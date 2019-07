Německo: Bestiální znásilnění? Dětem, které ho spáchaly, se nic moc nestane

09.07.2019 9:42

Obyvatelé města Mülheim an der Ruhr v průmyslové oblasti Porúří na severozápadě Německa jsou v šoku. V pátek v noci tu měla být v lese znásilněna teprve 18letá dívka, která poté skončila v nemocnici. Případy znásilnění jsou děsivé samy o sobě, jenže tady je to o to horší, že se hrůzného činu měli dopustili chlapci ve věku 12 až 14 let. Úřady si s nimi nevědí rady. Jeden z pachatelů se možná podobného činu dopustil už dřív.