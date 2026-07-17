VMP: Pekařská sobota s řemeslem, vůní chleba i soutěžemi

17.07.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V sobotu 18. července bude Dřevěné městečko patřit vůni čerstvého pečiva, pekařskému řemeslu i soutěžím, ve kterých se utkají profesionální i domácí pekaři.

VMP: Pekařská sobota s řemeslem, vůní chleba i soutěžemi
Foto: nmvp.cz
Popisek: Dřevěné městečko, nejstarší částí Valašského muzea v přírodě

Pekařská sobota přiblíží návštěvníkům práci pekařských mistrů, představí rozmanitost tohoto řemesla a nabídne také ukázky pečení chleba v historickém objektu Billova domu. Pekařské firmy z České republiky i Slovenska představí své výrobky a návštěvníci budou moci ochutnat nejrůznější druhy pečiva. Součástí programu bude také hlasování o nejlepší pekařský stánek.

Na své si přijdou nejen milovníci dobrého pečiva, ale také ti, kteří se chtějí zapojit do soutěží. Odborná porota vybere vítěze soutěží O nejlepší chleba a O nejlepší rohlík. Své pekařské umění mohou předvést i návštěvníci muzea a zapojit se s domácím chlebem do soutěže O nejlepší chleba upečený doma.

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„Chléb patří k nejstarším potravinám a jeho příprava byla vždy spojena s uměním, zkušeností a poctivou prací. Pekařská sobota připomíná toto tradiční řemeslo a zároveň ukazuje, že pekařství má své místo i v současnosti. Těší mě, že se u nás každoročně potkávají profesionální pekaři, domácí tvůrci i návštěvníci muzea,“ uvedl generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Pro děti bude připravena pekařská dílna, kde si vyzkouší výrobu rohlíků. Oblíbený pekařský trojboj opět prověří zručnost a rychlost soutěžících. Čeká je běh s trakařem plným pytlů mouky, chůze na chůdách s pekařskou nůší na zádech a závod s půllitrem piva na lopáři.

Kulturní program zahájí v 11:00 Dechová hudba Věrovanka na pódiu u rybníčka. Od 13:00 vystoupí v komorním amfiteátru Folklorní soubor Valašský Vojvoda z Kozlovic a od 15:00 se návštěvníci mohou těšit na koncert skupiny The Backwards.

Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout do práce pekařů v Billově domě v Dřevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.

Program:
10:00 slavnostní zahájení
10:30 - 12:00 pekařský trojboj - soutěž návštěvníků v netradičních disciplínách
11:00 - 13:00 Dechová hudba VĚROVANKA – pódium u rybníčka
13:00 - 14:00 Folklorní soubor VALAŠSKÝ VOJVODA - komorní amfiteátr
14:00 vyhlášení vítězů pekařských soutěží - pavlač fojtství
15:00 - 16:00 THE BACKWARDS

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