Němcům je tak vedro, že chtějí po obědě odpočívat. Ministr souhlasí

20.07.2023 9:44 | Monitoring

Už i v Německu se v současné vlně veder debatuje o tom, že by si Němci měli dopřávat polední siestu podobně, jako to dělají třeba Španělé. Od německého ministr zdravotnictví však také zaznělo, že je na tom třeba najít shodu zaměstnanců se zaměstnavateli, nemělo by se to stát jen kvůli tlaku jedné strany. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že vlna veder ani náhodou nekončí.