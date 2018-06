Německo: AfD rekordně posiluje. Merkelová klesá, sociální demokraté také

Německá koalice ve složení CDU/CSU a SPD funguje sotva tři měsíce a už se hovoří o jejím možném konci. Největší problémy z pohledu CDU překvapivě nevyvolávají socialisté, ale sesterská CSU z Bavorska. Jádrem sporu je přistěhovalecká politika, která ve vládní koalici spočívá především na bedrech ministra vnitra a šéfa CSU Horsta Seehofera. Ten požaduje, aby migranti, již registrovaní v ostatních evropských zemích, nebyli vpouštěni do Německa.

Merkelová je však proti tomuto kroku a vzájemný spor může podle mnohých přerůst až v pád koalice. Ostatně samotný Seehofer se již nechal slyšet, že pokud si bude kancléřka stále trvat na svém, CSU přestane koalici podporovat. To by znamenalo, že se budou v Německu konat předčasné volby. Varianta menšinové vlády s podporou právě bavorské CSU se s ohledem na narušené vztahy nejeví jako příliš pravděpodobná.

Merkelová má na vyřešení sporů se Seehoferem dva týdny, ale důsledky sporů se ukazují ještě před skončením této lhůty. Německá veřejnost reaguje na vnitřní pnutí v koalici očekávaně a podle aktuálního průzkumu Emnid, publikovaným německým deníkem Bild, opět posiluje opozice. Konkrétně Alternativa pro Německo by v případě konání voleb získala na základě odpovědí 2336 respondentů rekordních 16%.

Oproti podzimním volbám by si tak polepšila o přibližně 3,5% a ve srovnání s průzkumem provedeným před týdnem by posílila o další procento. Zároveň s rostoucími preferencemi euroskeptické AfD klesají procenta CDU/CSU, které by nyní volilo dohromady 31% německých voličů. To je mimochodem o dvě procenta méně než minulý týden. Soustavně klesá podpora také SPD, která by nyní získala jen 18%.

Společně s tím, jak je oslabována pozice Merkelové na domácí půdě, klesá také její vliv v rámci Evropské unie. Média si všímají, že se Merkelová pomalu vzdává svého cíle dosáhnout celoevropského řešení migrační krize. „Německá kancléřka se vyhnula otázkám společného řešení přistěhovalecké politiky v rámci EU. Pouze hovořila o možnosti dosáhnout dvoustranných a třístranných dohod,“ píše britský deník Express.

Psali jsme: Premiér Babiš: Od Macrona jsem nečekal, že vrátí debatu o rok zpět Národní socialisté: Německá kancléřka sčítá své poslední dny Nadáváte na Merkelovou? Prý je to nejvstřícnější lídr Německa, s jakým jsme se dosud setkali VIDEO Merkelová, ksindl a dobře mířená facka. Zemanova dost živá beseda s občany



autor: pro