Turek (Motoristé): Těším se, až za přestupek abdikuje prezident Pavel

Právnické eso jsem našel, ale když nám bylo patnáct a je to můj stálý právní zástupce. Tohle je jen drobná manipulace, nicméně Deník N a Seznam opět zcela otevřeně lžou a manipulují. Deník N zase vymýšlí a konstruuje lži, třeba o tom, že moje Géčko není moje Géčko, Blesk se zeptal, tak jsem jim vyfotil techničák, a existuje věc, která se jmenuje registr vozidel.
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Lži o zdravotním stavu pána, který byl už druhý den doma s lékařskou zprávou, jsou také jednoduše vyvratitelné a děkuji bohu, že mu nic vážného není a nebylo. Stejně tak zmatečné pirátské značení pruhů, které v době nehody policie potvrdila, a možná proto tam čtyři auta přede mnou jela rovně. (Mimo svislé značky otočené do baráku nepřeškrtané původní značení - TSK po nehodě hned prokazatelně začala napravovat.)
Dnešní média se chovají jak lidové soudy a inkvizice v 17. století, naštěstí nemají tu sílu a moc k upalování či věšení za ukázání prstem. Občas se divím, kolik i relativně chytrých lidí na ně naskakuje a nemá vlastní rozum, když už nemá povědomí o našich zákonech, presumpci neviny, vyšetřování, pravidlech a morálních principech.
Každopádně se těším, až za přestupek abdikuje prezident Pavel.
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