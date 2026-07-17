Primátor Svoboda: Ve sbírce Run and Help se vybralo sto tisíc

Letošní ročník přinesl rekordní částku, kdy zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy a představitelé města společně vybrali sto tisíc korun, které pomohou Ondrovi, Františce, Tadeášovi a Péťovi k pořízení speciálních sportovních protéz. V pátek 17. června přijal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda zástupce Konta Bariéry a jedno z podpořených dětí, devítiletého Péťu, a symbolicky předal šek na sto tisíc korun.
„Každé dítě by mělo mít možnost zažít radost z pohybu, z překonávání vlastních hranic i z obyčejného dětského dobrodružství. Pokud k tomu může Praha společně se svými zaměstnanci přispět, pak je to jedna z nejlepších investic, jaké můžeme udělat,“ okomentoval projekt Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
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Pražský magistrát se letos do projektu opět zapojil prostřednictvím vlastní sbírky, ve které se podařilo vybrat sto tisíc korun. V minulých letech výtěžek pomohl financovat rehabilitace, invalidní vozíky nebo speciální pomůcky pro děti i dospělé s těžkým handicapem. Letošní rekordní částka potvrzuje, že ochota pomáhat má u zaměstnanců i vedení města své pevné a důležité místo.
„Jsem nesmírně hrdý na to, jakým způsobem dokážeme v rámci charitativních akcí pomoci druhým a vážím si každého příspěvku. Právě díky tomu je možné přímo podpořit Ondru, Františku, Tadeáše a Péťu. Finance jim pomohou k pořízení speciálních sportovních protéz a podpoře jejich sportovních aktivit. Do budoucna tak mohou lépe překonávat své handicapy, věnovat se cyklistice, lyžování, plavání, lezení či skautingu a naplňovat své sny, které by pro ně jinak zůstaly jen těžko dosažitelné,“ řekl k iniciativě Tomáš Havel, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.
Run and Help je celorepublikový charitativní projekt Konta Bariéry. Letošní ročník shrnula Jolana Voldánová, ředitelka Konta Bariéry: „Jsem nadšená, protože nás zase běhalo o něco víc než loni. Díky tomu se podařilo vybrat rekordní částku 1,8 milionu korun na sportovní protézy ruky pro naše čtyři dětské tváře, které budou moct sportovat bez omezení už o prázdninách. A velmi si vážíme také podpory Magistrátu hlavního města Prahy a jeho zaměstnanců, kteří do sbírky přispěli sto tisíci korunami.“
Více informací o projektu a podpořených dětech naleznete ZDE.
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