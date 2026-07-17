Nadace ČEZ: Města a obce mohou na výsadbu stromů získat až 150 tisíc

17.07.2026 11:52 | Monitoring
autor: Tisková zpráva

Čas na podání žádosti mají jen do konce července.

Nadace ČEZ: Města a obce mohou na výsadbu stromů získat až 150 tisíc
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Města a obce mají poslední dva týdny na to, aby získaly finanční podporu na výsadbu nové zeleně, komunitních sadů či obnovu historických alejí. Druhé kolo oblíbeného grantového programu Stromy, který pravidelně vyhlašuje Nadace ČEZ, totiž přijímá žádosti o příspěvek až do výše 150 tisíc korun pouze do konce července. O podporu mohou žádat nejen radnice, ale také místní neziskové organizace, zájmové spolky či školy a školky.

Jižní Čechy přitom patří k nejaktivnějším. Nadace ČEZ zde již podpořila 102 projektů za více než 10,4 milionu korun. Nová stromořadí a komunitní zahrady tak pomáhají ochlazovat jihočeská sídla, zachycovat vlhkost a obnovovat původní druhy dřevin ve městech i v otevřené krajině.

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„Když jsme grant Stromy před patnácti lety spouštěli, jen těžko jsme mohli odhadnout, jak velkou zelenou stopu po celé České republice zanechá. Ještě větší radost nám ale dělá skutečnost, že zájem o program zůstává vysoký i po tolika letech. U mnoha projektů navíc vidíme, že samotné sázení je jen začátek. Lidé si ke stromům vytvářejí vztah, sledují jejich růst a dlouhodobě o ně společně pečují,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

V celé České republice již díky programu roste přes 158 tisíc stromů. Pokud by se tyto stromy vysázely do jedné řady, vzniklo by stromořadí vedoucí z Prahy až na chorvatskou Makarskou riviéru, což je vzdálenost přesahující cestu z Aše do Košic. Celková plocha nově vysazené zeleně pak odpovídá zhruba 128 fotbalovým hřištím. Celkem již nadace v zemi podpořila 1 164 projektů částkou přesahující 121 milionů korun.

Podrobné informace o podmínkách grantu, pravidlech pro výběr správných dřevin i formulář žádosti naleznou zájemci na internetových stránkách ZDE.

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https://www.nadacecez.cz

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zeleň , grant , nadace ČEZ , TZ , výsadba

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