Mladý ministr měnil zaběhnuté pořádky, tak šel. Ukrajinci zuří

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Christopher Miller, korespondent The Financial Times na Ukrajině, napsal ve článku nazvaném „Vláda prezidenta Zelenského se po odvolání ministra obrany ocitla v chaosu“, že Fedorov dlouho žádal, aby Zelenskyj vyhodil nejvyššího vojenského velitele Oleksandra Syrského, Syrskyj požadoval totéž u Fedorova. Zelenskyj prý tomuto tlaku dlouho odolával. Až mu prý Syrskyj předložil ultimátum.
Server deníku The Kyiv Independent k současné bitvě o Fedorova napsal: „Odvoláním Fedorova Zelenskyj riskuje, že obrátí průběh války ve prospěch Ruska.“
„Poprvé od podzimu 2022 Ukrajina obrátila průběh ruské války ve svůj prospěch, od frontové linie až po údery ve strategické hloubce. Prezident Volodymyr Zelenskyj se v rozhodnutí, které by se mohlo ukázat jako jeho nejhorší v průběhu války v posledních letech, právě rozhodl odvolat muže, který byl hnací silou této změny osudu. … Toto rozhodnutí nese všechny znaky Zelenského sklonu odvolávat vysoké představitele a velitele, kteří se stanou příliš populárními, před hypotetickými volbami, které se nikdy neuskuteční, pokud Rusko Ukrajinu přemůže. … Úředníci čelící obvinění z korupce, neschopnosti nebo špatného hospodaření se ze strany Zelenského často těšili mnohem větší trpělivosti – a dokonce i ochraně – za předpokladu, že nepředstavovali hrozbu pro jeho vlastní popularitu,“ napsal k tomu The Kyiv Independent.
Server, který v minulosti rozkryl řadu korupčních schémat směřujících až do Zelenského prezidentské kanceláře, také zmiňuje Fedorovovy snahy přerušit finanční toky, stojící za ukrajinskou obranou. I zde měl mladý ministr narážet na velký odpor. Do vlády byl povolán v lednu po aférách s prezidentovým přítelem Mindičem a jeho zlatým záchodem nebo zatčení šéfa prezidentské kanceláře Jermaka. Teď to podle mnohých vypadá, že měl pouze na přechodné období uklidnit veřejnost a západní spojence a umožnit další pokračování penězovodů. Mladý ajťák se ale snažil v tomto směru ledacos změnit, což mělo působit konflikty se Zelenským i jeho okolím.
Kyiv Independent také poznamenal, že by Zelenskyj měl Fedorovovi raději naslouchat.
„Tento pětatřicetiletý technologický průkopník má něco, co politickému a vojenskému vedení chybělo: jasný plán, jak válku vyhrát.“ Fedorov si prý byl vědom, co je třeba udělat, aby původně „malá sovětská armáda“ dokázala uspět v obraně před velkou sovětskou armádou. Prosazoval leccos. Od optimalizace všeho od zadávání veřejných zakázek až po řízení personálu na základě dat, zlepšení distribuce dronů jednotkám v první linii.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Fedorov se pokusil změnit pravidla mobilizace, zvýšit odměny vojákům v předních liniích a především zdůraznil, že je lepší nasazovat do boje drony a roboty než plýtvat životy ukrajinských sil, kterých země rozhodně nemá nazbyt.
The Kyiv Independent napsal, že pokud existoval konflikt mezi ministrem obrany Fedorovem a nejvyšším vojenským velitelem Oleksandrem Syrským, měl se Zelenskyj jednoznačně postavit na stranu Fedorova a okamžitě vyhodit Syrského.
„Zelenskyj má stále šanci toto škodlivé rozhodnutí zvrátit – nebo sledovat, jak země za jeho chybu zaplatí tragicky vysokou cenu,“ uzavřel The Kyiv Independent.
Bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba připomněl, že kvůli Fedorovovi vyrazili lidé do ulic. Kuleba to považuje za dobrý krok.
„Lidé jsou teď na náměstích s kartonovými cedulemi. Mají právo protestovat. Jakýkoli pokus o omezení toho práva by byl velkým omylem,“ varoval Kuleba. A zdůraznil, že ministr, který chce uspět v reformách, potřebuje podporu prezidenta. „Ministr potřebuje také důvěru prezidenta a přesvědčení prezidenta, že zlepšuje fungování celého systému,“ uvedl Kuleba.
Kuleba: Is Fedorov talented and effective? Yes. Does he speak for part of Ukrainian society, its values and style? Yes.— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 16, 2026
Those people are now in the squares with cardboard signs. They have the right to protest. Any attempt to limit that right would be a grave mistake.
1/ pic.twitter.com/vwoUp8s6dw
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.