Turek (Motoristé): Těším se, až za přestupek abdikuje prezident Pavel

17.07.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zprávy v médiích, že si vypočítavý Turek našel právnické eso

Turek (Motoristé): Těším se, až za přestupek abdikuje prezident Pavel
Foto: Zdroj: Filip Turek, FB
Popisek: Filip Turek

Právnické eso jsem našel, ale když nám bylo patnáct a je to můj stálý právní zástupce. Tohle je jen drobná manipulace, nicméně Deník N a Seznam opět zcela otevřeně lžou a manipulují. Deník N zase vymýšlí a konstruuje lži, třeba o tom, že moje Géčko není moje Géčko, Blesk se zeptal, tak jsem jim vyfotil techničák, a existuje věc, která se jmenuje registr vozidel.

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Lži o zdravotním stavu pána, který byl už druhý den doma s lékařskou zprávou, jsou také jednoduše vyvratitelné a děkuji bohu, že mu nic vážného není a nebylo. Stejně tak zmatečné pirátské značení pruhů, které v době nehody policie potvrdila, a možná proto tam čtyři auta přede mnou jela rovně. (Mimo svislé značky otočené do baráku nepřeškrtané původní značení - TSK po nehodě hned prokazatelně začala napravovat.)

Dnešní média se chovají jak lidové soudy a inkvizice v 17. století, naštěstí nemají tu sílu a moc k upalování či věšení za ukázání prstem. Občas se divím, kolik i relativně chytrých lidí na ně naskakuje a nemá vlastní rozum, když už nemá povědomí o našich zákonech, presumpci neviny, vyšetřování, pravidlech a morálních principech.

Každopádně se těším, až za přestupek abdikuje prezident Pavel.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
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Článek obsahuje štítky

média , Turek , motoristé

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,,STAN prostřednictvím své dceřinné společnosti tuneluje miliony z našich daní, když si pronajímá kancelář od státu a následně si nechá ten samý nájem proplatit třikrát od kanceláře Poslanecké sněmovny.“ Já moc nechápu o co jde? Jak nechá proplatit 3 krát? A jestli jde o nějaký tunel, o kterém víte,...

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