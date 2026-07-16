České dráhy: Na koleje opět vyrazí legendární „Všudybylka“

Šumavské tratě opět ožijí železniční nostalgií. Během nadcházejících dvou prázdninových víkendů, konkrétně 18. – 19. a 25. – 26. července, vyjede na koleje historický parní vlak Českých drah v čele s lokomotivou řady 354.195, známou jako „Všudybylka“. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví.
Program akce navíc nabízí zpestření v sobotu 18. července, kdy parní vlak zajistí dopravu na tradiční Slavnosti chleba v Lenoře. „Všudybylka“, vyrobená v roce 1925 a dnes pečlivě udržovaná jako funkční exponát železničního muzea v Lužné u Rakovníka, tak umožní milovníkům technických památek navštívit oblíbenou kulturní akci v regionu.
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Parní vlak představuje nejen nostalgický zážitek, ale také ideální spojení pro letní výlety. Díky zastávkám na trase mohou návštěvníci snadno naplánovat cestu k malebné Stožecké kapli, k vodní nádrži Lipno nebo k tajuplnému Soumarskému rašeliništi. Milovníci železniční historie mohou v Novém Údolí navštívit nejkratší mezinárodní železnici – Pošumavskou jižní dráhu. Parní vlak tak turistům nabízí pohodlnou a stylovou cestu přímo do srdce šumavské romantiky.
Jízdní řád parního vlaku 18. – 19. a 25. – 26. července
- Volary (11:05) – Nové Údolí (11:45)
- Nové Údolí (12:20) – Černá v Pošumaví (13:17)
- Černá v Pošumaví (14:40) – Volary (15:47) V sobotu 18. 7. navíc ještě dopolední jízdy
- Volary (09:18) – Lenora (09:36) a Lenora (10:00) – Volary (10:18)
Jízdenky s rezervací místa k sezení jsou v prodeji v e-shopu a u všech pokladen Českých drah. Je možné je zakoupit i přímo u vlaku, avšak bez rezervace místa. Pro vlak do Lenory a zpět jsou jízdenky k dispozici pouze u vlaku.
Veškeré podrobnosti o jízdních řádech, cenách jízdného a aktuálních informacích k parním jízdám jsou k dispozici na webu Vlakem na výlet ZDE.
Změna plánovaného harmonogramu nostalgických akcí v jižních Čechách
Z organizačních důvodů byla zrušena plánovaná jízda historického vlaku v pátek 17. července na trase České Budějovice – Český Krumlov – Volary. Omlouváme se cestujícím za případné komplikace a věříme, že si vyberou z bohaté nabídky víkendových spojů, které začínají již v sobotu 18. července.
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