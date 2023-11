Nemáte očkování? Už nevadí. USA prosí vojáky, které vyhodily, aby se vrátili

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 80% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 5% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 10488 lidí DefenseOne.

V červenci náměstkyně pro armádu Christine Wormuthová označila cíl za příliš vysoký a uvedla, že armáda očekává, že bude trvat několik let, než se jí podaří náborové cíle plnit.

V současnosti kritéria pro přijetí navíc splňuje pouze 23 % mladistvých (17-24 let) a méně než 10 % o vstupu do armády vůbec uvažuje.

Možná i kvůli obtížím s rekrutováním nových vojáků americká armáda nyní chce zpět vojáky, kteří byli propuštěni během pandemie covidu-19 kvůli tomu, že se nenechali očkovat. Ministr obrany Lloyd Austin vydal 24. srpna 2021 zprávu, v níž nařídil útvarům očkovat všechny vojáky proti koronaviru. Mnozí vojáci se tehdy nenechali očkovat z důvodu, že vakcína není bezpečná a byla vyvinuta příliš rychle.

Tisíce vojáků tehdy neúspěšně žádalo o výjimku z očkování z náboženských důvodů. Jednalo se o 8945 vojáků pozemních sil, 10800 příslušníků letectva, 4172 příslušníků námořnictva a 3717 příslušníků námořní pěchoty.

Podle vojenského blogu Task and Purpose armáda rozeslala dopisy přibližně 1900 vojákům v aktivní službě, kteří byli propuštěni pro odmítnutí vakcíny. V dopisech jsou popsány kroky, které mohou vojáci podniknout, aby si opravili vojenské záznamy prostřednictvím armádní komise pro přezkoumání propuštění. Armádní mluvčí Bryce Dubee uvedl, že dopisy byly zaslány „konkrétně v rámci procesu recese mandátu covid“.

Dopis, jenž byl zaslán jednomu z vojáků, mezitím koluje na sociálních sítích. Jeho autenticita byla již armádou agentuře Task and Purpose potvrzena. „V důsledku zrušení všech současných požadavků na očkování proti covidu-19 mohou bývalí vojáci, kteří byli nedobrovolně propuštěni z důvodu odmítnutí očkování proti covidu-19, požádat o opravu svých vojenských záznamů,“ stojí v dopise spolu s výzvou, že ti, kteří si přejí vrátit se zpět do služby, mají armádu kontaktovat. Pod dopisem je podepsána brigádní generálka Hope C. Rampyová, ředitelka odboru řízení vojenského personálu.

