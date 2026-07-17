Mladý ministr měnil zaběhnuté pořádky, tak šel. Ukrajinci zuří

17.07.2026 7:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj politicky popravil populárního ministra obrany Mychajla Fedorova. Financial Times tvrdí, že Zelenskyj dostal ultimátum. Jenže server deníku The Kyiv Independent naznačil, že toto ultimátum Zelenskému možná přišlo vhod.

Mladý ministr měnil zaběhnuté pořádky, tak šel. Ukrajinci zuří
Foto: screen X
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Zdá se, že vyhazovem Mychajla Fedorova z postu ministra obrany si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pořádně zavařil. Za mladého ministra se postavily tisíce lidí a vyrazily do ulic. Mluví se o největší chybě, co ukrajinský prezident udělal od začátku války. Jenže Zelenskyj tvrdí, že neměl jinou možnost než populárního člena vlády vyhodit.

Christopher Miller, korespondent The Financial Times na Ukrajině, napsal ve článku nazvaném „Vláda prezidenta Zelenského se po odvolání ministra obrany ocitla v chaosu“, že Fedorov dlouho žádal, aby Zelenskyj vyhodil nejvyššího vojenského velitele Oleksandra Syrského, Syrskyj požadoval totéž u Fedorova. Zelenskyj prý tomuto tlaku dlouho odolával. Až mu prý Syrskyj předložil ultimátum.

Server deníku The Kyiv Independent k současné bitvě o Fedorova napsal: „Odvoláním Fedorova Zelenskyj riskuje, že obrátí průběh války ve prospěch Ruska.“

„Poprvé od podzimu 2022 Ukrajina obrátila průběh ruské války ve svůj prospěch, od frontové linie až po údery ve strategické hloubce. Prezident Volodymyr Zelenskyj se v rozhodnutí, které by se mohlo ukázat jako jeho nejhorší v průběhu války v posledních letech, právě rozhodl odvolat muže, který byl hnací silou této změny osudu. … Toto rozhodnutí nese všechny znaky Zelenského sklonu odvolávat vysoké představitele a velitele, kteří se stanou příliš populárními, před hypotetickými volbami, které se nikdy neuskuteční, pokud Rusko Ukrajinu přemůže. … Úředníci čelící obvinění z korupce, neschopnosti nebo špatného hospodaření se ze strany Zelenského často těšili mnohem větší trpělivosti – a dokonce i ochraně – za předpokladu, že nepředstavovali hrozbu pro jeho vlastní popularitu,“ napsal k tomu The Kyiv Independent.

Server, který v minulosti rozkryl řadu korupčních schémat směřujících až do Zelenského prezidentské kanceláře, také zmiňuje Fedorovovy snahy přerušit finanční toky, stojící za ukrajinskou obranou. I zde měl mladý ministr narážet na velký odpor. Do vlády byl povolán v lednu po aférách s prezidentovým přítelem Mindičem a jeho zlatým záchodem nebo zatčení šéfa prezidentské kanceláře Jermaka. Teď to podle mnohých vypadá, že měl pouze na přechodné období uklidnit veřejnost a západní spojence a umožnit další pokračování penězovodů. Mladý ajťák se ale snažil v tomto směru ledacos změnit, což mělo působit konflikty se Zelenským i jeho okolím.

Kyiv Independent také poznamenal, že by Zelenskyj měl Fedorovovi raději naslouchat.

„Tento pětatřicetiletý technologický průkopník má něco, co politickému a vojenskému vedení chybělo: jasný plán, jak válku vyhrát.“ Fedorov si prý byl vědom, co je třeba udělat, aby původně „malá sovětská armáda“ dokázala uspět v obraně před velkou sovětskou armádou. Prosazoval leccos. Od optimalizace všeho od zadávání veřejných zakázek až po řízení personálu na základě dat, zlepšení distribuce dronů jednotkám v první linii.

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Oleksandr Syrskyj, v tuto chvíli nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny, prosazuje klasický sovětský válečný přístup. A v tuto chvíli se zdá, že mu Zelenskyj dopřává sluchu. Server The Kyiv Independent v této souvislosti připomněl, že než se Fedorov v lednu stal ministrem obrany a vsadil na drony a pozemní roboty, kteří měli chránit životy ukrajinských vojáků v zákopech, Ukrajinci prohrávali všude, kam se podívali. Ztratili Pokrovsk, ztratili další města, Rusové postupovali a k tomu celou zimu ničili ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V době, kdy venkovní teploty klesaly až k mínus dvaceti.

Fedorov se pokusil změnit pravidla mobilizace, zvýšit odměny vojákům v předních liniích a především zdůraznil, že je lepší nasazovat do boje drony a roboty než plýtvat životy ukrajinských sil, kterých země rozhodně nemá nazbyt.

The Kyiv Independent napsal, že pokud existoval konflikt mezi ministrem obrany Fedorovem a nejvyšším vojenským velitelem Oleksandrem Syrským, měl se Zelenskyj jednoznačně postavit na stranu Fedorova a okamžitě vyhodit Syrského.

„Zelenskyj má stále šanci toto škodlivé rozhodnutí zvrátit – nebo sledovat, jak země za jeho chybu zaplatí tragicky vysokou cenu,“ uzavřel The Kyiv Independent.

Bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba připomněl, že kvůli Fedorovovi vyrazili lidé do ulic. Kuleba to považuje za dobrý krok.

„Lidé jsou teď na náměstích s kartonovými cedulemi. Mají právo protestovat. Jakýkoli pokus o omezení toho práva by byl velkým omylem,“ varoval Kuleba. A zdůraznil, že ministr, který chce uspět v reformách, potřebuje podporu prezidenta. „Ministr potřebuje také důvěru prezidenta a přesvědčení prezidenta, že zlepšuje fungování celého systému,“ uvedl Kuleba.

 

 

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

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válka na Ukrajině

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