Čunek (KDU-ČSL): No, obměna poslanců by byla opravdu velká

17.07.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výrok poslankyně Šebelové ve sněmovně, že by měl Filip Turek odstoupit

Čunek (KDU-ČSL): No, obměna poslanců by byla opravdu velká
Foto: X
Popisek: Jiří Čunek

Média napříč republikou žijí pondělní dopravní nehodou Filip Turek v centru Prahy. Téma je oblíbené i mezi některými, zejména opozičními poslanci. Jedna poslankyně dokonce u řečnického pultíku vykřikovala, že by měl Turek kvůli dopravnímu přestupku přijít o mandát.

No, pokud by se to stalo pravidlem, obměna poslanců by byla opravdu velká. Každopádně tentokrát chci mluvit o jiném tématu – konkrétně o návratu elektronické evidence tržeb (EET). Tu já rozhodně VÍTÁM!

Více si můžete poslechnout ZDE.

Jiří Čunek

  • KDU-ČSL
  • ANO křesťanským hodnotám
  • senátor
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Článek obsahuje štítky

Čunek , KDU-ČSL , sněmovna , Turek , EET

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