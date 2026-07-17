HZS: Nařízení vlády určí, kdo patří do kritické infrastruktury

17.07.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vláda schválila nařízení o základních službách a kritériích významnosti.

HZS: Nařízení vlády určí, kdo patří do kritické infrastruktury
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Jde o nařízení, které je zároveň klíčovým prováděcím předpisem k zákonu č. 266/2025 Sb., o odolnosti subjektů kritické infrastruktury. Tomuto zákonu se častěji říká zákon o kritické infrastruktuře.

Schválené nařízení je tak zásadní, protože určuje, co přesně patří mezi základní služby v jednotlivých odvětvích a pododvětvích, a zároveň taky určuje takzvaná „kritéria významnosti pro určení subjektu kritické infrastruktury“.

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Pokud se subjekt najde mezi poskytovateli uvedených základních služeb a zároveň naplní alespoň jedno z kritérií významnosti, plyne mu z toho podle § 9 zákona o kritické infrastruktuře povinnost poskytnout ve stanovené lhůtě informace v rozsahu vymezeném:

  • tímto zákonem,
  • nařízením vlády,
  • a prováděcí vyhláškou č. 122/2026 Sb., o plánu odolnosti, posouzení rizik, opatřeních k zajištění odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o hlášení incidentu.

Tyto informace předávají poskytovatelé základních služeb prostřednictvím Portálu kritické infrastruktury. Ten bude sloužit jako centrální elektronické místo pro plnění informačních povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Portál bude dostupný od nabytí účinnosti nařízení vlády ZDE.

Pokud nebude možné portál z technických důvodů využít, bude možné obrátit se na kontaktní e-mailovou adresu portalki@hzscr.cz. Na tuto adresu si poskytovatelé budou moci vyžádat jednotný formulář, prostřednictvím kterého požadované informace podle § 9 zákona o kritické infrastruktuře poskytnou.

Ověřit si, jestli patří mezi poskytovatele základních služeb a zda některé z kritérií významnosti splňují, si potenciální subjekty kritické infrastruktury budou moci, jakmile bude nařízení vyhlášeno ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a nabude účinnosti.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://hzscr.cz

https://portalki.hzscr.cz

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legislativa , kritická infrastruktura , HZS , TZ , nařízení

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