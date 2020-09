Němcová překvapila. První krok, kdyby na Hradě vystřídala Zemana?

Kandidátka do Senátu za Prahu 1 Miroslava Němcová (ODS) v rozhovoru pro server lp-life.cz hovořila o tom, jak by Babišovi a Zemanovi ráda vystavila v parlamentní horní komoře „pomyslnou stopku“. Zamyslela se nad tím, co by změnila, pokud by na prezidentském postu vystřídala Miloše Zemana. Přidala i svůj názor na aktuální dění v Bělorusku. V neposlední řadě nezapomněla zkritizovat Babišův kabinet za to, jak nezvládá koronavirus a dělá z „celé situace frašku“.

V budoucnu nevylučuje ani kandidaturu na prezidentku. Prozradila, co by jako česká hlavu státu změnila: „První věcí, co bych chtěla udělat, není úklid na Hradě, ať už po panu Mynářovi nebo Nejedlém. Jako prezident bych si přála, aby se všichni cítili dobře ve své zemi. Nedělala všechno pro to, aby se nenáviděli. Pro to bych udělala maximum,“ řekla Němcová.

Komentář přidala i k bouřlivému dění v Bělorusku, dívá se na něj jako na něco, co vzbuzuje naději: „Nová generace si zařídí život po svém a nebude jí život určovat blázen, jako je prezident Lukašenko, který běhá po ulicích s kalašnikovem. To mě pobuřuje a odpuzuje,“ uvedla politička. Česká republika by zde mohla pomoci formou programů, které by například pomohly zraněným nebo studentům, kteří by do Česka chtěli přijít studovat.

Následně se přesunula k problémům na české politické scéně. Konkrétně pak k neschopnosti české vlády řešit přehledně epidemiologickou situaci. „Selhání vidíme i teď, kdy jeden den oznámí určitý režim ve školách, druhý den jej zruší, třetí den řekne, kde budou povinně nošeny roušky, a čtvrtý den už to neplatí. Vláda z celé situace dělá frašku, ale smutné je, že se týká deseti milionů lidí,“ zdůraznila, jak vláda tento úkol v žádném případě nezvládá.

Poukázala na Babišovy sliby o tom, že už nebudou žádná plošná opatření, které nesplnil. „Dopadlo to přesně jako se všemi jeho sliby. Když Andrej Babiš říká A, musíme počítat s tím, že začne platit Z, které za chvíli změní na P, a to zase na něco jiného podle toho, jak si nasliní prst a zjistí, jaká je nálada ve společnosti,“ podotkla s tím, že roušky mají smysl pouze tam, kde je infekce lokalizovaná a zjištěna hygienickou stanicí.

