HZS: Nařízení vlády určí, kdo patří do kritické infrastruktury

Jde o nařízení, které je zároveň klíčovým prováděcím předpisem k zákonu č. 266/2025 Sb., o odolnosti subjektů kritické infrastruktury. Tomuto zákonu se častěji říká zákon o kritické infrastruktuře.
Schválené nařízení je tak zásadní, protože určuje, co přesně patří mezi základní služby v jednotlivých odvětvích a pododvětvích, a zároveň taky určuje takzvaná „kritéria významnosti pro určení subjektu kritické infrastruktury“.
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Pokud se subjekt najde mezi poskytovateli uvedených základních služeb a zároveň naplní alespoň jedno z kritérií významnosti, plyne mu z toho podle § 9 zákona o kritické infrastruktuře povinnost poskytnout ve stanovené lhůtě informace v rozsahu vymezeném:
- tímto zákonem,
- nařízením vlády,
- a prováděcí vyhláškou č. 122/2026 Sb., o plánu odolnosti, posouzení rizik, opatřeních k zajištění odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o hlášení incidentu.
Tyto informace předávají poskytovatelé základních služeb prostřednictvím Portálu kritické infrastruktury. Ten bude sloužit jako centrální elektronické místo pro plnění informačních povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Portál bude dostupný od nabytí účinnosti nařízení vlády ZDE.
Pokud nebude možné portál z technických důvodů využít, bude možné obrátit se na kontaktní e-mailovou adresu portalki@hzscr.cz. Na tuto adresu si poskytovatelé budou moci vyžádat jednotný formulář, prostřednictvím kterého požadované informace podle § 9 zákona o kritické infrastruktuře poskytnou.
Ověřit si, jestli patří mezi poskytovatele základních služeb a zda některé z kritérií významnosti splňují, si potenciální subjekty kritické infrastruktury budou moci, jakmile bude nařízení vyhlášeno ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a nabude účinnosti.
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