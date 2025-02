Němec byl v Polsku. A zíral. „Už nejsou za námi.“

Země bývalého východního bloku jsou v západní Evropě dlouhodobě vnímány jako zaostalé země, ale podle německého investora Ole Lehmanna je opak pravdou.

„Jako Němcům nám bylo řečeno, že Polsko je ‚za námi‘. Ale minulý týden jsem konečně navštívil Varšavu. To, co jsem tam objevil, ve mně zanechalo velké pochybnosti o tom, co nám říkají,“ píše Lehmann v příspěvku na síti X.

Úroveň modernizace ve Varšavě mu prý doslova vyrazila dech. „Elegantní skleněné věže. Všude bezkontaktní platby. Technologická scéna, která se vyrovná Berlínu. Tohle není postsovětská představa, jakou stále ještě má většina lidí na Západě, je to aktuálně hlavní město eurozóny, které se žene vstříc budoucnosti,“ popisuje svůj zážitek Němec s připomínkou toho, že Polsko aktuálně předsedá Evropské unii.

Lehmanna překvapily vysoké standardy v Polsku včetně vysokých cen. „Překvapily mě životní náklady. Očekával jsem typické východoevropské ceny, ale zjistil jsem, že za jídlo a byt platím náklady na úrovni Berlína,“ informuje Lehmann a jedním dechem dodává, že Poláci přitom průměrně vydělávají třikrát méně než Němci, a přesto to zvládají.

Polsko Lehmann popisuje jako „kokosovou kulturu“, tvrdou na povrchu, ale měkkou uvnitř. „Zpočátku se lidé zdají být rezervovaní, téměř chladní. Ale rozlouskněte jejich počáteční slupku a objevíte jednu z nejupřímnějších pohostinností v Evropě,“ tvrdí Němec.

Například polské odvětví služeb je podle něj opravdový zážitek. „Varšavská kavárenská scéna je neuvěřitelná. Představte si útulná zákoutí s tlumeným osvětlením a neuvěřitelnou kávou. A k tomu design interiéru, který vás nutí zůstat celé hodiny. Tyto prostory působí jako hřejivé objetí během kruté polské zimy,“ popisuje Lehmann.

Překvapením pro něj byla i všudypřítomná možnost bezhotovostních plateb. „Polsko přijalo digitální ekonomiku plnou silou. Hotovost? Tady žádná hotovost není. Vše od tramvajenky po pouliční jídlo se platí kartou nebo telefonem. Přál bych si, aby se od nich Německo něco přiučilo o moderních platebních systémech,“ říká Lehmann a chválí také moderní polskou kuchyni a péči Poláků o své zdraví.

„Fyzické zdraví lidí je zde patrné. Na rozdíl od USA je zde obezita velmi vzácná. Lidé jsou obecně fit a je zde patrná kultura péče o sebe. A moderní polská kuchyně si zaslouží DALEKO větší uznání. Kultura jídla je tu velmi rozmanitá – od tradiční po mezinárodní kuchyni. Měl jsem pirohy z jehněčího a hovězího masa, což bylo jedno z nejlepších jídel, které jsem kdy měl,“ pochvaluje si Lehmann.

