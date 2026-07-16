„Závist.“ Miloš Zeman jedním slovem „vyšetřil“ Petra Pavla

Pane prezidente, jak vnímáte pokračující spor mezi Hradem a vládou? Andrej Babiš si zřejmě uvědomil, že mít korektní vztahy s prezidentem Pavlem je nemožné a říká, že se odmítá účastnit jeho předvolební kampaně.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Petr Pavel je zážitkový prezident. To znamená, že přechází od slavnosti ke slavnosti a summit NATO v Ankaře považoval za slavnost svého druhu. A protože by si v těchto turistických a jiných zážitcích přál pokračovat, už teď vede svoji, sice nenápadnou, ale ve skutečnosti zřetelnou kampaň. Andrej Babiš v tom má pravdu.
Je to pouze skutečně tak, že jde Petru Pavlovi o zážitky? Nemůže to být tak, že k opětovné kandidatuře tlačí prezidenta jeho poradci a lobbisté z jeho okolí?
Je zcela zřetelné, že poradci a lobbisté kolem Petra Pavla v případě jeho nezvolení na druhé funkční období ztratí jakýkoli vliv a tedy i možnost získávání některých finančních zdrojů. Na druhé straně z výroků Petra Pavla vyplývá, že i když nás napíná, tak ve skutečnosti chce znovu kandidovat z velmi prostého důvodu. Výkon prezidentské funkce si užívá jako divák, který navštívil zajímavé divadlo, nebo jako turista, který navštívil zajímavou krajinu a rád by v tomto užívání pokračoval.
Petr Pavel byl před svým zvolením prezentován jako nadstranický člověk, který nevyjadřoval žádné kontroverzní názory. Nyní jich má na kontě celou řadu a je za to ostře kritizován. Souhrnně to jeho kritici označují jako snahu o likvidaci české suverenity. Jde o výzvy k vytvoření Spojených států evropských, záštitu sudetoněmecké akci a další věci. Nebude už nyní mít daleko těžší získat voliče?
Myslím si, že svými výlety do oblasti zahraniční politiky Petr Pavel podkopává suverenitu České republiky. Máme-li společnou měnu, ztrácíme možnost samostatné měnové politiky. Když se podíváme třeba na Slovensko, které euro zavedlo už v roce 2009, nedá se říci, že euro slovenské ekonomice prospělo. Pavlův výrok, že máme v EU hlasovat pomocí kvalifikované většiny, znamená vzdát se práva veta, jak jste sám řekl. Pro malou či střední zemi, jako je Česká republika, je právo veta často jediná naděje, jak zabránit něčemu, co by bylo proti našim zájmům. K Evropské unii bych obecně řekl jediný příklad. Když jsem podporoval myšlenku Evropské unie, tak to, co co vycházelo z Evropské komise, se jmenovalo doporučení. V posledních letech to, co vychází z Evropské komise, se jmenuje direktivy. Z tohoto důvodu jsem proti současné podobě Evropské unie.
Vedle eura a ztráty práva veta, což také ohrožuje naši suverenitu, bych u Petra Pavla zmínil i jeho samostatné jednání s lichtenštejnským dědičným princem Aloisem, který vede s Českou republikou majetkový spor. Prezident republiky by se neměl scházet z nikým, kdo může Českou republiku majetkově i jinak ohrozit.
Opoziční politici vyzývají vládu, aby s prezidentem jednali s úctou a respektem. Jak to jde dohromady s tím, jak často ti samí lidé vystupovali vůči vám?
Politik nikdy nemá předpokládat, že od svých nepřátel uslyší laskavá slova. Vždy záleží na tom, jací jsou ti nepřátelé. Dnes jsou protivníky Petra Pavla ti, co usilují o suverenitu České republiky. V mém případě byli mými protivníky lidé, kteří usilovali o návrat sudetských Němců, ztrátu rozhodovací samostatnosti, plnou podřízenost vůči Evropské unii, a až do nástupu Donalda Trumpa zde vládlo americké velvyslanectví, což se právě Trumpovým nástupem pozitivně změnilo.
Mimochodem, právě lidé, kteří se dnes vyjadřují brutálně protiamericky, patřili od roku 1990 mezi nejsilnější zastánce našich transatlantických vztahů. Jak je možné, že z nich jsou dnes takřka antiamerikanisté, kteří o USA mluví podobně jako komunistická propaganda? Navíc směr, který Trump nastolil, s jeho odchodem neskončí.
Trump nekončí, má před sebou ještě nějakou dobu ve funkci a je dost pravděpodobné, že po něm nastoupí JD Vance, který v podstatě zastává tytéž názory jako Donald Trump. Pokud jde o ten antiamerikanismus dnešní české opozice včetně Petra Pavla, je do značné míry způsoben prostou lidskou závistí.
Joe Biden nebyl člověk, kterému byste záviděli razanci ve vystupování, rozhodné činy apod. Takže závist spojená s tím, že Trump chce od Evropy větší díl nákladů na obranu, což tyto lidi připravuje o určitou část prostředků, vede k tomu, že Trumpa, řečeno slovy Petra Pavla, považují za odpudivou lidskou bytost, které by ani nepodali ruku. Myslím si, že Andrej Babiš ze zdvořilostních důvodů nechtěl Petra Pavla v Ankaře proto, aby ho ochránil od utrpení spočívajícího v podání ruky Trumpovi.
Polský ministr zahraničí Sikorski řekl, že Evropa už nechce být americkým protektorátem. Jinými slovy řekl, že doteď tím protektorátem byla…
Nemluvil bych o protektorátu. Mluvil bych o ochranném deštníku. Pokud se pan Sikorski domnívá, že Evropa tento deštník už nepotřebuje, tím implicitně předpokládá, že buď nebude žádný další déšť, anebo že to bude déšť pozitivní, zavlažující rostliny.
Český mediální svět už několik dní plní autonehoda Filipa Turka. Některá média a opozice vynáší soudy, má ho už skoro za viníka. Je ta obrovská pozornost oprávněná?
Médiím hlavního proudu se někdy říká presstituti a tento název přesně vyjadřuje jejich chování. Neznám podrobnosti o autohavárii Filipa Turka a počkám si na výsledky vyšetřování. Dokud toto vyšetřování nebude uzavřeno, pokládám za velmi hloupé říkat jakékoli komentáře.
I kdyby byl policií označen za viníka autonehody, je adekvátní, aby jakýkoli politik obecně opouštěl veřejnou funkci?
Filip Turek říká, že jel na zelenou, ale nebyl jsem u toho a nemohu to posoudit. Neznám nicméně v české politice případ, kdy člověk, který způsobil nehodu, odstoupil. Dokonce i když způsobil smrt, tak neodstoupil, což byl případ Otakara Motejla. Pokud vím, smrtelná nehoda to nebyla, řidič druhého vozu se zranil. To samo o sobě k rezignaci není. To by před lety musel rezignovat i ministr Výborný, který jel skoro stokilometrovou rychlostí v obci.
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