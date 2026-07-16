NP Šumava: Lávka ve výběhu vlků je opět přístupná

16.07.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Větší část vyhlídkové lávky, ze které je možné pozorovat vlky v Návštěvnickém centru Srní, je turistům opět přístupná.

NP Šumava: Lávka ve výběhu vlků je opět přístupná
Foto: NP a CHKO Šumava
Popisek: NP a CHKO Šumava

Kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukčních prvků, musela být loni uzavřena a letos odborná firma provedla náročnou rekonstrukci. Dřevěná vyhlídková lávka v celkové délce 240 metrů sloužila veřejnosti deset let. Za tu dobu po ní přešel více než milion návštěvníků, kteří odsud mohli pozorovat vlky.

„Samozřejmě nic tu není na věky. Pochozí část lávky jsme rekonstruovali před zhruba třemi lety, kdy jsme nahrazovali smrková prkna na lávce trvanlivějšími modřínovými. Loni dosáhly konce své životnosti také objemné smrkové pilíře, které bylo nutné vyměnit. A stejně jako v případě materiálu pochozích prken, bylo pro nosné pilíře využité modřínové dřevo,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Před samotným započetím prací však musel správa nechat zpracovat projekt, vyřídit potřebná povolení a řádným výběrovým řízením vysoutěžit stavební firmu, která by náročnou rekonstrukci provedla.

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„Nakonec se toho ujala společnost Strabag, se kterou máme dlouholeté a hlavně dobré zkušenosti. Před několika lety postavila věrnou kopii historického hradlového mostu na Rechlích u Modravy. Se stejnou poctivostí se pustili i do rekonstrukce vetší části vyhlídkové lávky ve výběhu vlků,“ dodává Jan Dvořák.

Právě místo, ve kterém se lávka opravovala bylo pro tuto akci specifické. Desítka vlků, která zde žije, nemohla být někam přemístěna a tak tesaři pracovali pod jejich stálým „dohledem“.

„Jak budou vlci reagovat na několikatýdenní přítomnost řemeslníků, bylo pro nás, před začátkem rekonstrukce, velkou neznámou. Nakonec vše proběhlo bez problémů. Vlčí smečka se držela neustále v bezpečné vzdálenosti od řemeslníků. Přesto po celou dobu rekonstrukce na dění ve výběhu dohlíželi naši pracovníci,“ informuje o průběhu rekonstrukce mluvčí.

Nyní byla dokončena rekonstrukce nosných prvků na 164 metrech délky vyhlídkové lávky za necelých 2,6 milionu korun bez DPH. Zhruba 75 metrů, které tvoří zadní rozšířené podium, projde rekonstrukcí zase na jaře příštího roku.

Návštěvnické centrum Srní tak bude návštěvníkům otevřeno včetně vyhlídkové lávky od pátku 17. července každý den. V rámci prázdninových měsíců mohou návštěvníci vlky pozorovat od 8:30 do 17 hodin, od září se pak otevírací doba změní, kdy bude otevřeno každý den od 8:30 do 16 hodin,“ zakončuje vedoucí návštěvnických center Adéla Kršňáková.

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cestovní ruch , NP Šumava , příroda , rekonstrukce , Šumava , turistika , Vlk , TZ , šelmy

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