk získal nálepku podporovatele autokratických režimů,“ reagovala tehdy Společnost pro obranu svobody projevu.
Jeden z ostrých textů, které web Manipulátoři.cz na adresu Společnosti publikoval, posléze retweetoval i oficiální profil Centra proti hybridním hrozbám, které funguje na ministerstvu vnitra. Vzhledem k tomu, že šlo o oficiální kanál státní instituce, obrátila se SOSP na ministerstvo s žádostí o vysvětlení. Žádost urgovala poté, co některá média začala Společnost představovat jako ty, na které „upozorňuje Centrum proti hybridním hrozbám“.
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Nedočkali se tehdy žádného vysvětlení ani odpovědi, i když se jejich zástupci ptali lidí z vnitra přímo na různých seminářích a při jiných příležitostech.
Proto se v roce 2025 SOSP rozhodla Ministerstvo vnitra zažalovat. „Domníváme se, že je nejvyšší čas, aby se Ministerstvo vnitra vrátilo k zákonem vymezené roli jako politicky neutrální instituce a zdrželo se ideologického aktivismu, resp. zamezilo jeho vlivu na chod úřadu,“ vyzvalo s tím, že CHH se do té doby chovalo spíše jako aktivistická organizace.
Případ k soudu dospěl až v minulých dnech a po prvním jednání byl zase přerušen, soudce totiž vyjádřil názor, že k posuzování případu není příslušný a obrátil se pro rozhodnutí na vrchní soud.
Případ ParlamentníListy.cz sledovaly od začátku, už proto, že tématu svobody slova se věnujeme dlouhodobě.
Mimořádně nás ale zaujalo, jak soudní spor interpretoval napsal časopis Respekt. Filip Zelenka na jeho webu publikoval text, otitulkovaný „Vnitro trvá na výrocích z Rakušanovy éry: Vávrovi ochránci svobody slova šíří dezinformace“. Na obrázku je vyfotografována bývalá programová ředitelka SOSP Gabriela Sedláčková, dnes poslankyně za Motoristy, kterak s pobaveným úsměvem na monitoru počítače cosi ukazuje kolegovi Matěji Gregorovi.
Foto: Screen Respekt.cz
V textu se uvádí, že uzavření sporů smírem není možné kvůli SOSP, která trvá na pokračování sporu.
S tím ovšem SOSP nesouhlasí. A obviňuje Respekt ze lži. „Zástupce Respektu byl mezi novináři u soudu a poslal nám pak několik otázek, na které jsme mu korektně odpověděli. V grafice Respektu se přesto objevuje lež, že pokračování sporu je přáním SOSP, resp. jejího ředitele,“ ohradila se na sociálních sítích.
Proto zveřejnila vše, co Respektu odpověděla. Mimo jiné uvedla, že návrh na mimosoudní dohodu předložila, ale odmítl jej ministr vnitra za hnutí ANO Lubomír Metnar, který si přál pokračování soudního sporu.
Mgr. Lubomír Metnar
„Na reakci Ministerstva vnitra nás především překvapuje, že i pod novým ministrem obhajuje Centrum proti hybridním hrozbám praktiky a ideologické floskule předchozího vedení MV, dehonestuje obránce svobody projevu a jako silová složka státní správy si osobuje roli arbitra pravdy,“ odepsala Respektu dále.
Samotné centrum proti hybridním hrozbám podle SOSP stále nezměnilo svůj slovník z éry ministra Rakušana.
„Nadále používá stejný slovník a narativy, které např. americká vláda, vedení platforem (Facebook, X apod.), česká vláda i většina ministerstev již dávno opustily. Tento útvar však pokračuje v účelovém označování nepohodlných názorů za dezinformace nebo konspirace a ideologicky nálepkuje nejen SOSP, ale i další osobnosti české mediální scény, což je v rozporu se statutem politicky neutrální instituce, jakou musí MV v každé demokratické zemi být,“ uvádí Společnost pro obranu svobody projevu.
Ve vládním programovém prohlášení se přitom uvádí: „Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani „velkým bratrem“.“ A také: „Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.“ Ministerstvo vnitra má být garantem svobod, nikoliv jejich hrozbou.
Ministr vnitra Lubomír Metnar, který měl již z druhé Babišovy vlády zkušenost jako ministr obrany, po příchodu do letenské „kachlíkárny“ zrušil Krizový informační tým KRIT, který zřídil ministr Rakušan. Jeho fungování bylo i podle novinářů velice tajemné a ačkoliv se měl věnovat komunikaci, tak dělal i takové věci, jako analýzu názorů a „nebezpečí radikalizace“ úředníků státní správy.
Metnar změnu vysvětlil tím, že veškerou komunikaci resortu bude provádět tiskový odbor.
Také provedl docela velkou restrukturalizaci úřadu, například agendu kybernetické bezpečnosti, o které se za Fialovy vlády hodně mluvilo, si stáhl přímo pod sebe.
Centrum proti hybridním hrozbám, které zakládal za Sobotkovy vlády ministr Chovanec, ale stále přežívá. A podle informací ParlamentníchListů.cz se v něm za více než půl roku od nástupu nového ministra příliš nezměnilo.
Na jeho webu se stále lze dočíst, že „propaganda a šíření dezinformací jako prostředek informační války je staronovým projevem působení cizí moci, kterou se cizí mocnosti pokoušejí ovlivňovat stát v oblasti řízení a využívání komunikačních a informačních kanálů nebo technologií“. Anebo najít články o kauzách spojených s vlivovým působením Ruska a Číny.
A nadále provozuje i svůj slavný účet na síti X, kde nejaktuálnější zpráva ze začátku týdne uvádí: „Dnes vydala EU prohlášení odsuzující škodlivé kybernetické aktivity Ruska, konkrétně operace skupiny TURLA podléhající ruské federální bezpečnostní službě FSB. Zároveň EU přijala dosud nejrozsáhlejší balík sankcí v rámci kybernetického sankčního režimu. Tyto kroky míří na aktéry napojené na Ruskou federaci, která opakovaně využívá kyberprostor k podkopávání evropské bezpečnosti. Za úzké spolupráce s Velkou Británií vysíláme signál všem, kteří ohrožují naši bezpečnost a prosperitu.“
???? dnes vydala prohlášení odsuzující škodlivé kybernetické aktivity Ruska, konkrétně operace skupiny TURLA podléhající ruské federální bezpečnostní službě FSB.— Czech Permanent Representation to the EU (@CZtoEU_Brussels) July 13, 2026
Zároveň ???? přijala dosud nejrozsáhlejší balík sankcí v rámci kybernetického sankčního režimu. Tyto kroky míří na… https://t.co/4NFeKsTMhl
Spor se Společností pro obranu svobody projevu kvůli výrokům z časů ministra Rakušana tak může ukázat, jakým směrem chce Ministerstvo vnitra nadále provádět vládní program. I když zaznívají i spekulace, že případná porážka u soudu může být pro Lubomíra Metnara vhodnou příležitostí k vypořádání s CHH.
ParlamentníListy.cz se ministerstva vnitra dotazovaly na jeho pozici v soudním sporu, i na to, jaký postoj má ministerstvo vnitra k agendě označované jako "dezinformace" či "hybridní hrozby", spojující verbální projevy s bezpečnostními otázkami.
Na odpovědi stále čekáme.
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